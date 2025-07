ما وراء الحكاية .. دراسات أخلاقية في القصة القرآنية

يعد كتاب ( Behind the Story: Ethical Readings of Qurʾānic Narratives ) ما وراء الحكاية دراسات أخلاقية في القصة القرآنية ، تحرير سامر رشواني، عملاً أكاديمياً يسلِّط الضوءَ على تنوع تأويلات القصص القرآنيّة وما تنطوي عليه من دلالات أخلاقية، فضلاً عن تأثيرها في مجالات معرفية شتّى.