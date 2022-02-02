آيات الصفات في كتاب الله تعالى

آيات الصفات التي يتبين فيها منهج المفسر في أسماء الله تعالى الحسنى ، وصفاته العلى ، كثيرة وهذه أهمها :

1- قوله تعالى ( الرّحْمَن الرّحِيم ) الفاتحة : 2. فيها : إثبات صفة ” الرحمة ” لله تعالى . والآيات التي ذُكر فيها اسم ” الرحمن والرحيم ” ؛كثيرة جداً في القرآن الكريم .

والتأويل الفاسد لصفة الرحمة : الإحْسان – النِّعمة – الفضل .

2- قوله تعالى ( غيرِ المَغْضوب عليهم ) الفاتحة : 7. فيها : إثبات صفة ” الغَضب ” لله تعالى كما يليق بجلاله ، من غير تمثيل ولا تشبيه . وكذا قوله ( وباؤوا بغضبٍ من الله ) من البقرة : 61. وكذا قوله ( وغضب الله عليه ولعنه ) النساء : 93. وغيرها كثير .

والتأويل الفاسد لصفة ” الغَضَب ” : إرادة الانْتقام ، وإنْزال العقوبة .

3- قوله تعالى ( هل يَنْظرُونَ إلا أنْ يَأتيهم اللهُ في ظُللٍ مِنْ الغَمَام ) البقرة : 210. فيها : إثبات صفة الإتيان الله تعالى يوم القيامة كما يليق بجلاله . وكذلك في قوله ( هل يَنظرونَ إلا أنْ تَأتيهم الملائكةُ أو يأتي ربُّك أو يأتي بعضُ آياتِ ربك ) الأنعام : 158. وكذلك في قوله تعالى ( وجاء ربُّك والملك صَفْاً صفاً ) الفجر : 22.

والتأويل الفاسد لصفة ” الإتيان ” : إتيان أمْرِه أو عذابه ، أو إتيان ملائكته .

4- قوله تعالى ( بلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتان ) المائدة : 64. فيها : إثبات صفة ” اليد ” لله تعالى كما يليق بجلاله ، من غير تمثيل ولا تشبيه . وكذلك في قوله ( ما مَنعكَ أنْ تسْجدَ لما خَلقتُ بيَدَيَّ ) ص : 75. وكذلك في قوله ( يدُ الله فوقَ أيْديهم ) الفتح : 10.

والتأويل الفاسد لصفة ” اليد” : القُدرة ، أو النّعْمة .

5- قوله تعالى ( والسَّمواتُ مطْوياتٌ بيمينه سُبْحانه وتَعالى عمّا يُشْركون ) الزمر : 67. فيها : إثبات صفة ” اليمين ” لله تبارك تعالى . وكذلك قوله ( ولو تقوّل عَلينا بعضَ الأقاويل * لأخَذْنا منه باليَمِين ) الحاقة : 44-45. التأويل الفاسد لصفة ” اليمين” : القُدرة .

6- قوله تعالى ( فَثمَّ وجْهُ الله ) البقرة : 115. فيها : إثبات صفة ” الوجه ” لله تعالى كما يليق بجلاله ، من غير تمثيلٍ ولا تشبيه . وكذلك قوله ( يُريدون وجْهه ) الأنعام : 52. وكذلك قوله ( ويَبقى وجه ربِّك ذُو الجَلال والإكرام ) الرحمن : 27. وغيرها .

التأويل الفاسد لصفة ” الوجه ” : الذات .

7- قوله تعالى ( ولتصْنعْ على عَيْني ) طه : 39. فيها : إثبات صفة ” العين ” لله تعالى كما يليق بجلاله ، من غير تمثيل ولا تشبيه . وكذلك قوله ( واصْنع الفلك بأعيننا ووحينا ) هود : 37. وكذلك قوله ( واصْبر لحُكم ربّك فإنك بأعْيُننا ) الطور : 48.

التأويل الفاسد لصفة ” العين ” : الحفظ والعناية والرعاية .

8- قوله تعالى ( إنَّ الله لا يَسْتحيي ) البقرة : 26. فيها : إثبات صفة ” الحياء ” لله تعالى كما يليق بجلاله ، من غير تمثيل ولا تشبيه.

التأويل الفاسد لصفة ” الحياء ” : الترك .

9- قوله تعالى ( وهُو القَاهر فوقَ عباده ) الأنعام : 18، 61. فيها : إثبات صفة ” العُلُو والفَوقية ” لله تبارك وتعالى . وكذلك قوله ( يَخَافُون ربَّهم مِنْ فوقِهم ) النحل : 50. وكذلك قوله ( إليه يَصْعدُ الكلمُ الطّيب ) فاطر : 10. وما شابهها من الآيات .

التأويل الفاسد لصفة ” العلو ” : علو القهر والغلبة.

10- قوله تعالى ( ثم اسْتوى على العرش ) الأعراف : 54. فيها : إثبات صفة ” الاستواء على العرش ” لله تبارك وتعالى ، وهو علوه عليه وارتفاعه واستقراره . وست آيات أخرى من كتاب الله تعالى مثلها . منها : قوله تعالى ( الرحْمن على العرشِ اسْتوى ) طه : 5.

التأويل الفاسد لصفة ” الاسْتواء ” : الاستيلاء .

11- قوله تعالى ( فاتبعوني يُحببكم الله ) آل عمران : 31. فيها : إثبات صفة ” المحبة ” لله تعالى . وكذا آيات كثيرة فيها : ( إنَّ الله يُحبُّ المتقين ) ، ( إن الله يُحب المحسنين ) ، ( إن الله يحبُّ التوابين ويُحب المتطهرين ) ، ( والله يُحب الصابرين ) … المحبة هي إرادة الإنعام.

12- قوله تعالى ( ولكنْ كَرِهَ الله انْبعاثهم ) التوبة : 46. فيها : إثبات صفة ” الكراهية ” لله تعالى . وهي معنى ( لا يحب ) في الآيات : (والله لا يُحبُّ الظالمين ) ( فإنَّ الله لا يُحب الكافرين ) ( والله لا يُحب المفسدين ) وغيرها كثير …

التأويل الفاسد لصفة ” الكره والكراهية ” : الترك ، وعدم الإرادة .

13- قوله تعالى ( رَضِي اللهُ عنْهم ) التوبة : 100. فيها : إثبات صفة ” الرضا ” لله تعالى . وكذلك قوله تعالى ( يهدي به الله من اتبع رضوانه ) المائدة : 16. التأويل الفاسد لصفة ” الرضا ” : الثواب .

14- قوله الله عز وجل ( وجوه يومئذٍ ناضرة * إلى ربها ناظرة ) القيامة : 22-23. فيها إثبات رؤية أهل الجنة وجه ربهم الكريم . ومثلها قوله عز وجل ( للذين أحْسنوا الحُسْنى وزيادة ) يونس : 26.

صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : ” الحُسنى الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم “. متفق عليه . وقال الله : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون ) . فإذا حجب الكفار ؛ علم أن المؤمنين غير محجوبين بل يرون ربهم في القيامة ، وفي الجنة .

التأويل الفاسد لقوله (إلى ربها ناظرة ) : أي : تنتظر منه الثواب .