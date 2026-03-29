في المقالات الثلاثة السابقة، اتفقنا على أن الزكاة يجب أن تكون أداة “إغناء” لا “إطعام”، وأنها تمتلك ديناميكيات اقتصادية تتفوق على القروض البنكية، وأن التجارب العالمية أثبتت نجاح نموذج “تمليك المشاريع”. وهذا يقودنا إلى مفهوم أكثر عمقاً في الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر، وهو تمكين الفقراء بالزكاة بدلاً من الاكتفاء بإعانتهم مؤقتاً.

ولكن، لكي نكون صادقين مع أنفسنا، فإن تطبيق هذا النموذج في واقعنا الحالي يصطدم بعقبة كأداء: بنية مؤسساتنا الخيرية نفسها. معظم جمعياتنا صُممت هيكلياً لتكون “مراكز لوجستية”؛ تستقبل الأموال من هنا، وتسلمها هناك. هي مصممة لمهمة بسيطة: “التوزيع”. أما “تمكين” الفقراء بالزكاة، فهو عملية معقدة تشبه عمل “بنوك التنمية” وحاضنات الأعمال. لذا، لا يكفي أن نغير “النوايا”، بل يجب أن نعيد هندسة “النموذج” للمؤسسة الزكوية. إليكم خارطة الطريق لتحقيق هذا التحول.

1. إعادة تعريف “العاملين عليها”: من “جُباة” إلى “خبراء تنمية”

أول خطوة هي نسف الصورة التقليدية لموظف الزكاة. تاريخياً، كان “العامل” مجرد جابٍ وموزع. اليوم، في عصر التمكين، هذا الموظف لم يعد يصلح. نحن بحاجة لنوعية جديدة من “العاملين عليها”: نحتاج “أخصائي تنمية”. موظف يمتلك مهارات في تحليل المشاريع، وتقييم المخاطر، والإرشاد المهني. المهمة الجديدة للعامل ليست “عد النقود”، بل “دراسة حالة” الفقير: هل يصلح لفتح متجر؟ أم لتربية مواشي؟ أم يحتاج لتدريب مهني أولاً؟ تحويل الموظف من “كاتب إداري” إلى “مدير حالة” هو حجر الزاوية في هذا البناء.

2. سلسلة القيمة: كيف نصنع النجاح؟

بدلاً من العشوائية في التوزيع، يقترح البحث نموذجاً يسمى “سلسلة القيمة للتمكين”، وهي عملية من أربع مراحل صارمة تجعل تمكين الفقراء بالزكاة عملية مدروسة:

لا يكفي أن نسأل “كم دخلك؟”. يجب أن نقيم “رأس المال البشري” للفقير: ما هي مهاراته؟ وهل لديه “عقلية ريادية” أم عقلية اتكالية؟ اختيار الشخص الخطأ للمشروع يعني إهدار أموال الزكاة. المرحلة الثانية: الحزمة المتكاملة. الخطأ القاتل هو إعطاء المال وترك الفقير يواجه السوق وحده. النموذج الناجح يقدم “حزمة”: (رأس مال + تدريب فني + توجيه إداري). المال هو الوقود، والتدريب هو المحرك، والتوجيه هو عجلة القيادة. غياب أحدها يعني الحادث الحتمي.

المرحلة الثالثة: الإدارة الاحترافية. التعامل مع مشروع الفقير بجدية المشاريع التجارية: جداول زمنية، ميزانيات، وخطط طوارئ (ماذا لو مرضت الماشية؟). الزكاة أمانة، وإدارتها بعشوائية خيانة.

3. الهدف النهائي: “التخريج”

في العمل الإغاثي، النجاح هو أن تغطي أكبر عدد من الفقراء. في العمل التنموي، النجاح هو العكس تماماً: أن يقل عدد الفقراء في سجلاتك! هذا ما يسمى بمفهوم “التخريج”. يجب أن يكون لكل مستفيد “خطة خروج” واضحة. متى سنقول له: “مبروك، أنت لم تعد بحاجة إلينا”؟ التخريج لا يعني فقط أن يتجاوز دخله حداً معيناً، بل أن يمتلك أصولاً مستقرة، ومهارات، وشبكة أمان تحميه من السقوط مجدداً الهدف الأسمى لأي برنامج يقوم على تمكين الفقراء بالزكاة هو تحويل المستفيد من “مستحق” إلى “مُزكٍ”.

4. مصفوفة القياس: ما لا يُقاس لا يُدار

أخيراً، كيف نقنع المانح بأن استثمار 10 آلاف ريال في “مشروع لأسرة واحدة” أفضل من توزيعها كطعام على 50 أسرة؟ الجواب يكمن في تغيير “مسطرة القياس”. يجب أن نتوقف عن التفاخر بـ “المبالغ المصروفة” (وهي مجرد مخرجات)، ونبدأ بقياس “الأثر الحقيقي” (النتائج). علينا اعتماد مصفوفة تقييم خماسية الأبعاد: هل زاد رأس ماله الاقتصادي (الدخل)؟ هل تحسن رأس ماله البشري (الصحة والتعليم)؟ هل زاد رأس ماله الاجتماعي (العلاقات)؟ وهل تحسنت حالته النفسية (الشعور بالكرامة والأمل)؟ . عندما نقدم للمانح تقريراً يقول: “زكاتك لم تطعم فقيراً ليوم، بل حولته إلى تاجر صغير يملك دخلاً مستداماً وعلم أولاده”، هنا سيتغير سلوك المانح تلقائياً.

الخاتمة: استعادة الركن الغائب

إن الزكاة هي “العملاق النائم” في نظامنا الاقتصادي الإسلامي. لقد حشرناها لقرون في زاوية “الإحسان الفردي البسيط”، بينما هي مؤهلة لتكون “مؤسسة الضمان الاجتماعي” و”بنك التنمية” الأول في العالم الإسلامي. التحول من الإغاثة إلى تمكين الفقراء بالزكاة ليس ترفاً، ولا خياراً إدارياً؛ إنه ضرورة شرعية ومقصد إلهي. الأدوات موجودة، والتجارب العالمية ماثلة أمامنا، والأموال متوفرة. لا ينقصنا سوى “القرار”؛ قرار أن نكف عن إعطائهم “السمكة”، ونبدأ في مهمة التعليم الشاقة، لنبني أمة تأكل مما تزرع، وتلبس مما تصنع.