

لقد استعرضنا في المقالات الثلاث السابقة ضرورة هدم “خرافة الموظف الزاهد“، وأصّلنا لحق الموظف الشرعي في الكفاية المادية، ورأينا وجهاً إنسانياً لما يمكن أن تفعله “سارة” وفريق التمكين. الآن، يبرز السؤال الأهم: كيف نحول هذا الكلام الجميل إلى واقع ملموس في جمعياتنا الخيرية؟ وكيف نضمن أن زيادة الرواتب ستتحول إلى زيادة في الأثر لا مجرد تضخم في المصاريف.

الحل يبدأ بتبني “مانيفستو الاحترافية”؛ وهو ميثاق تشغيلي يتبناه كل مجلس إدارة طموح. هذا الميثاق يقوم على “الجدارة” بدلاً من “المحسوبية”، ويعتبر الموظف “أصلاً استثمارياً” يولد أثراً، وليس مجرد “تكلفة إدارية” وهنا تبدأ رحلة تمكين العمل الخيري الحقيقي. حيث يجب هندسة سُلّم رواتب واضح يعتمد على “المقارنة المعيارية” (Benchmarking) مع السوق المحلي في قطر والخليج، لضمان استقطاب النوعية التي تستطيع ابتكار “صكوك وقفية مستردة” — وهي أداة مالية تتيح للمانح وقف مبلغه لفترة زمنية محددة (مثلاً 5 سنوات) يحقق خلالها الأثر، ثم يسترد رأسماله ليعيد استثماره في وقف جديد.

وهنا نطلق “اقتراحاً مفتوحاً” ومؤكداً للمسؤولين في الدولة ولجامعاتنا الوطنية (وعلى رأسها جامعة حمد بن خليفة التي تمتلك العمق البيني المطلوب): لقد آن الأوان لتأسيس مسارات أكاديمية متخصصة تُخرج هذا “العامل النوعي”. إن “هندسة التمكين” ليست “تخصصاً عاماً” ينفع فيه كل شخص؛ بل هي علم يدمج فقه المقاصد بعلوم البيانات والتمويل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي. نحن بحاجة لمصنع أكاديمي يزود القطاع بـ “مهندسي تمكين” يتقنون لغة البنوك وروح المساجد في آن واحد.

إن ريادة قطر العالمية في العمل الإنساني تمنحنا اليوم فرصة تاريخية لنكون أول من يؤسس “وحدات الهندسة المالية” داخل الجمعيات، وفرق “إدارة الحالات” بمعايير رقمية عالمية. فهذا التحول يمثل جوهر تمكين العمل الخيري في صورته الحديثة. ولكن، هذا التحول لن يكتمل دون دورك أنت، أيها المانح والجمهور الكريم. الخطوة الأولى والعملية للتغيير تبدأ بسؤال بسيط، لكنه حاسم، توجهه للجمعية التي تأتمنها على زكاتك وصدقاتك: “ما هي مؤهلات الكادر الذي يدير أموالي؟ وكم تبلغ نسبة الأثر (Outcomes) التي حققتموها في إخراج الناس من الفقر، مقارنة بمجرد المبالغ التي صرفتموها (Outputs)؟”.

سؤالك هذا، واهتمامك بجودة “المنظومة البشرية” للجمعية، هو الداعم الإيجابي الذي سيحفز مجالس الإدارات في البدء في الاستثمار في “العقول” التي تصمم حلولاً جذرية للفقر. إن الدرهم الذي يُدفع في راتب موظف محترف وكفء، هو الدرهم الأكثر أمانة وحكمة؛ لأنه الدرهم الذي سيحمي بقية الدراهم من الهدر، ويولد آلاف الدراهم من الأثر المستدام والكرامة الإنسانية. وهذا هو المعنى الحقيقي لـ تمكين العمل الخيري القائم على الكفاءة لا العاطفة فقط.

لم يعد كافياً أن “نفعل الخير” بنوايا طيبة فحسب، بل يجب أن نفعله بـ “منظومة احترافية متكاملة” تستحق أن تُقاد بأكفأ عقول البشر. المستقبل هو لـ “الزكاة التنموية” ولـ “الأوقاف المعرفية”، وهذه الأدوات العبقرية تنتظر “سارة” وفريقها ليعيدوا رسم خارطة الأمل في العالم. فهل نحن مستعدون لدعم هذا التحول؟