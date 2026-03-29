في كل مرة تتصاعد فيها الحروب أو التوترات الدولية، يتجدد سؤال قديم: ما جدوى حوار الأديان في عالم تحكمه الصراعات؟ بل يذهب بعض المنتقدين لفكرة القوة الناعمة إلى أبعد من ذلك، فيرون أن كثيرًا من النزاعات الجارية إنما هي في حقيقتها حروب دينية، وأن الحديث عن حوار الأديان لا يعدو أن يكون خطابًا مثاليًا أو نشاطًا بروتوكوليًا بعيدًا عن واقع الصراع وتعقيداته.

وقد عاد هذا السؤال إلى الواجهة في السنوات الأخيرة مع تصاعد بعض الخطابات التي تفسر الصراعات الدولية بلغة دينية صريحة، كما ظهر في تصريحات لعدد من الشخصيات في الغرب التي ربطت الصراع القائم في إفريقيا مثلا أو في الشرق الأوسط بسرديات دينية أو حضارية. ومثل هذه التصريحات أعادت إحياء فكرة “الحروب الدينية” في تفسير النزاعات المعاصرة، وهو ما يستدعي نقاشًا علميًا هادئًا حول طبيعة هذه الصراعات وحدود الدور الذي يمكن أن يؤديه حوار الأديان في سياقها.

غير أن هذا الطرح، على الرغم مما يبدو فيه من واقعية ظاهرة، يحتاج إلى مراجعة تحليلية تميز بين طبيعة الصراعات المعاصرة وبين الدور الحقيقي الذي يمكن أن يضطلع به حوار الأديان في إدارة العلاقات بين المجتمعات.

هل الحروب المعاصرة حروب دينية فعلًا؟

تاريخيًا، عرفت البشرية بالفعل صراعات حملت طابعًا دينيًا واضحًا، كما في بعض الحروب التي شهدتها أوروبا في العصور الوسطى. غير أن بعض الدراسات الحديثة في العلاقات الدولية تكشف أن غالبية الحروب المعاصرة لا تنشأ أساسًا عن خلافات عقائدية بين أتباع الأديان، بل ترتبط بعوامل أكثر تعقيدًا، مثل المصالح الاستراتيجية، والتوازنات الجيوسياسية، والصراع على النفوذ والموارد.

وفي كثير من الحالات، يُستَخدم الخطاب الديني بوصفه أداة تعبئة أو شرعنة، وليس بوصفه السبب الجوهري للصراع. فقد تلجأ القيادات السياسية أو التيارات المختلفة إلى استدعاء الرموز والسرديات الدينية لإثارة الحماس الجماهيري أو تعزيز الهوية في مواجهة الخصوم، وهو ما قد يعطي الانطباع بأن الصراع ديني في جوهره، بينما هو في حقيقته صراع تحكمه اعتبارات سياسية واستراتيجية بالدرجة الأولى.

ومن هنا فإن الخلط بين توظيف الدين في صراع غير ديني فيأصله وبين كون الصراع دينيا في ذاته يؤدي إلى قراءة غير دقيقة للواقع، كما قد يفضي إلى استنتاجات متسرعة بشأن دور الدين في النزاعات المعاصرة.

كما أن ظهور خطاب ديني حاد في بعض التصريحات السياسية، لا يعني بالضرورة أن الصراع ذاته يقوم على أساس ديني خالص، بل قد يعكس توظيفًا للرمزية الدينية في سياق تعبوي أو ثقافي. ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين الخطاب الديني المستخدم في توصيف الصراع وبين الطبيعة الفعلية للصراع نفسه.

لماذا يبدو حوار الأديان ضعيف التأثير في زمن الحروب؟

يعود جزء من الانتقادات الموجهة إلى حوار الأديان إلى توقعات غير واقعية لطبيعته ووظيفته. فالحوار الديني ليس أداة سياسية لإدارة النزاعات العسكرية، ولا يمتلك بطبيعته القدرة على وقف الحروب أو فرض التسويات الدولية، فهذه المهام تتولاها الدول ومؤسسات النظام الدولي.

