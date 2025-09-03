في خطوة تاريخية تكلل مسيرتها الأكاديمية الطويلة، رسّخت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر مكانتها كمنارة علمية رائدة على المستوى العالم[ي، وذلك بحصول جميع برامجها الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس على الاعتماد الأكاديمي الدولي المرموق من وكالة الاعتماد الأكاديمي للعلوم الإسلامية (IAA). هذا الإنجاز لا يمثل فقط شهادة على جودة التعليم وتميز المخرجات، بل هو تأكيد على الالتزام العميق بثقافة الجودة المؤسسية التي تتبناها الكلية.

وتُعد وكالة الاعتماد الأكاديمي للعلوم الإسلامية (IAA) هيئة دولية متخصصة في تقييم واعتماد البرامج الأكاديمية في مجال العلوم الإسلامية، وهي معترف بها من قبل وكالة الاعتماد الأكاديمي الوطنية في تركيا، مما يمنح اعتمادها بُعداً دولياً يعزز من مصداقيته وتأثيره.

وقد خضعت الكلية لعملية تقييم شاملة أجراها فريق من ثمانية خبراء أكاديميين من جامعات مرموقة في العالم الإسلامي، حيث قام الفريق خلال مايو 2025 بزيارة ميدانية إلى جامعة قطر، التقى خلالها بعدد من منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين، بالإضافة إلى شركاء الكلية الخارجيين. وقدّمت الكلية في هذا الإطار وثيقة تقييم ذاتي اشتملت على مدى التزامها بمعايير الجودة وفق نظام “روبريك” دقيق شمل 58 معياراً موزعة على خمس مجالات أداء رئيسية، وهي: نظام ضمان الجودة، نظام التعلم والتعليم، نظام البحث والتطوير، نظام المساهمة المجتمعية، ونظام الحوكمة الإدارية.

إبراهيم الأنصاري: الإعتماد انعكاس لترسيخ ثقافة الجودة

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرح الدكتور إبراهيم عبدالله الأنصاري، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قائلاً: “يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة طويلة مشت فيها الكلية لترسيخ ثقافة الجودة في أعمال الكلية وبين منتسبيها بدءاً من التقدم لوكالة الاعتماد الأكاديمي للعلوم الإسلامية في نوفمبر 2022 والاستجابة لمتطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي خلال خطة عمل وتجويد أداء استمر إلى مارس 2024 حيث سلمت الكلية تقارير برامجها الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس مدعمة بالأدلة والوثائق. شكل فريق مرموق ضم ثمانية خبراء دوليين من تركيا واندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان وليبيا عكفوا على تقارير البرامج الأربعة لمدة استمرت من مايو 2025 حيث زار الفريق جامعة قطر لفحص الملفات ومقارنتها بالواقع.”

الدكتور إبراهيم عبدالله الأنصاري، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

وأضاف د. الأنصاري: “لقد أبدى فريق التقييم تقديره العالي لجودة العمل المؤسسي في الكلية، كما قدم عدداً من الملاحظات البنّاءة التي عملنا على تلبيتها خلال فترة الصيف. وفي 30 أغسطس 2025، أصدر المجلس الدولي للاعتماد الأكاديمي قراره بمنح الاعتماد الرسمي للبرامج الأربعة في الكلية، وهي: بكالوريوس الفقه وأصوله، وبكالوريوس القرآن والسنة، وبكالوريوس العقيدة والدعوة، وبكالوريوس الدراسات الإسلامية.”

وأكد د. الأنصاري أن الحصول على الاعتماد لا يُعد غاية بحد ذاته، وإنما هو انعكاس لترسيخ ثقافة الجودة كممارسة مؤسسية مستدامة، مشيدًا بجميع منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة على ما بذلوه من جهود خلال السنوات الماضية، كما ثمّن دعم جامعة قطر، ممثلة في مجلس الأمناء ورئاسة الجامعة، وشكر شركاء الكلية من المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية والمدنية داخل قطر وخارجها.

وقد عبّر العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة عن فخرهم بهذا الإنجاز المرموق، معتبرين أن نيل الكلية لاعتماد أكاديمي دولي يمثل شهادة موثوقة على جودة برامجها الأكاديمية وتميّز مخرجاتها التعليمية.