قال الله تعالى في سورة آل عمران {هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ…} وذلك بعد أن قصّ علينا أن نبي الله زكريا الذي كفل مريم البتول كان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقًا، وحين سألها: {يَٰمَرۡيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا}؟! قالت: {هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ}.

فلما رأى زكريا ما رآه من فيوضات ربانية على مريم وحسن حالها، وسمع ما سمعه من كلامها المعبّر عن كمال إيمانها وقوة صلتها بربها الذي تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتًا حسنًا استجابة لدعاء أمها لها وهي في بطنها، فاستغرق قلب زكريا بتلك الحال، ولهج لسانه بالتضرع إلى الله داعيًا إياه بخشوع ورجاء: {هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةٗ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ}.

فلنقف وقفة مع قوله تعالى {هُنَالِكَ دَعَا…} ولنسأل: ما الذي يمكن أن نستفيده سلوكيًا من ذلك ويدخل في باب التأسي بالأنبياء الذين قص القرآن علينا مشاهد من قصصهم للتأسي والاعتبار؟

إن من أهم الفوائد السلوكية المستفادة من دلالة {هُنَالِكَ دَعَا…} هو أنه حينما نرى نعمة أو خير أو صفة محمودة أو كرامة لأحد وأعجبت أعيننا وحركت قلوبنا يجدر بنا أن نتوجه وقتها إلى الله الوهاب بالدعاء الخاشع بأن يرزقنا من فضله ويكرمنا بعطائه ويمنّ علينا بجوده، مع الرجاء في استجابته للدعاء متى شاء وكيف قدّر، ثم الرضا بما قسمه وقدّره، فهذا مما يغلق باب الحسد والتحسّر والسخط، ويفتح باب الأمل والقناعة والسكينة.

بالإضافة إلى ما في ذلك من مشروعية انتهاز أوقات تنزّل نفحات الله والأيام الفضيلة والأماكن المقدّسة والمواضع الشريفة في الدعاء واستمطار رحمات الله وعطاءاته اللدنيّة، وكذلك انتهاز حالات التأثر القلبي من مشاهد معبّرة، فتلك مظان الاستجابة والقبول.

وبعد، هل جاء في كتب التفسير ما يشير لهذه الفوائد السلوكية التي خطرت بالبال عند الوقفة مع {هُنَالِكَ دَعَا…}؟

بالرجوع إلى موقع الجامع التاريخي لتفسير القرآن (الحاوي لمائة تفسير مرتبة تاريخيًا) لم نقف إلا على إشارات قليلة، ننقلها هنا لتمام الفائدة: