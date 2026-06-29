في التاسع والعشرين من يونيو 2026م، انتقلت إلى رحمة الله تعالى إحدى القامات العلمية الشامخة في شبه القارة الهندية والعالم الإسلامي، العلامة المحدث الشيخ سلمان الحسيني الندوي (1954 – 2026) ليس رحيل الشيخ الندوي مجرد خسارة للهند أو لأسرته فحسب، بل هو إغلاق لصفحة من صفحات العلماء الذين جمعوا بين عمق التراث الإسلامي في الهند، وبين الانفتاح على هموم الأمة جمعاء.

قامة علمية وفكرية

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت الأمة الإسلامية والعالم الأكاديمي نبأ وفاة الشيخ العلّامة سلمان الحسيني الندوي بن طاهر الحسيني الندوي، أحد كبار العلماء والمفكرين في الهند والعالم الإسلامي. لقد كان الشيخ الندوي، رحمه الله، منارة علمية سامقة، ومربيًا فاضلاً، وداعيةً مخلصًا، أفنى حياته في خدمة العلم الشرعي، ونشر السنة النبوية، وبناء المؤسسات التعليمية والدعوية. يمثل رحيله ثلمة كبيرة في جسد الأمة، لكن إرثه العلمي والفكري سيظل نبراسًا يهتدي به الأجيال القادمة

لم يكن الشيخ الندوي مجرد أكاديمي يتأمل في متون الحديث، بل كان “مهندساً” للمؤسسات، و”مترجماً” للفكر الإسلامي الهندي إلى اللغة العربية، و”حارساً” للوعي الإسلامي في بيئة معقدة كـ “شبه القارة الهندية. تاركاً وراءه إرثاً من الكتب، وعشرات المؤسسات التعليمية والخيرية، وجيلًا من التلاميذ الذين حملوا مشعله. وفي هذه النبذة البسيطة والمختصرة، نستعرض مسيرة هذا الرجل الذي جمع بين “المسبحة” و”المبضع” الجراحي في تشريح علل الأمة، وبين “المخطوطة” و”المؤسسة” الحديثة. كمات نسلط الضوء على جوانب من حياة الشيخ العلّامة سلمان الحسيني الندوي، مسيرته العلمية والعملية، أبرز أفكاره وإنجازاته، ومؤلفاته القيمة التي أغنت المكتبة الإسلامية، تخليدًا لذكراه العطرة وعرفانًا بجهوده الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.

النشأة والتحصيل العلمي: جذور عميقة في العلم والدعوة

لا يمكن فهم الشيخ سلمان الندوي دون فهم البيئة التي نشأ فيها.

وُلد الشيخ سلمان الحسيني الندوي عام 1954م في مدينة لكناؤ بالهند، ونشأ في بيئة علمية ودعوية عريقة، حيث كانت عائلته من الأسر المعروفة بالعلم والفضل. تلقى تعليمه الابتدائي في إحدى المدارس الفرعية التابعة لـ”ندوة العلماء”، وهي مؤسسة علمية عريقة في الهند. أتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بالمعهد الشرعي التابع للندوة، حيث درس العلوم الشرعية الأساسية.

نشأ الشيخ سلمان في محيط الذي يرفض “الانغلاق”، ويؤمن بأن النهضة تتطلب علماً شرعياً راسخاً معاً مع إدراك متطلبات العصر، وهو ما شكل شخصيته المستقبلية كعالم يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

واصل الشيخ الندوي مسيرته التعليمية بانتقاله إلى المرحلة العالية (كلية الشريعة وأصول الدين) في ندوة العلماء، وتخرج منها بشهادة الليسانس (البكالوريوس) عام 1974م. في العام نفسه، أسهم مع مجموعة من زملائه الخريجين في تأسيس «جمعية شباب الإسلام»، التي سرعان ما أصبحت من المؤسسات الإسلامية النشطة في الهند.

لم يكتفِ الشيخ بهذا القدر من التحصيل، بل واصل دراساته العليا في قسم الحديث الشريف وعلومه، وحصل على شهادة الماجستير من ندوة العلماء عام 1976م. ثم التحق بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، حيث نال منها شهادة الماجستير في الحديث وعلومه بتقدير ممتاز عام 1980م، مما يؤكد نبوغه وتميزه العلمي.

المسيرة الأكاديمية.. من “لكناؤ” إلى “الرياض“

تدرج الشيخ في المراحل التعليمية بجدارة، حيث أتم حفظ القرآن الكريم، وحصل على الليسانس من كلية الشريعة وأصول الدين بـ “ندوة العلماء” عام 1974م. ثم تخصص في “علم الحديث” (الذي سيصبح علمه وعلامته)، فنال الماجستير من الندوة عام 1976م.

ولكنه لم يكتفِ بالموروث الهندي، بل سعى لربطه بالمراكز العلمية في العالم العربي، فالتحق بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وحصل منها على الماجستير بدرجة “ممتاز” في قسم الحديث وعلومه عام 1980م. هذا المزج بين “منهجية شبه القارة” في العناية بالسنة، و”المنهجية الأكاديمية العربية” في البحث والتوثيق، أنتج عالماً فريداً قادرًا على مخاطبة الشرق والغرب بلغة علمية رصينة.

الشيخ سلمان الندوي رفقة الشيخ القرضاوي رحمهما الله

بعد عودته إلى الهند، بدأ الشيخ سلمان الحسيني الندوي مسيرته العملية محاضرًا في قسم الحديث النبوي الشريف بدار العلوم – ندوة العلماء، ثم ترقى إلى درجة أستاذ، وشغل منصب وكيل كليتي الشريعة وأصول الدين. خلال هذه الفترة، قام بمهمة التدريس والتوجيه العلمي، وخرّج أجيالًا عديدة من طلاب العلم، وأسهم في ترسيخ العناية بالسنة النبوية وعلومها في الدرس الشرعي المعاصر .

تجاوزت إنجازات الشيخ الندوي الجانب الأكاديمي لتشمل العمل المؤسسي والدعوي. فمن أبرز مآثره تأسيس “مدرسة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد الإسلامية” عام 1975م، والتي تطورت لاحقًا لتصبح جامعة رائدة. كما أسهم في إنشاء عدد كبير من المدارس الدينية والعصرية، والمعاهد المتخصصة في تعليم التكنولوجيا الحديثة لأبناء المسلمين. ولم تقتصر جهوده على التعليم، بل امتدت لتشمل العمل الخيري من خلال إقامة المستشفيات والمرافق التي تخدم الفقراء والمحتاجين، جامعًا بذلك بين التعليم والدعوة والعمل الاجتماعي النافع .

كان للشيخ الندوي حضور قوي في قضايا المسلمين في الهند والعالم الإسلامي، واهتمام بالغ بالتعليم الإسلامي، ووحدة الأمة، وإحياء دور العلماء، وبناء المؤسسات، وتوجيه الشباب، والدعوة إلى النهوض العلمي والحضاري للأمة. كما كان عضوًا مؤسسًا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وشغل عضوية مجلس الأمناء لعدة دورات، وأسهم بعلمه ورأيه وخبرته في خدمة توجهات الاتحاد وقضاياه الكبرى.

باني المؤسسات.. العلم لا يكتمل دون “أرض” و”كيان“

من أبرز ما يميز الشيخ الندوي عن كثير من المعاصرين له هو إيمانه بأن “العلم يجب أن يتجسد في مؤسسات”. فلم يكتفِ بالتدريس في “ندوة العلماء” (حيث عمل محاضراً ثم أستاذاً، ثم وكيلاً للكليات)، بل كان رائداً في بناء الكيانات المستقلة:

جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد: أسسها عام 1975م (كمدرسة تطورت لتصبح جامعة)، وجعلها نموذجاً يدمج بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية والتكنولوجيا. الشبكة التعليمية والخيرية: أشرف على إنشاء شبكة من المدارس الدينية والعصرية، ومعاهد التكنولوجيا، بل وامتد بره ليشمل بناء مستشفيات ومرافق صحية تخدم الفقراء، مؤمناً بأن “الدعوة” هي “الخدمة” أيضاً. جمعية شباب الإسلام: ساهم في تأسيسها عام 1974م مع كوكبة من الشباب، لتكون الذراع الشبابي والدعوي للحركة الإسلامية في الهند.

جسر التواصل بين الهند والعالم العربي

من أعظم إنجازات الشيخ الندوي غير المرئية للجمهور العادي، هي جهوده الدؤوبة في نقل التراث الفكري الهندي إلى القارئ العربي. العالم العربي كان يجهل في كثير من الأحيان عمق الإنتاج الفكري لعلماء الهند المعاصرين (مثل أبي الحسن علي الندوي، وأبي زفر محمد إسماعيل، وشخصيات أخرى). قام الشيخ سلمان بترجمة وتحقيق وإحياء مؤلفات كبار مفكري الهند، خاصة العلامة أبي الحسن علي الندوي، مما أتاح للمكتبة العربية الاطلاع على رؤى هندية أصيلة حول قضايا النهضة، والتربية، والفكر الإسلامي، والحوار بين الأديان.

