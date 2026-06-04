مقدمة

أولا: البنية اللغوية والصوتية للنداء القرآني

ثانيا: أنماط النداء في القرآن الكريم ودلالاتها الخطابية

ثالثا: الوظائف البلاغية للنداء في الخطاب القرآني

رابعا: الأبعاد الجمالية والأدبية للنداء القرآني

خامسا: الأبعاد الأخلاقية والدينية للنداء في القرآن الكريم

سادسا: الخوف والتحذير والرحمة في الخطاب القرآني

سابعا: التفسير السوسيولوجي للنداء القرآني

ثامنا: مقارنة النداء القرآني بالنداء في الخطاب الكتابي

خاتمة

مقدمة

يتميز القرآن الكريم ببنية خطابية فريدة تجعل منه نصا متحركا في علاقته بالمتلقي، لا نصا قائما على الإخبار أو السرد المجرد فحسب. فالخطاب القرآني لا يكتفي بعرض المعاني عرضا تقريريا، ولا يقتصر على سرد الوقائع والأحداث كما تفعل كثير من النصوص الدينية أو الأدبية، بل كثيرا ما يتجه إلى مخاطبة المتلقي مباشرة، مستدعيا انتباهه، ومثيرا وعيه، ومحركا ضميره. ومن هنا تنشأ خصوصية الخطاب القرآني بوصفه خطابا لا يضع القارئ أو المستمع في موقع المتفرج البعيد، بل يجعله طرفا معنيا بالرسالة، ومسؤولا عن الاستجابة لها. وتعد أداة النداء “يا” من أهم الأدوات اللغوية التي تسهم في بناء هذا النمط من التواصل المباشر، إذ تمثل في العربية الصيغة الأشهر والأوسع استعمالا في النداء والمخاطبة. وعلى الرغم من بساطة هذه الأداة من الناحية النحوية، فإن حضورها في القرآن الكريم يكشف عن نظام بلاغي وتواصلي بالغ الثراء، تتجاوز فيه وظيفة النداء مجرد جذب الانتباه إلى بناء علاقة خطابية مباشرة بين المتكلم والمخاطب، وبين الرسالة ومن يتلقاها (حسان، 1993؛ المقري، 2007).

وتنبع أهمية أداة النداء في القرآن الكريم من كونها لا تخاطب جهة واحدة أو جمهورا موحدا، بل تظهر في سياقات متعددة تكشف عن تنوع الجهات المخاطبة داخل النص القرآني. فقد يأتي النداء موجها إلى الناس جميعا في صيغة “يا أيها الناس”، فيؤسس لخطاب إنساني عام يتجاوز حدود الدين والعرق والانتماء الاجتماعي، ويربط البشر جميعا بأصلهم المشترك ومسؤوليتهم الأخلاقية أمام الله عز وجل. وفي مواضع أخرى، يتوجه النداء إلى الجماعة المؤمنة في صيغة “يا أيها الذين آمنوا”، وهي صيغة غالبا ما تمهد لأحكام شرعية، أو توجيهات أخلاقية، أو تعليمات اجتماعية تنظم حياة المجتمع المسلم وتربط الإيمان بالمسؤولية العملية. كما يخاطب القرآن جماعات دينية تاريخية، مثل بني إسرائيل، فيستحضر من خلال النداء الذاكرة الدينية والعهود السابقة، ويحول التاريخ إلى مجال للعبرة والمحاسبة الأخلاقية. وإلى جانب ذلك، يظهر النداء في القصص القرآني موجها إلى الأنبياء والأفراد، كما في نداء آدم وموسى ونوح وغيرهم، حيث يجسد لحظات التوجيه الإلهي، أو الاستجابة البشرية، أو الحوار النبوي، فيمنح السرد القرآني طابعا حيا ومباشرا (دراز، 2005؛ القطان، 2000؛ خلف الله، 1999).

