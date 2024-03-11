في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان المسلمون يحيون ليالي رمضان بتلاوة القرآن والصلاة والدعاء والذكر، وفى ليلة القدر كانوا يجتمعون في المسجد لقراءة القرآن الكريم، ويتوجهون بالدعاء إلى الله تعالى حتى مطلع الفجر.

كيف كان الأولون في التاريخ الإسلامي يحيون ليالي رمضان؟