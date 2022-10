مصطفى العبادي .. المؤرخ الذي أحيا مكتبة الإسكندرية

نشر الدكتور مصطفى العبادي العديد من الكتب العلمية المهمة، أهمها:

1- “المرجعية” والذي نشرته مكتبة الأنجلو عام 1977 وأهداه إلى روح والده الأستاذ عبد الحميد العبادى. ومن قراءة هذا الكتاب يتضح مقدار الحيوية والنشاط التي عرفتها الإسكندرية القديمة في مجالات الفكر والثقافة والعلم

2- “مكتبة الإسكندرية القديمة- سيرتها ومصيرها”، الذي يوضح ‏ أهمية مدينة الإسكندرية القديمة في مجالات عدة.

3- “مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي”، ويعد مرجعاً مهماً عن تاريخ مصر في العصر ‏اليوناني-الروماني.

4- “الإمبراطورية الرومانية- النظام الإمبراطوري ومصر الرومانية”.

5- “Alexandria of Library Ancient the of fate and life” و هو مؤلَّف عن مكتبة الإسكندرية القديمة طبعته منظمة اليونسكو، وتُرجم‏ إلى الفرنسية والألمانية والإسبانية،كما طبع أيضاً باللغة العربية.

6- “العصر الهيلنسيتي في مصر”.

7- “القاهرة مدينة الفن والتجارة” ترجمة للكاتب جاستون فيبت

8- مؤلفات أخرى بحثية ونشر للوثائق البردية.

وللمفكر مصطفى العبادي عدة بحوث منشورة في دوريات ومجلات علمية أو في أعمال المؤتمرات العالمية والإقليمية والمحلية نذكر منها:

9- “نشأة الفكر التاريخ وتطوره” عالم الفكر 2001 ، الكويت.

10- “ديمقراطية الأثبنيين” عالم الفكر، الكويت 1992م.

11- The making of world map:”bull of the bibliotheca Alexandria the problem Of the senate of Alexandria ,bull of arch.souiety of Alexandria (1994)