ومن خلال هذا التنوع في المخاطبين، يتضح أن أداة النداء “يا” لا تؤدي وظيفة نحوية محايدة، بل تشارك في بناء المجال التواصلي للقرآن الكريم. فهي تحدد هوية المخاطب، وتكشف طبيعة الرسالة الموجهة إليه، وتؤطر السياق النفسي والبلاغي الذي ينبغي أن يتلقى من خلاله الخطاب. فعندما يبدأ النص القرآني بنداء، فإن ذلك غالبا ما يشير إلى أن ما سيأتي بعده يحمل أهمية خاصة، سواء أكان أمرا إيمانيا، أو توجيها أخلاقيا، أو تحذيرا، أو وعدا، أو عتابا، أو درسا تاريخيا. ومن ثم يمكن النظر إلى النداء بوصفه عتبة بلاغية ينتقل من خلالها الخطاب من العرض العام إلى التفاعل المباشر، ومن المعنى المجرد إلى المواجهة الخطابية الحية. وهذا ما يجعل النداء القرآني عنصرا تنظيميا داخل النص، إذ يسهم في تقسيم الخطاب إلى وحدات دلالية واضحة، ويمنح المتلقي فرصة للانتباه والاستعداد قبل تلقي مضمون الآية أو المقطع (البسيوني، 2016؛ المقري، 2007).

كما أن تكرار النداءات في القرآن الكريم يمنح النص إيقاعا خاصا قائما على التعاقب بين الدعوة والاستجابة، والتنبيه والتلقي، والوعد والوعيد، والأمر والنهي. فالقرآن يخاطب الإنسان مرة بوصفه إنسانا، ومرة بوصفه مؤمنا، ومرة بوصفه عضوا في جماعة تاريخية، ومرة بوصفه شاهدا على قصة نبوية تحمل دلالة أخلاقية. وبذلك لا يكون النداء مجرد افتتاح لغوي للجملة، بل يصبح وسيلة لإدخال المتلقي في المجال الأخلاقي للنص. فالذي يسمع قوله تعالى: “يا أيها الناس” يشعر بأنه داخل خطاب إنساني عام، والذي يسمع “يا أيها الذين آمنوا” يشعر بأن الخطاب يستدعي منه مقتضيات الإيمان ومسؤولياته. ولهذا تتحول أداة النداء إلى آلية مهمة في تشكيل وعي المتلقي بذاته وموقعه داخل الرسالة القرآنية (دراز، 2005؛ قطب، 2003).

وتتضح قيمة النداء القرآني أيضا في أنه يجمع بين الوظيفة البلاغية والوظيفة الدينية والأخلاقية. فمن الناحية البلاغية، يعمل النداء على التنبيه، والتشريف، والتوبيخ، والتحذير، والترغيب، والترهيب، بحسب السياق الذي يرد فيه. ومن الناحية الدينية، يربط المخاطب بعلاقته بالله عز وجل، فيذكره بالعبادة، والتقوى، والطاعة، والتوبة، والمسؤولية. ومن الناحية الأخلاقية، يوجه الإنسان إلى قيم العدل، والوفاء، والرحمة، وضبط السلوك، واحترام الآخرين. ومن ثم، فإن النداء في القرآن الكريم ليس شكلا لغويا ثابتا، بل أداة متعددة الوظائف تتغير دلالتها بحسب المخاطب والمقام والمضمون الذي يليها. وهذا يؤكد أن دراسة النداء القرآني لا ينبغي أن تبقى محصورة في الإطار النحوي الضيق، بل يجب أن تمتد إلى التحليل البلاغي، والدلالي، والأخلاقي، والجمالي، والسوسيولوجي.

وتزداد أهمية هذه الدراسة إذا نظرنا إلى البعد الشفهي والسمعي للقرآن الكريم. فالقرآن لم يكن نصا مكتوبا فحسب، بل هو في أصله خطاب متلو ومسموع، ولذلك تؤدي البنية الصوتية للنداء دورا مؤثرا في تلقي المعنى. فأداة النداء “يا” بما فيها من امتداد صوتي في بداية الخطاب تخلق لحظة سمعية من الترقب والانتباه، وتجعل المتلقي مستعدا لما سيأتي بعدها. وفي التلاوة القرآنية، يكتسب هذا الافتتاح الصوتي بعدا جماليا واضحا، إذ يعمل كإشارة إيقاعية تمهد للانتقال إلى معنى جديد أو مقام وجداني مختلف، سواء كان مقام رحمة أو تحذير أو أمر أو عتاب. وبهذا المعنى، لا ينفصل الجانب الصوتي للنداء عن أثره البلاغي والنفسي، بل يتكامل معه في بناء تجربة تلقي القرآن الكريم.

