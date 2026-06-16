مدخل إلى الكتاب وسياقه

يأتي كتاب ( Islamophobia and Psychiatry: Recognition, Prevention, and Treatment ) في لحظة معرفية وسياسية شديدة الحساسية، إذ يحاول نقل الإسلاموفوبيا من كونها موضوعا سياسيا وإعلاميا وأيديولوجيا إلى كونها أيضا موضوعا نفسيا وسريريا ومجتمعيا. فالكتاب لا يكتفي بسؤال: كيف تتشكل الكراهية أو الخوف من الإسلام والمسلمين؟ بل يطرح سؤالا أكثر تخصصا: كيف تتحول هذه الكراهية إلى عامل مؤثر في الصحة النفسية، وفي علاقة المريض بالطبيب، وفي بنية المؤسسات العلاجية، وفي حياة المسلمين بوصفهم أفرادا وجماعات؟

الكتاب في طبعته الثانية لا يمثل مجرد تحديث شكلي للطبعة الأولى الصادرة سنة 2019، بل يعكس توسعا واضحا في المجالين السياسي والسريري. فقد أضيفت إليه فصول جديدة تتناول الحرب، وفلسطين، ومعاداة السامية، والصراع العربي الإسرائيلي، والصحة النفسية للاجئين، والنساء المسلمات الطبيبات، والطلاب المسلمين، وكبار السن، والاحتراق النفسي من منظور إسلامي، والانتقال من الكراهية إلى الشفاء. وهذا يعني أن الكتاب لا يتعامل مع الإسلاموفوبيا بوصفها ظاهرة جامدة، بل بوصفها ظاهرة متحركة تتغير بتغير الأحداث الدولية، والسياسات الأمنية، والخطابات الإعلامية، والعلاقات بين الأقليات والدول التي تعيش فيها.

تكمن أهمية الكتاب في أنه يسد فراغا واضحا داخل الطب النفسي. فعلى الرغم من أن مصطلح “فوبيا” ينتمي لغويا إلى حقل الخوف والاضطراب النفسي، فإن الإسلاموفوبيا ظلت طويلا تُدرس في العلوم السياسية، ودراسات الإعلام، وعلم الاجتماع، ودراسات العنصرية، أكثر مما تُدرس داخل الطب النفسي نفسه. لذلك يحاول الكتاب أن يقول إن الإسلاموفوبيا ليست مجرد “موقف فكري” أو “تحيز ثقافي”، بل قد تكون خبرة نفسية ضاغطة، ومصدرا للصدمة، وعاملا في القلق والاكتئاب واضطراب الهوية، ومحددا من محددات الثقة أو انعدام الثقة داخل العيادة النفسية.

أطروحة الكتاب وبنيته العامة

الأطروحة الأساسية التي ينهض عليها الكتاب هي أن الإسلاموفوبيا ظاهرة متعددة المستويات: فهي نفسية لأنها تؤثر في الشعور بالأمان والهوية والانتماء؛ وسريرية لأنها تظهر في علاقة المريض المسلم بالمعالج النفسي؛ ومؤسسية لأنها قد تتسرب إلى أنظمة الرعاية الصحية والتعليم والعمل؛ واجتماعية لأنها ترتبط بالعنصرية، والسياسات الأمنية، والهجرة، والإعلام، والحروب، والعلاقات بين الأديان. ومن هنا جاء العنوان الفرعي: “التعرف، والوقاية، والعلاج”، وهو عنوان دقيق لأنه لا يكتفي بوصف المشكلة، بل يحاول تحويلها إلى مجال تدخل مهني.

يقسم الكتاب مادته إلى ستة أجزاء كبرى. يبدأ بقضايا عامة تشمل الجذور الإسلامية التاريخية للصحة النفسية، والتعريف الأكاديمي بالإسلاموفوبيا، والمنظورات الإسلامية في الرفاه النفسي والروحي، والتدين والصحة النفسية، وعلم النفس الاجتماعي والصراع بين الجماعات، ومحو الأمية الثقافية، والصياغة الثقافية في السياق الإسلاموفوبي، وأدوات التقييم السريري المناسبة للمرضى المسلمين. ثم ينتقل إلى الآثار النفسية والسريرية للإسلاموفوبيا، فيناقش التحويل والتحويل المضاد، والمنظور اليوجي، والتحليل النفسي، وتجارب الأطباء النفسيين المسلمين، ورؤى مسلمين ويهود ومسيحيين وهندوس حول الموضوع. بعد ذلك يخصص جزءا للتحديات السريرية الخاصة، مثل المسلمين الأمريكيين من أصول إفريقية، واللاجئين الروهينجا، والقلق، وتجارب الطبيب النفسي المسلم في بداية مساره المهني. ثم يتوسع إلى الآثار الاجتماعية النفسية، مثل الشباب، والأطفال، واللاجئين، والمرونة المجتمعية، والصحة العامة، والتطرف العنيف، والنساء الطبيبات، والطلاب. ويضيف جزءا مستقلا عن الإسلاموفوبيا واليهودية، ثم ينتهي بجزء عن المستقبل.

هذه البنية الواسعة تكشف عن طموح كبير. فالكتاب يريد أن يكون مرجعا شاملا لا فصلا تخصصيا محدودا. وهو يجمع بين الطب النفسي الثقافي، والطب النفسي الاجتماعي، والدراسات الإسلامية، وعلم النفس، والتحليل النفسي، ودراسات الصدمة، ودراسات الأقليات، والحوار بين الأديان. لكن هذا الطموح نفسه هو مصدر قوة الكتاب ومصدر ضعفه في آن واحد؛ فهو يمنحه ثراء نادرا، لكنه يجعله أحيانا متشعبا إلى درجة قد تربك القارئ الباحث عن خط نظري واحد.

الإسلاموفوبيا بوصفها خبرة نفسية وسريرية

من أهم إسهامات الكتاب أنه يربط الإسلاموفوبيا بالعيادة النفسية لا بالسياسة وحدها. فالتحيز ضد المسلمين لا يعمل فقط في الشارع أو الإعلام أو المؤسسات الأمنية؛ بل يمكن أن يحضر داخل المقابلة العلاجية نفسها. قد يظهر في افتراضات المعالج عن الحجاب، أو الصلاة، أو الأسرة، أو الجندر، أو الإرهاب، أو اللجوء، أو “التشدد الديني”. وقد يظهر كذلك في خوف المريض المسلم من أن يُساء فهم تدينه، أو أن تُفسر هويته الدينية بوصفها عرضا مرضيا، أو أن يُنظر إلى شكواه النفسية من خلال قوالب جاهزة عن الإسلام والمسلمين.

هذا الجانب السريري هو قوة الكتاب الكبرى. فهو لا يتحدث عن المسلمين باعتبارهم ضحايا اجتماعيين فقط، بل باعتبارهم مرضى ومراجعين ومهنيين وأطباء وطلاب ولاجئين ونساء وأطفال وكبار سن. كما يلفت الانتباه إلى أن الإسلاموفوبيا قد لا تصيب المريض وحده، بل الطبيب المسلم أيضا. فالطبيب المسلم قد يكون مضطرا إلى العمل داخل مؤسسة يفترض أن تكون علاجية ومحايدة، بينما يواجه فيها نظرات أو أسئلة أو افتراضات تمس هويته الدينية والثقافية. بذلك يوسع الكتاب مفهوم الأذى النفسي من الفرد إلى العلاقة العلاجية والمؤسسة المهنية.

ويحسن الكتاب حين يدمج مفهوم “الكفاءة الثقافية” مع “الصياغة الثقافية” في الطب النفسي. فالتعامل مع المريض المسلم لا يعني إضافة معلومات سطحية عن رمضان أو الحجاب أو الصلاة، بل يعني فهم السياق الذي تتحرك فيه الخبرة النفسية: الأسرة، الهجرة، العنصرية، اللغة، التدين، الصدمة، التاريخ السياسي، وموقع المريض داخل مجتمع قد يراه أحيانا خطرا أمنيا أو جسدا غريبا. وهذا الفهم يمنع خطأين متقابلين: الأول هو تجاهل الدين والثقافة تماما، والثاني هو اختزال المريض في دينه وثقافته فقط. والكتاب، في أفضل فصوله، يحاول الحفاظ على هذا التوازن.

ومن الجوانب اللافتة أيضا أن الكتاب يستعيد التراث الإسلامي في الصحة النفسية، لا بوصفه مادة فخر تاريخي فقط، بل بوصفه مصدرا لفهم أعمق للعلاقة بين الجسد والنفس والروح. فالإشارة إلى إسهامات علماء مثل البلخي والرازي وابن سينا والغزالي تجعل القارئ يدرك أن التصورات الإسلامية عن النفس والمرض والعلاج ليست طارئة ولا هامشية. لكن أهمية هذا الاستدعاء التاريخي لا ينبغي أن تُفهم على أنه بديل عن الطب النفسي الحديث؛ قوته الحقيقية أنه يكسر وهما شائعا، وهو أن المسلمين مجرد موضوع للعلاج الغربي، لا أصحاب تراث معرفي طويل في فهم النفس والاضطراب والرعاية.

القيمة العلمية والإنسانية للكتاب

القيمة العلمية الأولى للكتاب أنه يعامل الإسلاموفوبيا كظاهرة بنيوية لا كحادث فردي. فالتمييز لا يظهر فقط في سلوك شخص معادٍ للمسلمين، بل قد يظهر في السياسات، والإعلام، والمناهج، واللغة الطبية، وأدوات التقييم، وأنظمة التدريب، وآليات الاشتباه الأمني. ومن هنا فإن الوقاية والعلاج لا يمكن أن يقتصرا على نصيحة الفرد بأن “يتجاوز” التجربة أو “يتكيف” معها، بل يجب أن يشملا إصلاحا في الثقافة المؤسسية، وتدريبا للأطباء، وبناء ثقة بين المجتمعات المسلمة ومؤسسات الصحة النفسية.

القيمة الثانية أن الكتاب متعدد الأصوات. فالمحررون أنفسهم يمثلون خلفيات دينية ومهنية مختلفة، كما يضم الكتاب مساهمين مسلمين وغير مسلمين، وأطباء نفسيين، وباحثين، وممارسين، ومهنيين في الصحة النفسية. هذا التعدد يضفي على الكتاب مصداقية مهمة؛ لأنه لا يجعل الحديث عن الإسلاموفوبيا شأنا داخليا مسلما فقط، ولا يجعله أيضا خطابا خارجيا عن المسلمين. إنه يضع المسلمين وغير المسلمين داخل حوار مهني وأخلاقي مشترك. وهذا مهم خاصة في الفصول التي تربط الإسلاموفوبيا بمعاداة السامية، لأن الكتاب يحاول أن يمنع المنافسة الضحية بين الجماعات، ويؤكد أن مقاومة كراهية المسلمين لا ينبغي أن تتحول إلى إنكار لمعاناة جماعات أخرى.

القيمة الثالثة تكمن في عناية الكتاب بالفئات الهشة: اللاجئون، الأطفال، الشباب، النساء، كبار السن، الطلاب، والأطباء المسلمون الدوليون. فهذه الفئات لا تعيش الإسلاموفوبيا بالطريقة نفسها. المرأة المحجبة، مثلا، قد تتعرض لتمييز بصري مباشر مختلف عن الرجل المسلم غير الظاهر دينيا. واللاجئ قد يحمل صدمات الحرب والتهجير إضافة إلى صدمة الاستقبال العنصري في بلد اللجوء. والطالب المسلم قد يواجه ضغوط الهوية والانتماء والمراقبة داخل الجامعة. بهذا المعنى، لا يقدم الكتاب المسلمين كجماعة واحدة متجانسة، بل يكشف تعدد مواقعهم وتجاربهم.

القيمة الرابعة أن الكتاب لا يكتفي بالتشخيص، بل يقدم إمكانات للتدخل: فرضية الاتصال لتقليل التحيز، الرعاية المتمركزة حول الشفاء، العمل مع الأسرة والجماعة، الكفاءة الثقافية، الحوار بين الأديان، والاعتراف بالروحانية داخل العلاج. وهذه النقطة مهمة لأنها تمنع الكتاب من التحول إلى مجرد سجل طويل للألم. فالإسلاموفوبيا، كما يعرضها الكتاب، جرح نفسي واجتماعي، لكنها أيضا مجال للمقاومة العلاجية، وبناء المرونة، وإعادة الثقة.

ملاحظات نقدية على الكتاب

رغم أهمية الكتاب، فإن قراءته نقديا تكشف عددا من الإشكالات :

الإشكال الأول أن اتساع الكتاب قد يأتي على حساب التماسك النظري. فالكتاب يضم عددا كبيرا من الفصول والموضوعات، من التراث الإسلامي إلى التحليل النفسي، ومن اللاجئين الروهينجا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن الفن إلى فرضية الاتصال، ومن كندا إلى بريطانيا والهند وفرنسا. هذا التنوع مفيد، لكنه يجعل القارئ أحيانا أمام موسوعة موضوعية أكثر من كونه أمام أطروحة متماسكة. كان من الممكن أن يكون الكتاب أقوى لو وُضع إطار نظري جامع في المقدمة يحدد بدقة العلاقة بين الإسلاموفوبيا، والعنصرية، والصدمة، والطب النفسي الثقافي، ومحددات الصحة الاجتماعية.

أن اتساع الكتاب قد يأتي على حساب التماسك النظري. فالكتاب يضم عددا كبيرا من الفصول والموضوعات، من التراث الإسلامي إلى التحليل النفسي، ومن اللاجئين الروهينجا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن الفن إلى فرضية الاتصال، ومن كندا إلى بريطانيا والهند وفرنسا. هذا التنوع مفيد، لكنه يجعل القارئ أحيانا أمام موسوعة موضوعية أكثر من كونه أمام أطروحة متماسكة. كان من الممكن أن يكون الكتاب أقوى لو وُضع إطار نظري جامع في المقدمة يحدد بدقة العلاقة بين الإسلاموفوبيا، والعنصرية، والصدمة، والطب النفسي الثقافي، ومحددات الصحة الاجتماعية. الإشكال الثاني يتعلق بتعريف الإسلاموفوبيا نفسه. فالكتاب يعترف ضمنيا بأن التعريفات قد تختلف بين فصل وآخر. وهذا طبيعي في كتاب جماعي، لكنه يخلق مشكلة بحثية. هل الإسلاموفوبيا خوف من الإسلام؟ أم كراهية للمسلمين؟ أم عنصرية موجهة ضد جماعة دينية؟ أم بنية استعمارية وسياسية؟ أم نمط من التحيز السريري؟ اختلاف التعريفات قد يثري النقاش، لكنه قد يضعف الدقة التحليلية إذا لم يُضبط. فالتعامل السريري يحتاج تعريفا إجرائيا واضحا: ما الذي يجب على الطبيب أن يلاحظه؟ متى نقول إن المريض يعاني أثر الإسلاموفوبيا؟ ومتى يكون الدين عامل حماية لا عامل ضغط؟ ومتى يتحول خطاب المعالج نفسه إلى جزء من المشكلة؟

