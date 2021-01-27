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شريعة

( جدال وحوار)

27/01/2021 عبد الله الهتاري

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( قَدۡ سَمِعَ ٱللهُ قَوۡلَ ٱلَّتِی تُجَـٰدِلُكَ فِی زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِیۤ إِلَى ٱللهِ وَٱللهُ یَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَاۤۚ إِنَّ ٱلله سَمِیعُۢ بَصِیرٌ) [سورة المجادلة 1]

إن البيان القرآني يراعي الجوانب النفسية، ويصف حالاتها، ويتناسب فيه المقال تمام المناسبة مع واقع التنزيل والحال.

فوصف حديث المرأة التي ظاهر منها زوجها بالجدال ( تجادلك) وأي جدال ؟

إنه جدال بدافع نفسي للبقاء على شمل الأسرة من التصدع والافتراق؛ فعبر عنه البيان المعجز بالجدال؛ لما فيه من إلحاح ومراجعة، وكان من الرسول ( صلى الله عليه وسلم) لطف الخطاب، ومراعاة حال النفوس المكلومة، فهدأت النفس، ولان الجدال إلى حوار، غلبت فيه طريقة الرسول طريقتها في الكلام؛ فجاء التعبير عنه بأرقى بيان ( تحاوركما) .

إن الخطاب الدعوي ينبغي أن يراعي الجوانب النفسية للمخاطبين، حتى في مقام التشريع والأحكام.

# تدبر آيات القرآن # تفسير القرآن الكريم # معاني القرآن

عبد الله الهتاري

لديه 53 مقالة

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