وبناء على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أداة النداء “يا” في القرآن الكريم من منظور متعدد الأبعاد. فهي تتناول أولا بنيتها اللغوية والنحوية، من حيث علاقتها بأداة النداء والمنادى وصيغ مثل “يا أيها” و”يا أيتها.” ثم تنتقل إلى دراسة أنماطها الإحصائية والدلالية، من خلال تكرار صيغ مثل “يا أيها الناس” و”يا أيها الذين آمنوا” و “يا بني إسرائيل” والنداءات الموجهة إلى الأنبياء. كما تبحث الدراسة في وظائفها البلاغية في ضوء البلاغة العربية، لا سيما من حيث التنبيه والتشريف والتوبيخ والتحذير والترغيب والترهيب. وإلى جانب ذلك، تتناول الدراسة الأبعاد الأخلاقية والدينية للنداء، وكيف يضع المخاطبين داخل شبكة من المسؤولية أمام الله والناس والتاريخ. كما تولي اهتماما خاصا بالأبعاد الجمالية والأدبية للنداء في التلاوة والسرد القرآني، فضلا عن دلالاته الاجتماعية في بناء الهوية الجماعية والوعي الأخلاقي.

ومن خلال هذا التحليل، تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن أداة النداء “يا” في القرآن الكريم ليست مجرد أداة لغوية بسيطة، بل هي عنصر محوري في بناء الخطاب القرآني، لأنها تسهم في تنظيم علاقة النص بجمهوره، وتوجيه انتباه المتلقي، وتحديد موقعه الأخلاقي والديني، وإشراكه في حوار مباشر مع الرسالة الإلهية. وبذلك تكشف دراسة النداء القرآني عن جانب مهم من إعجاز الخطاب القرآني؛ إذ تتحول أداة صغيرة في ظاهرها إلى وسيلة كبرى لبناء المعنى، وتحريك الوجدان، وتشكيل الوعي، وربط الإنسان بمسؤوليته أمام الله عز وجل.

أولا: البنية اللغوية والصوتية للنداء القرآني

تقوم البنية اللغوية للنداء في القرآن الكريم على أساس نحوي معروف في التراث العربي، وهو أن النداء أسلوب يُقصد به طلب إقبال المخاطَب، أو تنبيهه، أو استدعاؤه إلى الإصغاء لما سيُلقى عليه من كلام. فالنداء في جوهره ليس مجرد تركيب لغوي مستقل، بل هو فعل تواصلي يسبق الرسالة ويمهد لها. وقد عالج النحاة العرب باب النداء باعتباره من الأبواب التي تكشف العلاقة بين المتكلم والمخاطَب؛ لأن المتكلم لا يبدأ بالنداء إلا حين يريد أن يوجه الكلام إلى شخص أو جماعة بعينها. وتتكون البنية الأساسية للنداء من عنصرين رئيسين: أداة النداء، وهي العلامة اللفظية التي تفتح فعل الخطاب، والمنادى، وهو الاسم الذي يقع عليه النداء ويمثل المخاطَب المقصود. ومن ثم، فإن النداء يحقق وظيفتين في آن واحد: فهو من جهة يلفت الانتباه، ومن جهة أخرى يحدد الجهة التي يتوجه إليها الخطاب، سواء أكانت فردا، أو جماعة، أو أمة، أو البشرية كلها (حسن، 1974؛ سيبويه، 1988؛ ابن هشام الأنصاري، 1997).

