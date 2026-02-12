حين استكبر فرعون وجنوده على موسى وهارون -عليهما السلام- ولم ينصتوا أو يستجيبوا إليهما بالحسنى، رغم ما آتاهما الله من الآيات والدلائل على صدق دعوتهما، لم يكتفوا بترك الناس على حالهم وما يعتقدون، بل عمدوا إلى ترهيب كل مَن ينصت إلى موسى وأخيه أو يستمع لهما.

بل تعمقوا أكثر من ذلك؛ فأخذوا يناصرون الضلال أينما ظهر، ويبثونه بين الناس ويزينونه لهم، وكانوا قولاً وفعلاً قادةً وزعماء وأئمةً يدعون إلى النار، كما في قوله تعالى: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} (القصص :41). أي: جعلنا فرعون وجنوده أئمةً للضلالة المفضية إلى النار، كما جاء في تفسير “التحرير والتنوير” لابن عاشور؛ فكأنهم بأعمالهم تلك يدعون إلى النار. فكلٌ يدعو بما تصل إليه يده؛ فدعوة فرعون بأمره، ودعوة كهنته باختراع قواعد الضلالة وأوهامها، ودعوة جنوده بتنفيذ ذلك والانتصار له.

إذن، كان فرعون وكهنته ووزراؤه وجنوده أئمةً وقادةً في الضلالة، يدعون الناس إليها رغبةً ورهبة. ومعلومٌ بالضرورة أنّ الدعوة إلى أي نوع من الضلالة والشرك بالله، أو تزيين الفسوق والعصيان، هي أعمالٌ تفضي بأصحابها إلى النار لا محالة، وبصريح القرآن الكريم.

خذلان الدنيا وحسرة الآخرة

لقد قام فرعون ومَن معه على هذا الأمر بشكل واضح وصريح، بل ومتعمّد، استكباراً في الأرض، فكانت العاقبة أن استحقوا الوصف القرآني الدقيق بأنهم أئمة يدعون إلى النار، فيحملون تبعاً لذلك أوزارهم وأوزار مَن استمع لهم واتبعهم، حتى إذا جاءوا جميعاً يوم القيامة، لا تجد أحدهم يناصر الآخر، ولا يجدون أحداً غيرهم يناصرهم وينقذهم مما هم فيه يومئذ.

لقد خذلهم الله في الدنيا بسبب كفرهم وعصيانهم، فكانوا جديرين بالخذلان أيضاً يوم القيامة؛ إنها إذن هزيمة في الدنيا، وهي تارة أخرى هزيمة في الآخرة، جزاء البغي والاستطالة، إنهم يوم القيامة أضعف من أن يدفعوا عن أنفسهم العذاب، أو أن يدفعوا عن غيرهم، فليس لهم من دون اللّه يومئذٍ من ولي ولا نصير.

بصيرة حذيفة وقراءة الشر

إن حديث الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، كاتم أسرار النبي الكريم ﷺ، يحتاج منا إلى كثير تأمل وتدبر في هذه الأيام.

فقد جاء عنه أنه قال: “كان الناس يسألون رسول الله ق عن الخير، وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير؛ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: (نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: (نعم وفيه دخن)، قلت: وما دخنه؟ قال: (قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: (نعم! فتنة عمياء ودعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا، فقال: (هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك”. (البخاري برقم (3606), ومسلم (4784)).

من ضلال فرعون إلى “دعاة على أبواب جهنم”

إن كان فرعون وكهنته ووزراؤه وجنوده أئمةً يدعون إلى النار وهم على الكفر الصريح يومئذ، فماذا نقول اليوم عن مسلمين موحدين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا -كما جاء في الحديث- صاروا لا يختلفون عن فرعون ومَن كان معه في الفعل، وإن اختلفوا في المظهر والمسمى؟!

أولئك المجرمون كانوا يدعون إلى الضلال وهم معروفون للناس حينها، لكن الأمر تغير اليوم، ولم يعد كالسابق واضحاً (كفرٌ وإيمان)؛ أما اليوم، فيأتي أناس على هيئة علماء ومصلحين ودعاة، أو مَن يسمون أنفسهم بمفكرين ومثرثرين تحت مسمى “مؤثرين”، يشوشون على الناس دينهم، ويدعون إلى بدعٍ من القول والفعل ما أنزل الله بها من سلطان، بعد أن يتم تزيين وتدليس أقوالهم بآيات وأحاديث، تُفسد على الناس مفاهيمهم عن الدين والدنيا كذلك!

هؤلاء الدعاة الواقفون على أبواب جهنم، لا شك أنهم المقصودون في حديث حذيفة؛ فخطرهم أكبر من خطر فرعون وجنوده وما كانوا يفعلون. إنهم اليوم في كل مكان، تناديهم مؤسسات الإعلام المختلفة، ومعها منصات التواصل المتنوعة، فيدخلون عالم مَن يسمون بـ”المشاهير”، حيث الأضواء والشهرة والأموال، تدفعهم وتحميهم أيادٍ خفية، وما هي عن عالم الجاسوسية والسياسة ببعيد!

لقد التبس على الناس دينهم بفعل هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، وزادت الشبهات وكثرت، فيما دعاة الحق يتم حجبهم عن العامة بكل الوسائل والطرق، حتى صار الوضع على ما نحن عليه اليوم من قلق وتوتر وفوضى فكرية ومفاهيمية، حتى يكاد يقول المرء: “نفسي نفسي”؛ ما يشير إلى أننا ربما وصلنا إلى الزمن الذي تحدث عنه رسول الله ﷺ: زمن دعاة على أبواب جهنم، مما يستدعي بالتالي من كل أحد غيور على دينه ودين أهله ومحبيه، أن يلتزم جماعة المسلمين وإمامهم كما نصحنا بذلك الرسول الكريم.

لكن الإشكالية كما قال حذيفة: “فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟” وهذا هو الأقرب للواقع اليوم؛ إذ لا تجد جماعة مؤمنة تدعو إلى الله إلا وهي مضطهدة مُطاردة، ولا تجد في الوقت نفسه إماماً راشداً مؤمناً يهتدي الناس به ويحتمون بظله بعد الله.

خاتمة : سؤال النجاة

فهل الحل هو الاعتزال؟ سؤال يحتاج إلى شيء من البحث والنقاش في كل بيت ومسجد ومصلى، بل في كل نادٍ وتجمّع ومنتدى، لأنّ الحق أحق أن يُتّبع. وخير ما نختم به هذا الحديث، أن نسأل الله لنا ولكم أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنّه سميع عليم مجيب الدعوات.