أهم النقاط المستخلصة:

في مقابلة “الفلسفة المصغرة” لهذا الأسبوع، تحدثتُ مع مصورة الطبيعة ومراقبة الطيور “جورجيا باركر” حول أهمية الهوايات وكيف يمكننا العثور على شغفنا.

لتعزيز شغفنا، يجب علينا احتضان الملل، والالتزام بالأنشطة التي نستمتع بها بالفعل، والتخلي عن الشعور بالخجل أو الأحكام الاجتماعية.

إن العيش بصدق مع الذات —ومشاركة ما نحب— يؤدي إلى سعادة أكبر، وعلاقات أعمق، وحياة أكثر معنى.

تفتح “كلارا” بابها ليلة الجمعة. ترمي المفاتيح على الطاولة، تخلع سترتها، وتلقي بنفسها على الأريكة. تتصفح هاتفها، تارة تلو الأخرى. تراسل “توم” لتسأله كيف سار اجتماعه. استمرار في التصفح. تذهب إلى المرحاض، تضع طعامها في الميكروويف، وتنتظر.

سيستغرق الطعام ثلاث دقائق، لذا تعود كلارا لإحضار هاتفها. لا يوجد احتمال واحد في الجحيم أن تقف هناك فحسب. ثلاث دقائق من التحديق في الفراغ؟ هي ليست مريضة نفسياً. تصفح، تصفح، تصفح. “رنين”.

تعود إلى الأريكة، التلفاز قيد التشغيل، توم يرد. تستقر في مكانها. لن تفعل الكثير غير ذلك حتى صباح الاثنين، عندما يسحبها العمل بعيداً.

بالطبع، كلارا هي نموذج متباين — نمط مبالغ فيه يمثل الإنسان المعاصر. حياتها مليئة بالضرورات. يجب أن تعمل، يجب أن تأكل، يجب أن تذهب إلى المرحاض. الجزء الأكبر من يومها محدد مسبقاً. ولكن ماذا تفعل بالساعات المتبقية لها؟ ماذا تفعل بأمسياتها وعطلات نهاية الأسبوع و”وقت فراغها”؟

وفقاً لاستطلاع أجري في المملكة المتحدة عام 2024، فإن واحداً من كل أربعة بالغين يدرجون الآن “تصفح وسائل التواصل الاجتماعي” كهواية رئيسية لهم، ويقول 8% إنه ليس لديهم هواية على الإطلاق. وتظهر الأبحاث المتتالية أن المزيد والمزيد من الناس يتحولون من شغف الحياة الواقعية إلى البدائل الرقمية. وهذا الافتقار إلى الشغف يمثل مشكلة حقيقية لأنه يصيبنا بالإحباط.

في مقابلة “الفلسفة المصغرة” لهذا الأسبوع، تحدثتُ مع مصورة الطبيعة “جورجيا باركر” حول شغفها: مراقبة الطيور. وكان من أكثر الأشياء التي تحدثنا عنها هي كيف تعلمت قضاء وقتها بحكمة أكبر وتجربة ما يقدمه العالم.

إليك ثلاث نصائح حول كيفية العثور على شغفنا وتعزيزه جميعاً.

استسلم للملل

أنا كلارا. لا أستطيع الوقوف لمدة ثلاث دقائق بانتظار الميكروويف. أذهب إلى المرحاض بهاتفي وأجد يدي تصل إلى جيبي في اللحظة التي تتوقف فيها الحياة ولو لبرهة. وأشعر بملل أقل بسبب ذلك.

ليس من قبيل المصادفة أن الأشياء التي أعتبرها “شغفاً” بدأت عندما كنت أشعر بالملل. في العطلة الصيفية الطويلة والمملة لعام 2003، أمسكتُ بغيتار. في عالم ما قبل الهاتف وما قبل الإنترنت، كان الكتاب محاولة الملاذ الأخير لمحاربة الملل.

لقد فُهم منذ فترة طويلة أن الصمت والسكون والعقل غير المشتت أمور أساسية. كانت العديد من المجتمعات الدينية والفلسفية تصر على أن يتأمل المبتدئون لأيام أو يظلوا صامتين لأسابيع، لأنك إذا خلقت مساحة، فسوف يتدفق الإلهام والاستبصار. في “علاج الجشطالت”، هناك فكرة “الفراغ الخصيب”، حيث نلتزم بـ “لا شيء يذكر” لفترة مستمرة، مع العلم تماماً أن هذا الـ “لا شيء” سيصبح “شيئاً مذهلاً” قبل مضي وقت طويل.

في رواية “غريب المريخ ” (The Martian)، يجد رائد الفضاء “مارك واتني” نفسه عالقاً بمفرده على كوكب المريخ وليس لديه سوى الموت والملل للتعامل معهما. يتغلب على ذلك بمعاملة عزلته كفرصة للتجربة والابتكار. وكما قال متهكماً في عبارته الشهيرة: “لم يتبق لي سوى خيار واحد: سأضطر إلى استخدام العلم للخروج من هذا المأزق”.

ومع عدم وجود من يساعده، يقضي واتني أيامه المنفردة في العبث بالأدوات — مبتكراً طريقة لزراعة البطاطس في تربة المريخ، ومرتجلاً المعدات، وحلاً مشكلة تلو الأخرى. إن قدرته على احتضان الصمت و”البدء فحسب… حل مشكلة واحدة… ثم التالية” هي ما يبقيه على قيد الحياة ومستمتعاً حتى عملية الإنقاذ.

وكما وضعت جورجيا الأمر: “عندما بدأت مراقبة الطيور، أدركتُ أنه من الصعب جداً الجلوس هناك. كل شيء في غرائزك يخبرك أن تمسك بشيء ما — أمسك بهاتفك، أمسك بكتاب، افعل شيئاً. الجلوس في مرصد لمدة 40 دقيقة أو ساعات أمر صعب. لكن من الجيد جداً القيام بذلك”.

ارتقِ باهتماماتك

الشغف ليس شيئاً “تجده” مثل كنز مفقود في الغابة، بل هو شيء يجب عليك رعايته. كلما فعلت شيئاً أكثر، زاد حبك له.

في بداية العام، تحدثتُ مع عالم الأساطير “مارتن شو”. لقد أحببتُ دائماً تصويره: نحن جميعاً مريدون في معبد، والآلهة والربات الذين يعيشون هناك سيستحوذون علينا إذا قضينا وقتاً كافياً هناك. ابتعد عن المعبد الرقمي إلى مكان جديد.

الخدعة هنا هي استثمار المزيد في الأشياء التي “تحبها نوعاً ما” بالفعل. ابحث عن شيء استمتعت بفعله في الماضي أو تحبه ولكنك تفعله أحياناً فقط، وانتقل به خطوة إلى الأمام. ابحث عن مجتمع محلي (أو عبر الإنترنت) مخصص لهذا الشيء. انفق المال على شراء المعدات. من الصعب “إنفاق الكثير من المال” على الأشياء التي تجلب لك السعادة.

عندما كان “والت ديزني” صبياً صغيراً، كان يرسم خربشات في الفصل. وبينما كان الأطفال الآخرون يحبون ممارسة الرياضة، أو قراءة الكتب، أو الاستماع بلهفة للمعلم، كان والت يستمر في خربشاته. وقد ركز على ذلك. رسم رسوماً كاريكاتورية لصحيفة المدرسة، وأخذ دروساً مسائية، وحصل على وظيفته الأولى كمصور تجاري في سن الثامنة عشرة.

الاهتمام البسيط -الشيء “السخيف” أو “الطفولي” – نما ليصبح شغفاً غيّر حياته وحدد معالمها.

أنت لست والت ديزني. لن تموت مليارديراً واسماً مألوفاً في كل بيت، لكن لديك “خربشتك” المعادلة. لديك تلك الأشياء التي تجد نفسك تتحول إليها في الأمسيات. لديك أشياء ينتهي بك المطاف بالبحث عنها في جوجل، وحسابات إنستغرام ينتهي بك المطاف بمشاهدتها، ومنتديات (Subreddits) تحب قراءتها. الشيء السخيف الوحيد في الهواية هو إخفاؤها وتركها تذبل في الزاوية.

تجاوز الخجل من “الابتذال”

الشعور بالخجل من الاهتمامات (Cringe) هو لعبة الشباب. في حديقة الحيوان الهرمونية التي تمثل مرحلة الشباب، من الشائع الشعور بالإحراج من حب شيء ما. عندما يكون كل شيء متعلقاً بالمنزلة الاجتماعية، فأنت تريد التأكد من أنك تُرى وأنت تحب فقط ما يحبه الجميع. ولكن عندما تكبر، تدرك كم كان ذلك الوقت ضائعاً وبائساً. وكما قالت جورجيا، فإنك تتعلم أن “أهم علاقة تربطك في حياتك كلها هي علاقتك مع نفسك”.

إن إخبارك بأن شغفك “غريب” أو “عديم القيمة” قد يكون مؤلماً، بلا شك. فالحيوانات الاجتماعية تتوق إلى قبول المجموعة. ولكن أي نوع من الأشخاص التافهين والبائسين يسخر من شخص آخر لاستمتاعه بأشياء لا يستمتعون بها هم؟ إذا سخر منك شخص ما بسبب شغفك، فمن الأفضل دائماً التفكير في مدى بؤس حياته هو. كم يجب أن يكون الأمر مؤلماً إجبار كل فكرة وفعل على المرور عبر مطحنة التوقعات الاجتماعية. كم يجب أن يكون الأمر مرهقاً ارتداء قناع وتنسيق حياتك طوال الوقت.

عندما تكبر، تدرك أن الناس يكونون أكثر إثارة للاهتمام عندما يشاركون شغفهم. وتدرك أن العلاقات تكون أعمق بكثير عندما يتمكن كلا الطرفين من الكشف عن القليل عن نفسهما. هناك قدر كبير من الأبحاث التي تظهر أن الأشخاص المنفتحين والصادقين مع بعضهم البعض يكونون أكثر سعادة.

في عام 2019، وجد تحليل تلوي ضخم شمل 36,000 شخص أنه “كلما كان الناس أكثر صدقاً مع ذواتهم، زاد رفاههم وتفاعلهم. ويشير حجم هذه التأثيرات إلى أن الأصالة تسهم بشكل جوهري في الرفاه الفردي”. من الأفضل فقط أن تظهر على حقيقتك.

عندما تعزز شغفك وتفتح قلبك أخيراً للآخرين بشأن ما تحب فعله، فغالباً ما لن تجد سخرية أو ضحكاً، بل قبولاً دافئاً. ستجد الناس يستجيبون لك بشكل أفضل لأنك قدمت جزءاً من نفسك. وكما قالت جورجيا وهي تتحدث عن شغفها ومقابلة مراقبي طيور آخرين، فإن ذلك “يعطيك الأمل لأن البشرية في مجملها جيدة. الناس طيبون، والناس سيساعدونك”.

يتفق كل من علم النفس والفلسفة على أن الحياة الأصيلة هي الحياة السعيدة. قلة من الناس يصلون إلى فراش الموت ويقولون: “حسناً، على الأقل لم أكن مثيراً للخجل لغرابة اهتماماتي”. الشغف هو ما يجعلنا سعداء. كن غريب الأطوار ومتعمقاً في اهتماماتك الخاصة، لأن البشر غريبو أطوار ومتعمقون بطبعهم.

جوني طومسون – 26 نوفمبر 2025