وتتضح هذه البنية في القرآن الكريم في صور متعددة، منها الصورة المباشرة التي تأتي فيها أداة النداء متبوعة بالمنادى مباشرة، مثل قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ﴾ (البقرة: 33)، حيث يأتي النداء موجها إلى آدم عليه السلام في لحظة تعليمية مفصلية. وفي قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ﴾ (طه: 11)، تظهر أداة النداء في سياق الوحي والتكليف، فيتحول النداء إلى بداية لحظة حوارية بين الله عز وجلونبيه موسى عليه السلام. وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ (هود: 46)، يأتي النداء في موقف شديد الحساسية، إذ يوضح الله تعالى لنبيه حقيقة الأمر بشأن إبنه. في هذه النماذج لا يقتصر النداء على تحديد المخاطَب، بل يفتح مشهدا دلاليا خاصا: تعليم، أو تكليف، أو تصحيح، أو توجيه.

ومن بين أدوات النداء في العربية، تُعد “يا” أوسعها استعمالا وأكثرها مرونة. فقد عرف النحاة أدوات أخرى مثل: أيا، هيا، آ، أي، وا، غير أن هذه الأدوات غالبا ما ترتبط بسياقات أضيق، كنداء البعيد، أو الندبة، أو الاستعمال الشعري، أو مقامات الانفعال. أما “يا” فهي أداة النداء العامة التي تصلح للقريب والبعيد، وللفرد والجماعة، وللخطاب الهادئ والتحذيري، وللنداء العادي والنداء ذي الطابع الجليل. ولهذا شاع استعمالها في العربية حتى أصبحت الصيغة الأبرز في النداء. وحين يوظفها القرآن الكريم، فإنه يستخدم الأداة الأكثر رسوخا في الوعي اللغوي العربي، لكنه يمنحها في الوقت نفسه طاقة بلاغية وروحية تتجاوز الاستعمال اليومي المعتاد (الغلاييني، 1993؛ ابن هشام الأنصاري، 1997).

غير أن النداء القرآني لا يقتصر على الصورة البسيطة المكونة من “يا + اسم”، بل يعتمد كثيرا على بناء أوسع وأكثر تفخيما، يتمثل في الصيغة: “يا أيها” أو “يا أيتها”. وهذه الصيغة من أكثر صيغ النداء القرآني حضورا، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ (البقرة: 21)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (البقرة: 153)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ (الفجر: 27). وفي هذا البناء لا تأتي أداة النداء وحدها قبل الاسم مباشرة، بل تتوسط بينهما صيغة “أيها” أو “أيتها”، مما يجعل النداء أكثر امتدادا وتدرجا في الإيقاع والمعنى. والنحاة يقررون أن “أي” في هذا الموضع تكون منادى مبنيا على الضم، وأن “ها” حرف تنبيه، أما الاسم الذي يأتي بعدها فيكون تابعا لها في المعنى، غالبا على سبيل الوصف أو البيان. أما في صيغة “أيتها”، فليست “تها” وحدة مستقلة، وإنما الصيغة تقوم على “أيّة” المؤنثة ملحقة بها هاء التنبيه. وهذه ملاحظة مهمة؛ لأن التحليل الدقيق يبين أن البنية ليست مجرد تطويل لفظي، بل نظام نحوي وبلاغي مقصود (حسن، 1974؛ الغلاييني، 1993؛ المقري، 2007).

وتؤدي صيغة “يا أيها” وظيفة بلاغية واضحة؛ فهي لا تخاطب المخاطَب فجأة، بل تبني النداء على مراحل: أولا تأتي أداة النداء “يا”، ثم يأتي عنصر التنبيه “أيها”، ثم تُكشف هوية المخاطَب، مثل “الناس” أو “الذين آمنوا”. هذا التدرج يمنح الخطاب قدرا من الجلال والتهيئة، ويجعل السامع أكثر استعدادا لتلقي ما بعد النداء. فعندما يقول القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ (البقرة: 21)، فإن التركيب لا يكتفي بتوجيه أمر العبادة، بل يستدعي البشرية كلها إلى مقام الإصغاء قبل إعلان المبدأ العقدي الأساسي. وكذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1)، لا يأتي الأمر بالوفاء مجردا، بل يسبقه نداء يذكّر المخاطبين بهويتهم الإيمانية قبل أن يحمّلهم مسؤولية الوفاء. وهكذا تتحول الصيغة المطولة إلى مدخل بلاغي يرفع درجة الانتباه ويُشعر المتلقي بأن ما يلي النداء ذو أهمية خاصة، سواء كان أمرا شرعيا، أو توجيها أخلاقيا، أو تحذيرا، أو وعدا، أو عتابا.

ويكشف تنوع المنادى في القرآن الكريم عن تنوع الدوائر الخطابية التي يتحرك داخلها النص. ففي نداء “يا أيها الناس” يكون المخاطَب هو الإنسان من حيث هو إنسان، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (النساء: 1)، حيث يرتبط النداء بوحدة الأصل الإنساني والمسؤولية العامة أمام الله عز وجل. وفي نداء “يا أيها الذين آمنوا” يكون المخاطَب هو الجماعة المؤمنة بوصفها جماعة ذات التزامات دينية وأخلاقية، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ (الحجرات: 11)، حيث يتحول النداء إلى مدخل لتقويم السلوك الاجتماعي. وفي نداء “يا بني إسرائيل” يتوجه الخطاب إلى جماعة دينية تاريخية، كما في قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ (البقرة: 40)، فيجمع النداء بين التذكير التاريخي والمساءلة الأخلاقية. وهذا يعني أن البنية اللغوية للنداء لا تحدد المخاطَب فقط، بل تحدد زاوية الخطاب ومجاله الدلالي.

ويضاف إلى البنية النحوية بعد صوتي مهم، خاصة أن القرآن الكريم نص متلو ومسموع قبل أن يكون نصا مقروءا بصريا. فأداة النداء “يا” تمتاز بامتداد صوتي واضح، يبدأ بصوت لين مفتوح يسمح بإطالة النطق عند التلاوة. وهذا الامتداد الصوتي يخلق لحظة سمعية فاصلة بين ما قبل النداء وما بعده، فيشعر السامع بأن الخطاب ينتقل إلى مقام جديد. فحين تُتلى الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، لا يكون الأثر مقصورا على المعنى الذهني، بل يشارك الصوت في بناء الانتباه والتهيؤ. ولذلك يمكن القول إن النداء القرآني يؤدي وظيفة مزدوجة: وظيفة دلالية تحدد المخاطَب، ووظيفة صوتية توقظ السمع وتفتح المجال لتلقي الرسالة. وقد اهتمت الدراسات الأسلوبية والصوتية ببيان أثر الجرس والإيقاع في القرآن، وكيف تسهم الأصوات والفواصل والبدايات اللفظية في تشكيل الأثر النفسي والجمالي للنص (حسين، 1978؛ قطب، 2003).

وتزداد أهمية هذا الجانب إذا نظرنا إلى الوظيفة السمعية للنداء في التلاوة الجماعية أو الفردية. فالسامع حين يسمع “يا” يدرك مباشرة أن خطابا موجها سيبدأ، وأنه أمام مقطع يطلب منه الانتباه. وهذا ما يجعل النداء بمنزلة عتبة صوتية وبلاغية في آن واحد. ففي مقام الرحمة، كما في قوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ (الزمر: 53)، يفتح النداء المجال لنبرة قريبة مطمئنة. وفي مقام التحذير، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحريم: 6)، يهيئ النداء النفس لتلقي رسالة ذات خطورة أخلاقية ودينية. وفي مقام التكريم والجزاء، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28)﴾ (الفجر: 27-28)، يضفي النداء على المشهد سكينة وجلالا، ويجعل المخاطبة أقرب إلى خطاب احتفاء وطمأنينة.

ومن هنا يتبين أن البنية اللغوية للنداء القرآني تقوم على تفاعل دقيق بين النحو والبلاغة والصوت. فالنحو يوضح عناصر التركيب: أداة النداء والمنادى وما يتصل بهما من صيغ مثل “أيها” و “أيتها”. والبلاغة تكشف كيف يتحول النداء إلى وسيلة للتنبيه، والتشريف، والتحذير، والتوجيه، وإبراز أهمية ما بعده. أما الصوت فيمنح النداء أثرا سمعيا يسبق المعنى ويمهد له، خاصة في مقام التلاوة. وبذلك لا يكون النداء في القرآن مجرد صيغة افتتاحية، بل أداة محورية في بناء الخطاب، لأنها تحدد المخاطَب، وتؤسس مقام التواصل، وتنظم إيقاع النص، وتوجه المتلقي نحو الاستجابة الفكرية والوجدانية والأخلاقية لما يليها.

