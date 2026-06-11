لم تكن الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مجرد حدثٍ طارئ وعادي فرضته ظروف الاضطهاد واللجوء، بل كانت خروجاً استراتيجياً قسرياً صنع تحولاً جذرياً في مسار التاريخ الإسلامي بل في تاريخ البشرية كلها.

وتكمن أهمية قصة الهجرة اليوم في كونها تتجاوز السرد التاريخي التقليدي، لتقدم دليلاً عملياً متجدداً لجوانب إنسانية كثيرة تمس واقعنا المعاصر. فدراسة هذا الحدث التاريخي تفتح آفاقاً واسعة للبحث في جوانب متعددة لا غنى عنها؛ بدءاً من الفلسفة القيادية والإدارية التي زاوجت بعبقرية بين التخطيط المادي المحكم والتوكل الروحي، وصولاً إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تجلت في إدارة الأزمات، والتكافل، وصياغة أول دستور مدني للتعايش الإنساني

أريد أن أركز في هذا المقال على جانب واحد مهم من الجوانب العقدية والتربوية والإدارية الكثيرة التي تضمها قصة الهجرة وهو صلابة الفكرة والمبدأ والثبات عليها في مقابل المرونة والتنوع في الوسائل والأساليب ، معرفة ماهو الثابت وما هو المتغير في الدعوات والحركات وبناء النهضات، مالذي يستحق التضحية من أجله مهما غلت التضحية ؟ ومالذي بالإمكان التضحية به والتخلي عنه؟

دروس قصة الهجرة لا تقتصر على البعد التاريخي، بل في تقديم نموذجًا ديناميكيًا قابلًا للتطبيق في السياقات المعاصرة، فالهجرة من أبرز النماذج التاريخية التي تجسد مفهوم “الثبات على المبدأ (الفكرة) مع المرونة والتنوع في الوسائل”. لقد كانت الفكرة أو الهدف أزلياً وثابتاً أمر لا مساومة فيه، بينما تحولت الوسائل والخطط وتنوعت بشكل مذهل لمواجهة التحديات المحيطة.

هنا في قصة الهجرة كان الإسلام والتوحيد كفكرة هو الثابت وهو المبدأ الذي لايمكن أن يتغير ، أما المكان ” مكة” فبالإمكان أن يكون متغيرا. فرغم أن مكة كانت تمثل عاطفيا مكانة كبيرة جدا في قلب النبي ﷺ يشهد على ذلك قوله ﷺ: ” والله إنك لخير أرض الله وأحب أرضٍ إليَّ ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منكم ”

فهي أولا رمز وامتداد للدعوة الابراهيمية ففيها الكعبة التي بناها آدم عليه السلام ورفع قواعدها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأمر من الله وهي انتماء اجتماعي متمثلة في قبيلته وعشيرته صاحبة المكانة الاجتماعية بين قبائل العرب وهي ارتباط مكاني بنشأته وذكريات والديه وطفولته وشبابه وزوجته خديجة رضي الله عنه وجده عبد المطلب الذي حفر بئر زمزم ، وما أدراك ما زمزم كمكانة وشرف بالنسبة للعرب جميعا.

ولكن عندما أصبح المكان ” مكة” عائقا أمام انتشار الدعوة بسبب أهلها ، أي أصبحت عائقا أمام الفكرة والمبدأ أصبح خيار تغيير المكان والتضحية به أمرلا بد منه ولا مفر منه وذلك من أجل ما هو أهم وهي الفكرة.

وذلك رغم أن خيار الهجرة وترك مكة المكرمة كان شديد الوطأة ومؤلماً للغاية على نفس النبي محمدﷺ؛ فقد كان هذا القرار يمثل مواجهة مباشرة مع واحدة من أقسى التجارب الإنسانية: الغربة الاختيارية القسرية عن الوطن والأهل والذكريات وكل ما يملك الإنسان متسامياً فوق ألم الفراق في سبيل حماية الفكرة والمبدأ.

حالة أخرى أشار إليها االقرآن وخلّد ذكرها ألا وهي قصة أصحاب الكهف إذ تخلى الفتية عن دُورهم وقريتهم ومكانهم من أجل المحافظة على الفكرة ، فلم يكن التخلي عن المكان في كلا القصتين مجرد هروب سلبي أو نهاية للمسار، بل كان “انعزالاً تكتيكياً” بغرض توليد قوة جديدة وخيارات متنوعة.

أما في حالات أخرى يتحول المكان في حد ذاته فكرة ومبدأ ، ففي قوله تعالى : ”ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون” كان الهروب من المكان والتخلي عنه بمثابة التخلي عن المبدأ وخيانة له فكان الرد الإلهي ” فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم” فلا قيمة لحياة الأجساد إن ماتت فيها المبادئ والفكرة

كذلك الأمر في قصة طالوت وجالوت التي تلت هذه الأية مباشرة ، فرغم عدم توازن القوى ورغم الخطر الكبير في مواجهة جالوت وجنوده إلا أن المبدا كان مع البقاء في المكان وعدم الرحيل أو لنقل الهروب منه.

يتطلب الأمر دائما وعيا عميقاً لعدم الخلط بين الوسائل والأهداف فالخلط بينهما يعني انحرافًا في بنية التفكير، إذ كثيرا ما تتحول الوسائل والأدوات من كونها جسورًا نحو الغاية إلى غايات قائمة بذاتها، فيفقد الفعل معناه الحقيقي. ولتجنب هذا الالتباس، يلزم وعي نقدي يميز بين ما هو وسيلة مؤقتة وما هو غاية نهائية، بين ما هو ثابت وصلب وبين ما هو متغير ومرن حتى يبقى المسار منسجمًا مع المقصد، لا أسيرًا لأدواته.

تميل النفس الإنسانية، بحكم طبيعتها، إلى الاستقرار داخل أنماطها المألوفة، لما توفره من شعور بالأمان واليقين. ومن ثمّ، يصبح التحول إلى موقع جديد أو شكل جديد معرفيًا أو سلوكيًا فعلاً يقتضي تفكيك منظومات راسخة من العادات والتصورات، وهو ما قد يثير قلقا وترددا في المنظومة بل حتى مقاومة داخلية. ومع ذلك، فإن تجاوز هذه الصعوبة يفترض وعيًا نقديًا بالذات، وإرادة قادرة على إعادة تشكيلها، حيث يغدو التغيير، رغم كلفته النفسية، شرطًا أساسيًا لتجدد الفعل وتحقيق إمكاناته الكامنة

الهجرة النبوية درس حركي كبير ومهم وذو مغزى لمن أراد أن يستلهم منها أو يتعلم في فهم قضية المرونة الحركية والتغيير في الوسائل والاستراتيجيات كلما استدعى الأمر وعدم الجمود على نفس الوسائل أو الأشكال والتنظيمات الحركية أو حتى الأشخاص ، فقد تكون بعض الوسائل أو الأماكن أو الأشخاص أو أي شكل من الأشكال التنظيمية لها في النفس مكانة كبيرة ولها في القلب ذكريات عميقة وتاريخ ممتد ولكن إن حكمت مصلحة المبادئ بتغييرها ولم يكن سوى التغيير مركب نجاة فما حيلة المضطر إلا ركوبه.