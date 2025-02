الإقلاع عن التدخين بسهولة: كيف غيّر ألين كار المفهوم إلى الأبد؟

عرض كتاب (The Easy Way to Stop Smoking) لمؤلفه ألين كار حول أسهل أساليب الإقلاع عن التدخين. وتحرير المدخن نفسه من الإدمان النفسي وفتح صفحة حياة جديدة!