كما كان حاضراً بقوة في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حيث كان من أعضائه المؤسسين، وعضو مجلس الأمناء لعدة دورات، ممثلاً لصوت “أقلية مسلمة ضخمة” في الهند، ومطرحاً لقضاياها على المنابر الدولية.

إنتاج علمي غزير ومؤلفات خالدة

رغم انشغاله بالإدارة والدعوة، إلا أن الشيخ كان “نهماً” للتأليف والتحقيق، خاصة في علوم الحديث والتراجم. ترك الشيخ سلمان الحسيني الندوي آثارًا علمية نافعة باللغتين العربية والأردية. كان له باع كبير في نقل بعض مؤلفات العلامة أبي الحسن الندوي إلى العربية، مما أسهم في تقريب فكر الأخير إلى القارئ العربي.

تنوعت مؤلفاته ورسائله لتشمل مجالات الحديث وعلومه، الفقه، التفسير، والسيرة، ومن أبرز مؤلفاته التي تعد مراجع للباحثين:

في الحديث وعلومه:

جمع ألفاظ الجرح والتعديل ودراستها من كتاب تهذيب التهذيب

التعريف الوجيز بكتب الحديث

لمحة عن علم الجرح والتعديل

مقدمة في أصول الحديث – تحقيق وتعليق

المسوّى من أحاديث الموطأ

المصفّى شرح الموطأ

المدخل إلى دراسة جامع الترمذي

دروس من الحديث النبوي الشريف

مشايخ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري

مشعال المصابيح شرح مشكاة المصابيح

في الفقه وأصوله:

الأمانة في ضوء القرآن

الإمام الدهلوي وآراؤه في التشريع الإسلامي

الفرائض السراجية

العقد اللجيني

الاجتهاد والتقليد

بين أهل الرأي وأهل الحديث

في التفسير والقرآن:

الفوز الكبير في أصول التفسير -نقله من الفارسية وعلق عليه

المنهج التعليمي القرآني

مفردات القرآن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري

مؤلفات أخرى:

الحوار في قضايا من الحديث النبوي الشريف

مذكراتي

ترجمة عدد من مؤلفات العلامة أبي الحسن الندوي إلى العربية، مثل أجزاء من :”رجال الفكر والدعوة في الإسلام” و”في مسيرة الحياة”.

هذه الأعمال العلمية ستظل شاهدًا على جهوده في خدمة السنة النبوية، وعلوم الحديث، والفكر الإسلامي، والتعليم الشرعي، وستبقى مرجعًا للباحثين وطلاب العلم.

إرث لا يمحوه الزمن

لقد كان الشيخ العلّامة سلمان الحسيني الندوي، رحمه الله، عالمًا ربانيًا، ومحدثًا، ومربيًا، ومفكرًا إسلاميًا، جمع بين العلم والعمل، وبين التدريس والتأليف، وبين الدعوة وبناء المؤسسات. كان من النماذج العلمية البارزة في شبه القارة الهندية، ممن حملوا همّ الأمة، وسعوا إلى ترسيخ علوم الشريعة، وتربية الأجيال على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية، وخدمة المسلمين علميًا وتربويًا واجتماعيًا.

إن رحيل الشيخ الندوي يمثل خسارة فادحة للعالم الإسلامي، لكن إرثه العلمي والدعوي سيظل حيًا ومؤثرًا في الأجيال القادمة. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في علمه وآثاره وتلامذته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

رحل الشيخ سلمان الندوي، لكنه ترك خلفه “أمة” من الطلاب، و”حضارة” من المؤسسات، و”مكتبة” من المؤلفات. لقد أثبت أن العالم الرباني ليس من ينعزل في زاويته، بل من ينزل إلى ميدان الواقع، يبني المدارس، يعالج المرضى، يترجم الفكر، ويوحد الصفوف. لقد كان “الهند” بعمقها الحضاري، و”العروبة” بانتمائها الفكري، و”الإسلام” برسالتها العالمية، يجتمعون في شخصية هذا الرجل الفذ.

تغمده الله بواسع رحمته، وجعل ما غرسه من علم ومؤسسات في ميزان حسناته إلى يوم الدين.