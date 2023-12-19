يعد التطوع شريانا حيوياً في نسيج حياتنا، فهو ليس مجرد فعل إنساني بسيط، بل هو تجسيد للقيم النبيلة والاساسية التي تحدد روحانيتنا وإنسانيتنا وتشكل هويتنا. في هذا المقال سنتكشف قيمة التطوع، وكيف يمكن أن يلقى ضوء مشرقا على حياتنا بشكل استثنائي.

يظهر التطوع أن لدينا قدرة على تحسين حياتنا الشخصية والاجتماعية، ويعزز العمل التطوعي كالانتماء والرضا الذاتي، مما يضفي جواً إيجابيا على حياتنا اليومية. وأظهرت الدراسات أن المشاركة في الأنشطة التطوعية، ترتبط بتحسين الصحة النفسية. ويعتبر وسيلة مهمة للتفرغ للأخرين، بتحسين المزاج وتقوي صلة والترابط المجتمعي وتكوين العلاقات نافعة تقدر قيمة التطوع البناء. وتسهم في تعزيز وبناء قدرات الفرد من اكتسابه وصقله لمهارات والأدوات بشكل احترفي مذهل، فالمشاركة في برامج ومشاريع تطوعية وذات نفع عام وخاص، تعزز من قيمة الفرد وزيادة مستوى الثقة بنفسه، وبالتعلم الذاتي بصفة مستمرة ونمو العقلي والانفتاح الذهني.

و تأتي كلمة التطوع بمعناه الواسع هو مبادرة والسعي والسبق لنفع الاخر بدون مقابل، لتحسين ورفع مستوى خدمات المجتمع، والحقيقة مجالات تطوع كثيرة جداً ولا يخطر على بال أحد، وهذا من فضل الله سبحانه وكرمه، ويكفي قول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم:” خير الناس أنفعهم للناس” (حديث حسن)، وقوله صلى الله عليه وسلم:” لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق”(رواه مسلم)، وأيضا مثل قوله عليه الصلاة والسلام :” الساعي على الارمة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار” (رواه البخاري).

ولا شك أن الشرع بما فيه الكتاب والسنة حثت على مبادرة بالتطوع والإحسان إلى الاخر، ونفعه بما يستطيع الفرد منه، ولما لا ندخل السرور على الاخرين سواء كان مسلم او غيره، ولاننسى الأجور المضاعفة والحسنات تزداد والملائكة شاهدة وتسجل لمن أحسن وعمل لله، ولنزرع قيمة التطوع في حياتنا وفي أنفسنا وفي مجتمعنا وفي أبنائنا، ليكونوا منارة للخير والسعادة والعطاء، وإذا أردت الخير فاعزم وتوكل على الله، واصنع لك أثرًا لا ينفد ودعوة صالحة لا ترد إجابته.

وخاتماً: إن قيمة التطوع تتجسد في تأثيره المشرق على حياتنا، من رفع روح المعنوية ودفعها نحو الهدف النبيل، وفرصة ذهبية لتطوير وبناء شخصية الفرد، وتحسين صحته، ولنجعل من التطوع معنى وقيما سامياً ومبداً عالي لنغير ما حولنا بتطلعات مشرقة.

عبد العزيز عبد الهادي حسن ال حثيث الأحبابي