غير أن وظيفة الحوار مختلفة بطبيعتها؛ إذ يعمل أساسًا على مستوى الوعي الثقافي والديني داخل المجتمعات. فهو يسعى إلى منع تحويل النزاعات السياسية إلى صراعات دينية شاملة بين أتباع الأديان، وإلى الحد من خطاب الكراهية الذي قد ينشأ في أجواء التوتر.

وفي عالم مترابط إعلاميًا وثقافيًا، يمكن للخطاب الديني المتوتر أن يؤدي بسرعة إلى استقطاب ديني واسع يتجاوز حدود النزاع الأصلي، وهو ما يجعل جهود الحوار ضرورية لتبديد الصور النمطية وتعزيز التمييز بين الخلاف السياسي والانتماء الديني.

ومن هنا فإن السؤال الحقيقي ليس: هل يستطيع حوار الأديان إيقاف الحروب؟ بل: هل يمكن ترك المجال للخطابات الدينية المتشددة كي تفسر الصراعات الدولية وتقدمها بوصفها مواجهة دينية شاملة؟

الدين قد يُستخدم في الصراع وهنا تظهر أهمية الحوار

من المسلَّم به أن بعض الصراعات قد تشهد استدعاءً واضحًا للرموز أو السرديات الدينية، سواء في الخطاب الإعلامي أو في الخطاب الجماهيري. غير أن هذا الاستدعاء لا يعني بالضرورة أن الدين هو السبب المباشر للصراع، كما تبيّن أعلاه، بل قد يكون جزءًا من آليات التعبئة الرمزية التي ترافق النزاعات.

وهنا تحديدًا يظهر دور حوار الأديان؛ إذ يسهم في تفكيك الخطاب الديني المتطرف أو الإقصائي الذي قد يُستَخدم لتبرير العنف، كما يعمل على إبراز القيم المشتركة بين الأديان التي تؤكد كرامة الإنسان وحرمة الدماء.

وفي هذا السياق يطرح بعض المفكرين سؤالًا مهمًا: هل يسهم الخطاب الديني التعبوي في تقليل الصراعات أم في توسيع دائرتها؟

فاللغة التي تقدم الصراع بوصفه مواجهة دينية شاملة قد تؤدي إلى تعميم العداء بين أتباع الأديان، بينما يسعى خطاب الحوار إلى الفصل بين الصراع السياسي وبين الانتماء الديني لملايين البشر الذين لا علاقة لهم به.

ومن دون وجود مثل هذه الجهود قد يتحول الصراع السياسي تدريجيًا إلى مواجهة دينية أو حضارية واسعة بين أتباع الأديان، وهو ما يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي داخل المجتمعات المتعددة دينيًا وثقافيًا.

رابعًا: حوار الأديان يعمل على مستوى المجتمعات

من المهم إدراك أن الحروب تُقرَّر عادة في دوائر السياسة والدولة، بينما يعمل حوار الأديان في مجال مختلف يتمثل في العلاقات بين المجتمعات والنخب الدينية والفكرية.

ولهذا قد يبدو للبعض أن تأثير الحوار محدود، لأنه لا يغير مسار القرارات السياسية أو العسكرية بشكل مباشر. غير أن أثره يظهر في مجالات أخرى، مثل:

تهدئة الخطاب الديني في أوقات الأزمات منع انتشار التحريض الديني بين المجتمعات الحفاظ على قنوات التواصل بين أتباع الأديان المختلفة حتى في أجواء التوتر

وقد أثبتت تجارب عديدة أن العلاقات القائمة بين القيادات الدينية يمكن أن تسهم في تقليل احتمالات الانزلاق نحو العنف الطائفي أو الديني داخل المجتمعات.

خامسًا: بين النقد المشروع والحاجة إلى تطوير الحوار

لا يخلو حوار الأديان من تحديات حقيقية، كما أن بعض فعالياته المعاصرة قد تبقى في إطار اللقاءات البروتوكولية أو الخطاب العام الذي يركز على المجاملات الدبلوماسية أكثر من معالجته للأسئلة الصعبة.

غير أن هذا الواقع لا ينبغي أن يقود إلى رفض الحوار في ذاته، بل إلى التفكير في تطويره وتعميق مضمونه، بحيث يصبح أكثر ارتباطًا بالقضايا الأخلاقية الكبرى في العالم المعاصر، وأكثر قدرة على التعامل مع التوترات التي قد تنشأ في سياق الصراعات.

إن الحوار الفاعل هو الذي ينتقل من مستوى المجاملات إلى نقاش جاد حول مسؤولية الأديان في حماية السلم الاجتماعي وتعزيز قيم العدل والكرامة الإنسانية.

سادسا: تأصيل مفهوم الحوار في الرؤية الإسلامية

مع ما سبق من تحليل لطبيعة الحوار ووظيفته، قد يقتضي المقام في ختام الحديث الإشارة بإيجاز إلى تأصيل مفهوم الحوار في الرؤية الإسلامية، خاصة أن بعض الاعتراضات تنطلق من تصور أن الحوار مع أتباع الأديان الأخرى يتعارض مع ثوابت الدين أو مع أحكامه.

والواقع أن النصوص الإسلامية وسيرة النبي ﷺ تبين بوضوح أن التعامل مع غير المسلمين أصل معتبر في التجربة الإسلامية. فقد أقام النبي ﷺ علاقات متعددة مع أتباع ديانات أخرى، شملت الحوار والتعايش والتعامل الاجتماعي والسياسي، وهو ما يدل على أن التواصل مع الآخر الديني ليس أمرًا طارئًا في الفكر الإسلامي، بل هو جزء من منظومة التعامل مع المجتمعات البشرية المختلفة.

وفي الوقت نفسه، يقرر الفقه الإسلامي بوضوح أن القتال يشرع في حالات الاعتداء أو العدوان، وهو حكم ثابت في إطار تنظيم العلاقات بين الجماعات والدول. غير أن هذا الحكم لا يلغي أصل العلاقة القائمة على التعارف والتعامل، بل يمثل استثناءً تفرضه ظروف العدوان والصراع.

وبذلك يجمع التصور الإسلامي بين إقرار مبدأ التواصل والحوار مع أتباع الأديان الأخرى من جهة، وبين إقرار حق الدفاع ورد الاعتداء عند وقوعه من جهة أخرى. وهذا التوازن يوضح أن الحوار ليس نقيضًا للثوابت الدينية، بل يمكن أن يكون جزءًا من الرؤية الأخلاقية التي تسعى إلى تنظيم العلاقة بين البشر في إطار من العدل والتعايش.

خاتمة

إن تصوير العالم المعاصر باعتباره ساحة لحروب دينية خالصة قد يبدو تفسيرًا بسيطًا للأحداث (وهذا لا يعني عدم وجود صراع ديني أو صراع طائفي)، لكنه في الواقع يغفل التعقيد الكبير الذي يميز الصراعات الدولية اليوم. كما أن التقليل من شأن حوار الأديان بسبب استمرار الحروب يتجاهل طبيعة الدور الذي يؤديه هذا الحوار.

ففي زمن تتزايد فيه النزاعات وتتصاعد فيه خطابات الكراهية، لا تقل الحاجة إلى الحوار، بل تزداد. ذلك أن حماية العلاقات بين أتباع الأديان المختلفة، ومنع تحويل الصراعات السياسية إلى مواجهة دينية واسعة، تمثل أحد الشروط الأساسية للحفاظ على السلم الاجتماعي في عالم متعدد الثقافات والديانات.

وبهذا المعنى، لا يشكل حوار الأديان ترفًا فكريًا أو نشاطًا هامشيًا، بل يعد أحد الأدوات الثقافية والأخلاقية الضرورية لإدارة التنوع الديني في عالم مضطرب، حيث تصبح القدرة على بناء التفاهم بين المجتمعات شرطًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الإنساني.