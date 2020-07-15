لماذا قدّم الصغيرة في قوله تعالى: (وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً)؟

تقديم الصغيرة أو الكبيرة سواء. بل قد تكون الصغيرة أكبر من الكبيرة في الثواب. وتقديم الصغيرة أكثر لفتًا للنظر. وأكثر حفزًا لاستحضار الحديث النبوي. لو قال: (ولا ينفقون نفقة ولو صغيرة) لكان فيه إزراء بالصغيرة حيال الكبيرة!

مفتاح فهم هذه النقطة هو الحديث التالي: سبق درهم مئة ألف درهم! قالوا: يا رسول الله! كيف؟قال: رجل له مال كثير، أخذ من عُرض (طرف) ماله مئة ألف درهم فتصدّق بها؛ ورجل ليس له إلا درهمان، أخذ أحدهما فتصدّق به، فهذا تصدّق بنصف ماله! (النسائي والمستدرك).

أقوال المفسرين: