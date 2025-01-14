هذه المادة استكمال لدراسة التفسير النبوي القرآن الكريم وهي المبحث الرابع والأخير : منهج التفسير النبوي (1).

1ـ تفسير القرآن بالقرآن

تفسير نبوي مباشر، ومثاله: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ” شَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ } (2)، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: ” لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: { يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } (3).

ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن، تفسير الرسول لقوله تعالى : {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} (4) ما رواه ابن مسعود: أن رسول الله ﷺ قال: مفاتح الغيب خمسٌ :{ إنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، إنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (5) (رواه البخاري).



2ـ تفسير القرآن بالسنة

مما لاشك فيه أن للسنة دورًا كبيرًا في تفسير القرآن الكريم؛ فحياة الرسول -ﷺ- كانت تطبيقًا للقرآن الكريم، فقد جاء في حديث طويل في قصة سعد ابن هشام بن عامر حين قدم المدينة، وأتى عائشة -رضي الله عنها- يسألها عن بعض المسائل، فقال: ( فَقُلتُ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ ! أَنبئِينِي عَن خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَت: أَلَستَ تَقرَأُ القُرآنَ؟ قُلتُ: بَلَى. قَالَت: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- كَانَ القُرآنَ .قَالَ: فَهَمَمْتُ أَن أَقُومَ وَلَا أَسأَلَ أَحَدًا عَن شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ …إلخ. (رواه مسلم).



وفي رواية أخرى: “قُلتُ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ، حَدِّثِينِي عَن خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَت: يَا بُنَيَّ أَمَا تَقرَأُ القُرآنَ؟ قَالَ اللَّهُ: { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ } (6) خُلُقُ مُحَمَّدٍ القُرآنُ ” وقد قال الإمام الشافعي: “جميع السنة شرح للقرآن”.

وقال ابن تيمية: اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر أئمة الدين؛ أن السنة تفسر القرآن،وتبينه، وتدل عليه.

وقال الإمام الشاطبي رضي الله عنه: “السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانية، ولذلك قال تعالى: { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (7) وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ } (8) وذلك التبليغ من وجهين:

تبليغ الرسالة، وهو الكتاب. وبيان معانيه، وكذلك فعل ﷺ . (9)

فأنت إذا تأملت موارد السنة، وجدتها بيانًا للكتاب، وهذا هو الأمر العام فيها” (10).

وعلى ذلك فإن تفسير النبي للقرآن من خلال الأحاديث كان:

إما بنص صريح مباشر. وإما بنص يدل على المعنى بطريق غير مباشر”القرآن”.

النوع الأول: النص الصريح المباشر

النص الصريح المباشر يتكون من نوعين:

النوع الآخر:التفسير النبوي غير المباشر

وهو أن يقول أو يفعل فعلًا يفهم منه معنى الآية، ولا ينص على آية بعينها، ومن ذلك:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْمَاهِرُ بِالقرآن مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ القرآن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ”. وهذا يرجح أن السفرة هم الملائكة في قوله تعالى: { بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ } (18) وقد وقع الخلاف بين السلف هل هم الملائكة، ويشهد له الحديث السابق، أم هم كتبة الوحي من الصحابة؟

ومما ينبغي أن يلاحظ في هذا المقام ما وقع من تأوُّلات نبوية لبعض الآيات القرآنية، ومن ذلك:

بينما رأى بعضهم أن منهج الرسول في تفسيره للقرآن كان على الوجه الآتي (20):



1- التفسير القولي

قول النبي - ﷺ - في تفسير قول الله تعالى: { إنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } (21) قال: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» (رواه الترمذي).

- في تفسير قول الله تعالى: { إنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } (21) قال: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» (رواه الترمذي). عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: إن رسول الله - ﷺ - قال: «قيل لبني إسرائيل: { وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ } (22 ) فبدلوا، فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، وقالوا: حبة في شعرة» (رواه البخاري ومسلم).



2- التفسير العملي:

منه: تفسير النبي - ﷺ - لمعنى إقامة الصلاة المأمور بها في قول الله تعالى: { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} وقوله: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ بأدائه للصلاة أداءً بيّن فيه أركانها، وواجباتها، وشروطها، وآدابها، وقال لأصحابه: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (رواه البخاري) من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-.

- لمعنى إقامة الصلاة المأمور بها في قول الله تعالى: { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} وقوله: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ بأدائه للصلاة أداءً بيّن فيه أركانها، وواجباتها، وشروطها، وآدابها، وقال لأصحابه: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (رواه البخاري) من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-. ومنه: تفسيره - ﷺ - لمعنى إتمام الحجّ المأمور به في قوله تعالى: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } (23) بأدائه لمناسك الحج على الوجه الذي رضيه الله تعالى، وأمر أصحابه أن يأخذوا عنه مناسكهم.

- لمعنى إتمام الحجّ المأمور به في قوله تعالى: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } (23) بأدائه لمناسك الحج على الوجه الذي رضيه الله تعالى، وأمر أصحابه أن يأخذوا عنه مناسكهم. وكذلك كثير من العبادات والمعاملات التي ورد الأمر بها في القرآن، فإنّ هدي النبي - ﷺ - تفسير عملي لمراد الله تعالى بها.



3- التفسير بالإقرار