كيف نكسب الطفل شخصية أقوى ؟

مرحلة الطفولة هي أكثر مرحلة في حياة الفرد تحتاج إلى الرعاية والحب ، فالأشخاص الذين عاشوا طفولة جميلة هم أكثر حُباً واقبالا للحياة عن غيرهم وأكثر قوة في تخطي العقبات والصعوبات التي يتعرضون لها في الحياة وذلك لأن مرحلة الطفولة ذات تأثير على الفرد حتى بعدما ينضج ويبدأ بخوض تجاربه في الحياة .

وقد تعاني الأمهات كثيرا في فهم أطفالهم وكيفية التعامل معهم فهنالك أطفال يتصفون بالعناد والعصبية الزائدة وهنالك من يتصفون بالهدوء وأطفال يعانون من مشاكل نفسية وضعف بالشخصية وبما أن ضعف الشخصية مشكلة نفسية ويجب معالجتها بوضع مبكر حتى لا يستمر تأثيره فيما بعد على الطفل بعمر متقدم ، فما هي أهم النصائح لاكساب الطفل شخصية أقوى ؟!

١- اعطاء الطفل الوقت الكافي للحديث عن الأشياء التي يحبها والأشياء التي لا يحبها ويكون الاستماع له بانصات دون مقاطعة أو مجادلة لفهم طريقة تفكيره وميوله نحو الأمور في كافة المجالات .

٢- اعطاء الطفل مجالا لاختيار ما يريد ومحاولة فهم سبب اختياراته .

٣- جعله يقوم بالأنشطة التي يحبها خلال وقت فراغه .

٤- استخدام اسلوب التشجيع معه ومحاولة دعمه نفسيا حتى في أبسط الأمور .

٥- أخذ رأيه في القرارات البسيطة والتي تعزز من ثقته بنفسه .

وحين نهتم بتكوين شخصية الطفل فإننا نضمن قدرته على اكتساب مهارات التعامل مع الآخرين ومع الظروف التي سوف يواجهها حين يكبر .