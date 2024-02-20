العلاقة الزوجية مهما كانت ناجحةً في أعيُن الناس؛ لكنها لا تخلو من المشكلات الأُسريَّة، سواء كانت أسبابها مالية أو اجتماعية أو تربوية أو عاطفية أو غيرها من الأسباب، فإن لم يتدارك الزوجانِ في السعي لحلِّها؛ فإنها ستكبر وتكبر معها دائرة المشاكل، والله سبحانه رغب بالمعاشرة بين الزوجين بالمعروف ولو مع كراهة أحدهما الآخر؛ حفظًا للأُسَر، ومنعًا للتفكُّك، قال تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } [النساء: 19]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا رضي منها آخر، أو قال غيره”.

والخلافات الزوجية هي تلك الأزمات الناتجة عن صعوبة أو عدم التواصُل الجيد من الأساس بين طرفي العلاقة، ولها أنواع وأشكال: مشكلات داخلية تتعلَّق بتربية الأولاد، أو توزيع المهامِّ فيما بينهم في إدارة المنزل وغيرها، ومشكلات خارجية، وهي تظهر غالبًا في سوء الأحوال المادية وظروف العمل وتدخُّلات الأهل والأقارب في الحياة الزوجية وغيرها.

وللخلافات الزوجية أسباب متعددة منها: