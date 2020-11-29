انشر مقالتك
شريعة

بلاغة النزول في قوله تعالى: (وقذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً) [الأحزاب: 26].

29/11/2020 عبد الله الهتاري

Feature image

ففي هذا السياق نجد أن كلمة (فريقاً) وردت ابتداءً مفعولاً به مقدماً للفعل (تقتلون) فقال (فريقاً تقتلون) ثم عدل عن ذلك إلى تأخيرها بعد الفعل (تأسرون) فقال (وتأسرون فريقاً) ولو جرى السياق على نمط واحد من المشاكلة لكان (فريقاً تقتلون وفريقاً تأسرون).

     ولكي ندرك سر ذلك ينبغي لنا معرفة سبب نزول هذه الآية، فقد نزلت في يهود بني قريظة، وقد صدر فيهم حكم سعد بن معاذ – رضي الله عنه- أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذراري، وأن تكون ديارهم للمهاجرين، فأمضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ما حكم به سعد، كما هو مفصل في السيرة.

     ويوضح ابن عاشور سبب هذا العدول مستنبطاً ذلك من أسباب نزول هذه الآية فيقول: “فريقاً تقتلون، للاهتمام بذكره، لأن ذلك الفريق هم رجال القبيلة الذين بقتلهم يتم الاستيلاء على الأرض والأموال والأسرى، ولذلك لم يقدم مفعول تأسرون” إذ لا داعي إلى تقديمه فهو على أصله”.

     ونضيف إلى ما قاله ابن عاشور أن الأسر دون القتل في إشفاء غليل المؤمنين من هؤلاء، فأخره في الذكر بأن أتى به على الأصل، أما قتل الأعداء فهو موضع الاهتمام فقدمه لذلك.

عبد الله الهتاري

لديه 49 مقالة

شريعة
نور الهداية ونور الغاية
28/11/2018
شريعة
الطين والتراب.. روعة التعبير ودقائق المناسبة
02/12/2018
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
رحمة للعالمين
تربية الصَّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرآنيّ
29/11/2020
شريعة
البيان البلاغي في (وَيُطَافُ ويَطُوفُ)، (ومَنْثُوٌر و مَكْنُون)
26/11/2020
شريعة
التعامل الكلي مع القرآن الكريم.. عند رشيد رضا والغزالي
26/11/2020
شريعة
من كلام النبوة الأولى “إذا لم تستح فاصنع ما شئت”
25/11/2020
شريعة
منهج الشيخ عبد القادر الجيلاني في توضيح العقيدة
24/11/2020

مقالات ذات صلة