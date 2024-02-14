كيف يمكن التعامل مع عصبية الطفل؟ هل هناك طرق معينة يمكن اتباعها في ذلك؟ خاصة وأن عصبية الطفل في بعض الأحيان تتحول إلى نوع من السلوك العنيف الذي يؤذي به نفسه أولا قبل أن يؤذي غيره.

يتصرف بعض الأطفال بعمر السنتين أو 4 سنوات مثلا بعدوانية واضحة، ويعزى ذلك الأمر إلى أسباب عدّة، لكن ما هي كيفية التعامل مع الطفل العدواني في هذا العمر؟ فالطفل يمر عادة بمرحلة طبيعية، لكن يصفها البعض بأنها سلوكيات غريبة، وحين نقول طبيعية نقصد أن نموه النفسي سليم، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الدعم المعنوي والتصحيحي في طريقة تعبيراته عما يرغب فيه.

طبيعة عصبية الطفل

قبل أن نتطرق إلى الأمور الخاصة بآليات وكيفية التعامل مع الطفل العدواني فيما يأتي أهم المعلومات لفهم طبيعة الطفل قبل التصرف معه بأي طريقة، علينا أن ندرك التالي:

الانفعالات في تلك المرحلة العمرية عند الطفل تكون أكثر حدة من المعتاد. يكون الطفل شديد العناد. تظهر علامات شدة الانفعال خاصة في صورة حدة المزاج وشدة المخاوف وقوة الغيرة. قد يكون سبب شدة الانفعال التعب الذي يشعر به الطفل من كثرة اللعب ورفضه للنوم والراحة، وتناول مقدار أقل مما يحتاجه من الطعام نتيجة الثورة على النظام الثابت لوجبات الطعام، وهي مشكلة شائعة في هذه السن. شعوره الدائم بأنه يستطيع أن يقوم بكثير مما لا يسمح به الآباء له ويثور على القيود التي يفرضها عليه أبواه، ثم يغضب لأنه يجد نفسه عاجزا عن أداء ما يعتقد أنه قادر على أدائه بسهولة ونجاح.



خطوات ونصائح للتعامل مع عصبية الطفل

فيما يأتي أهم الخطوات والنصائح التي يمكن استخدامها في كيفية التعامل مع الطفل العدواني في عمر السنتين أو أكثر بقليل:

ولذا ينصحك بالتعامل مع عصبية الطفل بالأمور التالية: