من هم إخوة الرسول ﷺ من الرضاعة ؟

هؤلاء هم إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة :

1- حمزة بن عبد المطلب :عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة : (( لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة ))[1]

قال الحافظ : قال مصعب الزبيري : كانت ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرضعت حمزة ثم أرضعت أبا سلمة .[2]

( ثويبة ) مولاة لأبي لهب ارتضع منها صلى الله عليه وسلم قبل حليمة السعدية رضي الله عنها.

2- أبو سلمة : عن أم حبيبة قالت قلت : يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان ، قال : وتحبين ؟ قلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من شاركني في خير أختي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن ذلك لا يحل لي ، قلت : يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة ؟ قال : بنت أم سلمة ؟ فقلت : نعم قال : فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي ، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ))[3]

أبو سلمة : اسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وابن عمته برة بنت عبد المطلب . من السابقين شهد بدرا ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم , مات في جمادى الآخرة سنة أربع بعد أحد فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعده بزوجته أم سلمة .

قال المنذري : أمه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة حليمة السعدية أسلمت وجاءت إليه وروت عنه صلى الله عليه وسلم , روى عنها عبد الله بن جعفر وأخته من الرضاعة :

3- الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة ، لا تعرف في قومها إلا به , ويقال لها الشما بغير ياء واسمها خذامة بكسر الخاء , وبعضهم يقول جدامة بالجيم , وبعضهم يقول حذافة بالحاء أسلمت ووصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة وهي التي كانت تحضنه صلى الله عليه وسلم مع أمه وتوركه .

4- أخوه أيضا من الرضاعة عبد الله بن الحارث .

5- أخته أيضا من الرضاعة أنيسة بنت الحارث .

وأبوهم الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي زوج حليمة .[4]

وبهذا يتحصل أن للنبي صلى الله عليه وسلم خمسة إخوة من الرضاعة

الذكور : عمه حمزة ابن عمته أبو سلمة عبدالله ابن الحارث وأمه حليمة . الإناث : الشيماء أنيسة : بنات الحارث وأمهم حليمة .رضي الله عنهم أجمعين .

وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

[1] رواه البخاري في الشهادات باب الشهادة على الأنساب (2645) ، ومسلم في الرضاع (1447) ، والنسائي في النكاح (3253) ، وابن ماجه في النكاح (1928) ، وأحمد (1953)

[2] الفتح (9/45)

[3] رواه البخاري في النكاح باب وأن تجمعوا بين الأختين (5107) ، ومسلم في الرضاع (1449) ، والنسائي في النكاح (3232) ، وأبو داود في النكاح (1760) ، وابن ماجه في الافتتاح (1929) ، وأحمد (25954)

[4] عون المعبود شرح سنن أبي داودبأبي حديث (4479)