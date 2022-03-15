في وجوب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : { إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً } الآية (٥٦) من سورة الأحزاب

هذا النداء الكريم له أهميته وشأنه العظيم وحسبك أن ما أمر الله تعالى به عباده المؤمنين كان قد فعله سبحانه وتعالى قبل أن يأمر به عباده؛ إذ قال تعالى قبل هذا النداء: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} فأخبر أنه هو تعالى وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأين نحن أيها المؤمنون من عظمة الله تعالى، وكمال ملائكته وطهارتهم وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم.

إذا فأمره تعالى لنا بالصلاة على نبيه شرف عظيم لنا، وكرامة تفوق كل كرامة في هذه الحياة. أما المصلي والمسلم عليه فلا نسأل عن كرامته وعلى درجته وسمو مقامه فإنا لا ندرك ذلك، ولا نقوى على تصوره. فاللهم صل وسلم عليه ما ذكرك الذاكرون. وغفل عن ذكرك الغافلون.

والسؤال الآن هو ما معنى صلاة الله تعالى، وصلاة الملائكة ثم صلاتنا نحن المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم والجواب كالآتي:

1- صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم معناها ثناؤه تعالى ورضوانه عليه.

2- صلاة الملائكة عليه صلى الله عليه وسلم دعاؤهم له واستغفارهم له.

3 – صلاة المؤمنين معناها: التشريف والتعظيم له صلى الله عليه وسلم.

ما حكم صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أنه الوجوب الحتمي من لم يصل عليه ولو مرة في عمره هلك وخسر بمعصيته هذه التي يتصف بها ولا يأتيها إلا من فارق الإيمان قلبه، وأصبح في عداد من لا يؤمن بالله ورسوله وكتابه والعياذ بالله تعالى من هذه الحال.

سؤال أخر متى تتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟

الجواب تتأكد في موضعين:

1- في الصلاة أي في التشهد من كل صلاة نافلة أو فريضة. وصيغتها هي: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلي آل محمد، كما باركت علي إبراهيم، وعلي آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

2- عند ذكره صلى الله عليه وسلم ” رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك ” والقائل هذا جبريل عليه السلام في حديث صحيح.

3- بدء الدعاء وختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رجاء الإجابة، إذ سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يا رب يا رب … قال صلى الله عليه وسلم: ” لقد عجل هذا إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمد الله وليصل على نبيه ثم يسأل حاجته” فالدعاء إذا كان بين صلاتين على رسول الله ر يستجاب. والحمد لله.

4 – بدء الخطبة في الجمعة أو غيرها بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم.٥-عند الفراغ من الآذان إذ رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا فرغ صلى على النبي الصلاة الإبراهيمية التي يصلى بها في التشهد الأخير في الصلاة وقد تقدمت صيغتها. ثم يقول” اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ” من فعل هذا حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم .

6- الإكثار منها أي من الصلاة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها لترغيبه صلى الله عليه وسلم في ذلك.

7- لقد ورد في صيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم نيف وثلاثون صيغة أكملها الصلاة الإبراهيمية والكل جائز وفاضل ومستحب. وأما الصيغة التي في هذا النداء فهي اللهم صل على محمد وسلم تسليما وهذه أصغر الصيغ وأيسرها وأسهلها وبها يؤدى الواجب.

من كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكتب صلى الله عليه وسلم كما هي مأثورة عن السلف، فأصحاب الصحاح، والسنن، والمسانيد كلهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يكتبون صلى الله عليه وسلم. وبعض المتأخرين يكتب (ص) وهذا إجحاف ولا ينبغي. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.