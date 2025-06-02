أصدر مركز الدراسات الوقفية التابع للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، العدد الخامس من المجلة الدولية العلمية المحكمة “الوقف”، والتي تواصل تعزيز مكانتها كمنصة بحثية رصينة تعنى بقضايا الوقف، والاقتصاد الإسلامي، والعمل الخيري، وتسعى لتوسيع دائرة الإسهام العلمي المتخصص في هذه المجالات الحيوية على المستويين العربي والدولي.

رؤية المجلة وأهدافها

تستهدف مجلة “الوقف” النهوض بالبحث العلمي المتخصص من خلال إتاحة المجال أمام الباحثين والخبراء لنشر أعمالهم باللغتين العربية والإنجليزية، في مجالات تشمل الوقف، والتمويل الإسلامي، والعمل الخيري. كما تسعى المجلة إلى نشر المعرفة الوقفية عبر وسائط متعددة، سواء الورقية أو الإلكترونية، ما يعزز وصول البحوث إلى أكبر عدد ممكن من المختصين والمهتمين، ويؤسس لبنية معرفية متكاملة تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والشرعية في هذه الميادين.

محاور العدد

تميز العدد الخامس بتنوعه العلمي والجغرافي، وقد تضمن مجموعة من البحوث والدراسات التي تعكس البعد الشرعي، القانوني، السلوكي، والنفسي في قضايا الوقف، ومن أبرز محاوره:

الأخلاقيات الوقفية: دراسة شرعية مقاصديةسلطت الدراسة الضوء على البعد الروحي والأخلاقي في الأحكام الشرعية المتعلقة بالوقف، موضحة كيف يمكن لإحياء المقاصد الشرعية الأخلاقية أن يعيد التوازن إلى العمل الوقفي، ويعزز من رسالته المجتمعية والتكافلية. الدوافع النفسية والسلوك الاقتصادي: تناولت إحدى الدراسات تحليل نظريات الاقتصاد السلوكي في تفسير وتحفيز قرارات الأفراد والمؤسسات تجاه الوقف، مع تسليط الضوء على أهمية الدوافع النفسية في ترسيخ ثقافة الوقف. الوقف والعمل التطوعي: ناقشت دراسة ميدانية واقع العمل التطوعي وعلاقته بالوقف في الجزائر، وأبرزت أهمية بذل الوقت والجهد في دعم مشروعات الوقف، مشيرة إلى تجارب حقيقية في الجمعيات التطوعية الجزائرية. البعد القانوني للوقف : شمل العدد دراستين قانونيتين، الأولى حول تقنين أحكام الوقف الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال دراسة تحليلية مقارنة، والثانية تطرقت إلى واقع قانون الوقف في ماليزيا، مركزة على إعادة صياغة المفاهيم وتقليل الفجوة القانونية بهدف تطوير رؤية أكثر تكاملًا للوقف في البيئة الماليزية.

وفي هذا العدد ركزت أبحاث المجلة على تنويع الموضوعات لتغطي أبعادًا تنموية وجغرافية مختلفة، مما يعزز من مكانة المجلة كمرجع علمي مهم للباحثين والمهنيين في حقل الوقف والاقتصاد الإسلامي، وتميز بنشر بحوث تطبيقية ذات أثر مباشر في واقع العمل الوقفي، مدعمة بتوصيات عملية تسهم في تحسين القوانين، وسد الفجوات، وتطوير أدوات التمويل الإسلامي والعمل الخيري.