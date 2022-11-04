فوائد من قصة الخضر مع موسى عليه السلام

شرف الله تعالى نبيه إبراهيم – عليه السلام- بخدمة بيته المسجد الحرام والكعبة المشرفة، فأمره وابنه إسماعيل ببنائها، ثم دعوة الناس إليها، فيأتون رجالاً وركباناً، كما أمرهما أيضاً بأن يطهّرا بيته الحرام لقاصديه، قال تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125]: قول السعدي: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