يتعلق بتعريف الإسلاموفوبيا نفسه. فالكتاب يعترف ضمنيا بأن التعريفات قد تختلف بين فصل وآخر. وهذا طبيعي في كتاب جماعي، لكنه يخلق مشكلة بحثية. هل الإسلاموفوبيا خوف من الإسلام؟ أم كراهية للمسلمين؟ أم عنصرية موجهة ضد جماعة دينية؟ أم بنية استعمارية وسياسية؟ أم نمط من التحيز السريري؟ اختلاف التعريفات قد يثري النقاش، لكنه قد يضعف الدقة التحليلية إذا لم يُضبط. فالتعامل السريري يحتاج تعريفا إجرائيا واضحا: ما الذي يجب على الطبيب أن يلاحظه؟ متى نقول إن المريض يعاني أثر الإسلاموفوبيا؟ ومتى يكون الدين عامل حماية لا عامل ضغط؟ ومتى يتحول خطاب المعالج نفسه إلى جزء من المشكلة؟ الإشكال الثالث أن الكتاب، بحكم طبيعته الأخلاقية والإنسانية، يميل أحيانا إلى خطاب مناصر واضح. وهذا ليس عيبا في ذاته؛ فالطب النفسي ليس محايدا أمام العنصرية والكراهية. لكن الخطر أن يتحول الخطاب المناصر إلى لغة تقريرية تقلل من التعقيد أو تجعل بعض الفصول أقرب إلى شهادة أخلاقية منها إلى تحليل علمي صارم. يحتاج الموضوع إلى الموازنة بين التعاطف والدليل، بين العدالة والمنهج، بين الاعتراف بالجرح وتقديم أدوات قياس وتدخل قابلة للتقييم. قوة الكتاب أنه يفتح المجال، وضعفه أن بعض فصوله تبدو أقوى أخلاقيا منها تجريبيا.

أن الكتاب، بحكم طبيعته الأخلاقية والإنسانية، يميل أحيانا إلى خطاب مناصر واضح. وهذا ليس عيبا في ذاته؛ فالطب النفسي ليس محايدا أمام العنصرية والكراهية. لكن الخطر أن يتحول الخطاب المناصر إلى لغة تقريرية تقلل من التعقيد أو تجعل بعض الفصول أقرب إلى شهادة أخلاقية منها إلى تحليل علمي صارم. يحتاج الموضوع إلى الموازنة بين التعاطف والدليل، بين العدالة والمنهج، بين الاعتراف بالجرح وتقديم أدوات قياس وتدخل قابلة للتقييم. قوة الكتاب أنه يفتح المجال، وضعفه أن بعض فصوله تبدو أقوى أخلاقيا منها تجريبيا. الإشكال الرابع أن الكتاب يتعامل مع الإسلاموفوبيا أساسا من داخل فضاء غربي أو ناطق بالإنجليزية، رغم توسعه في بلدان متعددة. وهذا مفهوم بحكم تخصص المحررين ومواقعهم، لكنه يترك سؤالا مهما: كيف تبدو الإسلاموفوبيا في مجتمعات غير غربية؟ وكيف تتقاطع مع الطائفية، أو القومية، أو الاستبداد، أو العنصرية الداخلية، أو كراهية المهاجرين المسلمين داخل دول ذات أغلبية مسلمة؟ إن التركيز على الغرب ضروري، لكنه قد يجعل الظاهرة تبدو وكأنها علاقة بين “الغرب” و”المسلمين” فقط، بينما الواقع أكثر تعقيدا.

أن الكتاب يتعامل مع الإسلاموفوبيا أساسا من داخل فضاء غربي أو ناطق بالإنجليزية، رغم توسعه في بلدان متعددة. وهذا مفهوم بحكم تخصص المحررين ومواقعهم، لكنه يترك سؤالا مهما: كيف تبدو الإسلاموفوبيا في مجتمعات غير غربية؟ وكيف تتقاطع مع الطائفية، أو القومية، أو الاستبداد، أو العنصرية الداخلية، أو كراهية المهاجرين المسلمين داخل دول ذات أغلبية مسلمة؟ إن التركيز على الغرب ضروري، لكنه قد يجعل الظاهرة تبدو وكأنها علاقة بين “الغرب” و”المسلمين” فقط، بينما الواقع أكثر تعقيدا. الإشكال الخامس يتعلق بالمسافة بين الدين والطب النفسي. الكتاب ينجح في إدخال الروحانية والتدين إلى العلاج، لكنه يحتاج دائما إلى الحذر من افتراض أن كل مريض مسلم يريد علاجا مؤطرا دينيا. بعض المرضى يرغبون في حضور الدين داخل العلاج، وبعضهم يريدون مسافة منه، وبعضهم يعيشون صراعا معه. لذلك يجب ألا تتحول “الكفاءة الثقافية” إلى قالب جديد يفترض أن المريض المسلم متدين بالضرورة، أو أن الأسرة دائما مصدر دعم، أو أن المجتمع الديني دائما عامل حماية. الحقيقة الأكثر دقة أن الدين قد يكون مصدر معنى وطمأنينة، وقد يكون في بعض الحالات جزءا من صراع داخلي أو ضغط اجتماعي، والطبيب الجيد هو الذي يسأل ولا يفترض.

خاتمة تقييمية

يمكن القول إن كتاب ( Islamophobia and Psychiatry ) يمثل إضافة مهمة إلى أدبيات الطب النفسي الثقافي والاجتماعي. أهميته لا تكمن فقط في أنه يتناول موضوعا راهنا، بل في أنه يعيد تعريف الإسلاموفوبيا بوصفها قضية صحة نفسية ومهنية ومؤسسية، لا مجرد موضوع سياسي أو إعلامي. وهو يذكر الأطباء والمعالجين بأن الحياد السريري لا يعني تجاهل العنصرية، وأن فهم المريض المسلم يتطلب فهم العالم الذي يتحرك فيه، بما في ذلك الخوف، والوصم، والمراقبة، والصور النمطية، وتجارب الحرب والهجرة.

ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية للكتاب لا تظهر إلا إذا قُرأ قراءة نقدية. فهو ليس كتابا نهائيا يغلق النقاش حول الإسلاموفوبيا والطب النفسي، بل كتاب تأسيسي يفتح المجال ويجمع مواد كثيرة تحتاج إلى مزيد من التنظيم النظري والبحث التجريبي. قوته في تعدد الأصوات، واتساع الموضوعات، وجرأته في إدخال السياسة والدين والهوية إلى العيادة النفسية. وحدوده في التشتت، وتفاوت الفصول، وعدم استقرار تعريف الإسلاموفوبيا، واحتمال غلبة الخطاب الأخلاقي على التحليل العلمي في بعض المواضع.

في النهاية، ينجح الكتاب في إيصال فكرة مركزية: الإسلاموفوبيا ليست فقط مشكلة من يكره المسلمين، بل مشكلة نظام اجتماعي ومهني قد يفشل أحيانا في رؤية الألم الذي يصنعه. ولذلك فإن علاج آثار الإسلاموفوبيا لا يكون بالدواء وحده، ولا بالتعاطف العام وحده، بل بالاعتراف، والتدريب، وتعديل المؤسسات، وبناء الثقة، وإنتاج معرفة نفسية أكثر عدلا وحساسية للتاريخ والثقافة والدين. ومن هنا يمكن اعتبار الكتاب مرجعا مهما للباحثين في الصحة النفسية، والأطباء النفسيين، والمعالجين، وطلاب الطب، والمهتمين بدراسات الإسلاموفوبيا، لأنه يضعهم أمام حقيقة صعبة: لا يمكن ممارسة طب نفسي عادل دون فهم علاقات القوة التي تدخل مع المريض إلى غرفة العلاج.

معلومات الكتاب

الإسلاموفوبيا بين التشخيص والعلاج (Islamophobia and Psychiatry: Recognition, Prevention, and Treatment)

