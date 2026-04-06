مدخل: أزمة المنهج وفجوة التاريخ

لا تكمن معضلة الفكر الإسلامي المعاصر في ندرة النصوص أو غياب المصادر، بل في منهجية التعامل مع تلك النصوص ومستويات الجزم بها. ومن هذا المنطلق، يأتي كتاب الدكتور محمد أنس سرميني (القطعي والظني بين أهل الرأي وأهل الحديث .. دراسة في تأصيل مفهوم القطع في أصول الحديث وأصول الفقه) ومن اصدار مركز نماء للبحوث والدراسات ليسد فجوة حقيقية في تاريخ العلوم الإسلامية. يرى المصنف في مقدمته أن الدراسات المعاصرة التي عالجت نشأة العلوم الإسلامية، خاصة في القرون الثلاثة الأولى المفضلة، عنيت ببعض جزئياته الخاصة بموضوع معين أو ظاهرة محددة ولم تتناول جميع جزئيات الموضوع وما يتصل به من مسائل متنوعة.

إن هذا الكتاب يمثل هندسة معرفية لمفهومي القطع والظن، اللذين يمثلان الميزان الدقيق الذي تنبني عليه أعظم قضايا الأمة: من أحكام الردة، والتكفير، والتبديع، وصولاً إلى قضايا الاجتهاد والتجديد المعاصر.

أولاً: فلسفة التأسيس ومداخل التشكيل المنهجي

في الفصل الأول من الكتاب، يضع المؤلف حجر الزاوية لموضوع الدراسة عبر تفكيك عقدة “القطع”: هل هو صفة في الدليل أم حالة في نفس المستدل؟ يصف الدكتور محمد سرميني الدليل القطعي بأنه تلك المرجعية التي يلجأ إليها الأصولي والمجتهد، وأن المراد بالقطع ليس مجرد “اصطلاح” أصولي جامد، بل هو حالة من اليقين تثمر أحكاماً عملية يقطع بها الفقهاء عادة، وهي تتشكل عبر مسارين:

قطعية الثبوت: وهي “تاريخية النص”، أي الجزم بأن هذا النص صدر فعلاً عن المعصوم ﷺ ، وهنا تبرز عبقرية علماء الحديث في التفريق بين المتواتر والآحاد. قطعية الدلالة: وهي “فهم النص”، أي الجزم بأن هذا الكلام لا يحتمل إلا معنى واحداً، وهنا تبرز عبقرية الأصوليين في وضع قواعد (النص، الظاهر، المؤول).

ويستعرض المؤلف من خلال هذا التعريف مداخل التمييز الأربعة التي شكلت مدارس الفقهاء القديمة:

المدخل الجغرافي: تنوع المناهج تبعاً لاختلاف المدن والبيئات (العراق والحجاز). مدخل التخصص: حيث آثر المحدثون “منهج التوثيق للأخبار”، وسلك الفقهاء “منهج البحث الأصولي”. المدخل النفسي: النزعة الفطرية التي تميز بين “أهل التعليل” و”أهل الظواهر”. مدخل التسمية: حيث يعادل “الرأي” مفهوم التعليل والقياس، ويعادل “الحديث” منهج المحدثين.

ثانياً: بناء اليقين عند أهل الرأي والشافعي

ينتقل المؤلف في الفصل الثاني لدراسة “بدائل القول بالقطع” عند الفقهاء المتقدمين. يرى أهل الرأي (الحنفية والمالكية) أن “خبر الواحد” يبقى في دائرة الظن، ولذلك وضعوا أدوات لـ “تقوية” هذا الظن أو ردّه إذا عارض أصولاً قطعية، مثل:

السنة العملية والمتواتر: كأصل قطعي يقدم على أخبار الآحاد؛ لكونها مؤيدة بالعمل ومختصة بجانب الأحكام العملية، وقد استقرت الفتوى عليها وتلقاها العلماء بالقبول، مما يكسبها منزلة قريبة من التواتر والإجماع. الأقيسة العامة والمصلحة: وتمثل روح الشريعة الحاكمة على الجزئيات، ومن أمثلتها: نظرية المقاصد، المصلحة، العرف، وسد الذرائع. ظواهر القرآن وعمومه: وتقديمها على الحديث الآحاد؛ حيث تعاملت مدرسة الرأي مع كتاب الله باعتباره قاضياً على السنة، بخلاف مدرسة الحديث التي تخصص عموم القرآن بالسنة.

ثالثا: الإمام الشافعي.. مهندس التوافق ومقنن الحجية

يُفرد الدكتور سرميني الفصل الثالث للإمام محمد بن إدريس الشافعي، واصفاً إياه بـ “الجسر الواصل” الذي استطاع استيعاب عقلانية أهل الرأي في العراق، وضبطها بنصوصية أهل الحديث في الحجاز. ولم يكن دور الشافعي مجرد ناقل، بل كان “مقنناً” وضع القواعد التي أصبحت دستوراً للأصوليين من بعده.

إعادة تعريف الخبر ومكانته في التشريع

كانت المعضلة قبل الشافعي تكمن في تفاوت قبول خبر الواحد؛ فأهل الرأي يقبلونه بشروط (مثل عدم مخالفة القياس أو عموم البلوى)، بينما كان بعض أهل الحديث يكتفون بصحة الإسناد دون النظر في المتن.

قرر الشافعي في “الرسالة” أن الحديث الصحيح هو أصلٌ بذاته، لا يحتاج لتقوية بعمل أو قياس. وبذلك، رفع “خبر الواحد” من مرتبة الظن الذي يحتاج لقرائن، إلى مرتبة “القطع العملي” الذي يجب اتباعه بمجرد صحة نسبته للنبي ﷺ.

تقنين البيان وحسم العلاقة بين الكتاب والسنة

طوّر الشافعي نظرية “البيان”، وهي من أذكى محاولات الربط بين القطعي (القرآن) والظني (السنة).

يرى الشافعي أن السنة لا يمكن أن تعارض القرآن، بل هي دائمة التبيين له (تخصيص عامه، تقييد مطلقه، أو شرح مجمله).

وبذلك، حسم الجدل الذي كان قائماً عند أهل الرأي حول “قضاء السنة على الكتاب”؛ فالسنة عنده لا تقضي على الكتاب بل “تبينه”، وهذا التعديل اللفظي والمنهجي حافظ على قداسة النص القرآني مع إعطاء السنة سيولة في التطبيق.

نقد الاستحسان وضبط القياس

كان من أبرز جهود الشافعي التي فصلها المؤلف هي حملته على الاستحسان الذي توسع فيه أهل الرأي، ومن ذلك مقولته الشهيرة: “من استحسن فقد شرع”. أراد الإمام الشافعي أن يغلق باب الذاتية في التشريع؛ فإذا كان أهل الرأي يرون الاستحسان مرونة، رآه الشافعي خروجاً عن الانضباط النصي. لذا، قصر الاجتهاد على القياس فقط، واعتبر أن كل اجتهاد لا بد أن يكون له أصل من نص، لضمان بقاء العقل داخل مدار الوحي.

الشافعي وصياغة الإجماع

نقل الشافعي مفهوم الإجماع من “إجماع أهل المدينة” (المكاني) أو “إجماع الفقهاء” (النخبوي) إلى “إجماع الأمة” الكلي في الضروريات، وإجماع العلماء في الظنيات. هذا التوسيع جعل الإجماع دليلاً قطعياً يغلق باب الاختلاف في المسائل الكبرى، ويمنح المنظومة الأصولية استقراراً تاريخياً.

الأثر التاريخي وولادة المدرسة الشافعية

يخلص الدكتور محمد سرميني في هذا الفصل إلى أن الشافعي لم يؤسس مذهباً فقهياً فحسب، بل أسس “اللغة الأصولية” التي اضطر الجميع للتحدث بها لاحقاً. حتى الحنفية والمالكية تأثروا بضوابطه في قبول الخبر، وبدأوا في تبرير أصولهم (كالاستحسان وعمل أهل المدينة) بصبغة أصولية شافعية الملامح، مما أدى إلى نضوج ما يُعرف بـ “طريقة المتكلمين” في التأصيل.

رابعا: آليات درء التعارض.. سياسة النص بين التفكيك والتركيب

في الفصل الرابع، ينتقل الدكتور سرميني من “التنظير” إلى “التطبيق”، معالجاً إشكالية التعارض الظاهري بين النصوص، وهي المنطقة التي تجلت فيها عبقرية “هندسة اليقين”.

1.مدرسة الحديث: أولوية “الجمع والتوفيق“ يرى أهل الحديث أن النص الصحيح يمتلك “سلطة ذاتية” لا يجوز ردها برأي أو قياس. لذا، فإن منهجهم في درء التعارض يقوم على:

أ- الجمع بين النصوص: فكل نص صحيح هو وحي، والوحي لا يتناقض. لذا يبحثون عن مخرج يجمع بين النصين (كموضوعين مختلفين أو حالتين مختلفتين).

ب- الترجيح الإسنادي: إذا استحال الجمع، يلجأون إلى “قوة الإسناد”؛ فما اتفق عليه الشيخان يقدم على ما انفرد به أحدهما، والحديث المتصل يقدم على المرسل.

ج- تأخير النسخ: لا يلجأون للنسخ إلا عند تعذر الجمع والترجيح ومعرفة التاريخ، صيانةً للنصوص من الإبطال.

2.مدرسة الرأي: أولوية “النظام الأصولي الكلي“ على الطرف الآخر، يرى أهل الرأي أن النص الجزئي يجب أن ينسجم مع “كليات الشريعة”. لذا، فإن درء التعارض عندهم يعتمد على:

عرض الخبر على الأصول: إذا عارض خبر الواحد أصلاً قطعياً من القرآن أو السنة المشتهرة، فإنه يُؤول أو يُرد. ويشرح الدكتور سرميني هنا أن هذا ليس “رداً للسنة”، بل هو “تقديم لليقين على الظن”؛ فاليقين هو الأصل الكلي، والظن هو الخبر الفردي.

مفهوم “عموم البلوى“: يركز الفصل الرابع على معيار ذكي عند الحنفية، وهو أن المسألة إذا كانت مما يحتاجه عامة الناس يومياً (عموم البلوى) ولم ينقل فيها إلا خبر واحد، فإن هذا يشير إلى خلل في النقل، لأن الطبيعة تقتضي تواتر مثل هذا الخبر.

ج- الاستدلال بالروح المقاصدية: تقديم المعنى الذي يوافق “يسر الشريعة” أو “حفظ الضرورات” عند التعارض.

خامسا: التفاعل التاريخي.. من الخصومة العلمية إلى التكامل المعرفي

هذا الفصل هو “درة التاج” في الكتاب، حيث يرصد فيه المؤلف كيف تلاقت الجداول لتشكل نهراً واحداً في مدرسة المتأخرين.

رصد الدكتور سرميني ظاهرة تحديث الفقهاء وتفقه المحدثين والتي بدأت في القرن الرابع الهجري، وذلك من خلال:

تأثر الفقهاء بالصناعة الحديثية: لم يعد الفقيه يكتفي بذكر الدليل، بل صار لزاماً عليه إثبات صحته وفق قواعد المحدثين. ويبرز هنا الإمام الطحاوي (في شرح معاني الآثار) كنموذج رائد للفقيه الذي استخدم أدوات المحدثين لنصرة مذهب أهل الرأي. تأثر المحدثين بالصناعة الأصولية: بدأ المحدثون في تدوين “فقه الحديث”، وظهرت كتب “السنن” التي بُنيت على أبواب الفقه، مما اضطر المحدثين لاستيعاب مقاصد الشريعة وعلل الأحكام لتمييز الناسخ من المنسوخ. أثر استقرار نظام الإسناد: يؤكد المصنف في هذا الفصل أن “نظام الإسناد” لم يعد ملكاً للمحدثين وحدهم، بل أصبح “الهوية المعرفية للأمة“. فمن خلاله تم ضبط المذاهب الفقهية ومنع نسبه الأقوال الشاذة للأئمة، وانتقل المنهج النقدي من “نقد الرواة” إلى “نقد الأفكار”، مما حمى الفكر الإسلامي من الدخيل.

واستشهد الدكتور سرميني بكلام محققين متأخرين مثل الإمام الكوثري، مبيناً كيف أن التحقيق المعاصر لا يزال مديناً لهذا التمازج بين دقة المحدث وعمق الفقيه.

نضوج نظرية المقاصد

شرح المؤلف كيف أدى الصراع بين القطعي والظني إلى ولادة علم المقاصد عند الإمام الجويني ثم الغزالي وصولاً للشاطبي. فالمراد من المقاصد هو “تجميع الظنيات” لتشكيل “قطع استقرائي”. وهذا هو التطور الطبيعي لمدرسة الرأي حينما التقت بدقة مدرسة الحديث.

ميزان الاستجابة للحداثة

تمثل الخاتمة والنتائج ذروة العمل العلمي، حيث يواجه المؤلف مآزق العصر برؤية تراثية صلبة:

التكامل المنهجي كطوق نجاة: يؤكد المصنف أن الحل ليس في الانقطاع عن التراث، بل في استعادته ككتلة واحدة لمواجهة مآزق الحداثة: “إن ما خلصت إليه الدراسة هو أن منهجي مدرسة الرأي ومدرسة الحديث معاً يمتلكان من الأدوات التفسيرية والتأصيلية ما يمكنهما من الإجابة عن تساؤلات الحداثة وتجاوز مآزقها.” معايير الضبط والاجتهاد: يرى المؤلف أن القطع المعاصر يتشكل من اندماج القواعد الكلية مع النص الصحيح: “معيار القواعد الكلية والقطعية التي أصلت لها مدرسة الرأي، ومعيار الحديث الصحيح والقيم الأخلاقية.. بحيث يشكل المنهجان معاً أداة انطلاق ودفع، وأداة تحكم وضبط لعملية الاجتهاد المعاصر.” المقاربة مع الحداثة: وضع المؤلف منهجاً دقيقاً للاستفادة من المناهج الحديثة، مقسماً إياها إلى ثلاثة مستويات: الحداثة كرؤية كونية: وهي الفلسفة المادية التي تنفي الغيب، وهنا يقع التصادم الحتمي مع مصادر العلوم الشرعية، وذلك لأن رؤية الحداثة رؤية مادية مخالفة للرؤية الدينية.

الحداثة كمناهج معرفية: المنهج التجريبي والكمي، وهو منهج أثبت فعاليته في العلوم الكونية ثم طبق بعد ذلك في الدراسات الإنسانية والغيبيات.

الحداثة كأدوات منهجية: الاستفادة من علم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم اللسانيات واستعمالها ودمجها ضمن أدوات المنهج التراثي الأصيل للإجابة عن أسئلة الحداثة أولاً، ولفهم تاريخ نشأة العلوم ومصادر المعرفة التراثية ثانياً.

معلومات الكتاب

: القطعي والظني بين أهل الرأي وأهل الحديث. العنوان الفرعي: دراسة في تأصيل مفهوم القطع في أصول الحديث وأصول الفقه.

التعريف بمؤلف الكتاب

يعد الدكتور محمد أنس سرميني من الباحثين الأكاديميين المتخصصين في السنة النبوية وعلومها؛ فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الحديث الشريف، ويشغل منصب أستاذ متفرغ بكلية الإلهيات والعلوم الإسلامية في جامعة إستانبول 29 مايو. فاز كتابه “القطعي والظني بين أهل الرأي وأهل الحديث” بجائزة الكتاب العربي في دورتها الثالثة (2025-2026) بالدوحة وذلك ضمن فئة الجائزة التشجيعية في مجال العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية. صدرت له مؤلفات عدة، منها: “العقوبات التي استقلت بتشريعها السنة النبوية”، و”جمال الدين القاسمي وجهوده الحديثية”، إضافة إلى رصيد من الدراسات المنشورة في المجلات العلمية المحكمة.

خاتمة: نحو عقل مسلم منضبط

إن كتاب الدكتور محمد أنس سرميني“القطعي والظني بين أهل الرأي وأهل الحديث” صرخة جديدة في وادِ التيه الفكري، تؤكد أن الشريعة بنيان مرصوص له أعمدة قطعية لا تهتز، وسقف ظني مرن يتحرك مع رياح الزمان دون أن ينهار البناء. إن استعادة هذا الميزان (القطعي والظني) هو السبيل الوحيد لإعادة الاعتبار للاجتهاد الإسلامي، ليجمع بين قداسة الوحي وحيوية العقل، بعيداً عن التوفيق المتكلف أو الانفلات العقلاني.