والحقيقة التي ينبغي الانتباه إليها هنا أن الاقتصار على التحليل النحوي للنداء لا يكفي لفهم حضوره في القرآن الكريم. فالنحو يشرح كيف بُنيت الجملة، لكنه لا يفسر وحده لماذا اختيرت هذه الصيغة في هذا الموضع، ولا كيف أثرت في المتلقي، ولا ما العلاقة بين النداء والمضمون الذي يليه. ولهذا فإن دراسة النداء القرآني تحتاج إلى منظور مركب يجمع بين علوم العربية والبلاغة والتفسير والدراسات الأسلوبية. ومن خلال هذا المنظور يتضح أن أداة صغيرة مثل “يا” قادرة على أداء أدوار كبيرة داخل النص القرآني؛ فهي تستدعي المخاطَب، وتوقظ انتباهه، وتحدد موقعه، وتفتح أمامه أفقا من المعنى والمسؤولية. وهذا ما يجعل البنية اللغوية للنداء القرآني مدخلا أساسيا لفهم طبيعة الخطاب القرآني كله.

ثانيا: أنماط النداء في القرآن الكريم ودلالاتها الخطابية

يكشف تتبع صيغ النداء في القرآن الكريم عن تنوع واضح في الجهات التي يتوجه إليها الخطاب الإلهي. فالنداء القرآني لا يخاطب فئة واحدة، ولا يتحرك في مستوى واحد من مستويات التلقي، بل يتوزع على دوائر متعددة من المخاطَبين؛ منها الخطاب الموجه إلى الناس جميعا، والخطاب الموجه إلى المؤمنين، والخطاب الموجه إلى جماعات دينية تاريخية، والخطاب الموجه إلى الأنبياء والأفراد في سياق القصص القرآني. وهذا التنوع لا يمثل مجرد اختلاف في الألفاظ، بل يكشف عن طبيعة الرسالة القرآنية نفسها، فهي رسالة تجمع بين البعد الإنساني العام، والبعد الإيماني الجماعي، والبعد التاريخي العِبري، والبعد النبوي التربوي. ومن ثم، فإن دراسة أنماط النداء تساعد على فهم كيفية توزيع القرآن لخطابه بحسب طبيعة المخاطَب ونوع المسؤولية الموجهة إليه (دراز، 2005؛ المقري، 2007).

ويأتي الخطاب الإنساني العام في مقدمة هذه الأنماط، ويتمثل في صيغ مثل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾. وتدل هذه الصيغة على أن القرآن الكريم لا يحصر خطابه في المؤمنين وحدهم، بل يتوجه إلى البشر جميعا بوصفهم مخلوقين لله ومسؤولين أمامه. ويظهر هذا بوضوح في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 21). فالآية تربط الناس جميعا بحقيقة الخلق، وتجعل العبادة والتقوى مسؤولية إنسانية عامة لا تخص جماعة بعينها. ويظهر المعنى نفسه في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (النساء: 1)، حيث يستحضر الخطاب وحدة الأصل الإنساني ليؤسس عليها معنى التقوى والمسؤولية المشتركة. ولذلك فإن هذا النمط من النداء يؤدي وظيفة كونية وأخلاقية في آن واحد، لأنه يخاطب الإنسان قبل أي تصنيف ديني أو اجتماعي، ويضعه أمام أصله ومصيره ومسؤوليته (الزحيلي، 2009؛ دراز، 2005).

ولا يقتصر الخطاب الإنساني العام على صيغة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، بل يظهر أيضا في نداء الإنسان بوصفه فردا مسؤولا، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (الانفطار: 6). وهذا النداء يختلف في نبرته عن الخطاب العام للناس؛ لأنه يتوجه إلى الإنسان بوصفه ذاتا أخلاقية قابلة للغفلة والاغترار. فالآية لا تقدم حكما عاما فحسب، بل تطرح سؤالا مباشرا يوقظ الضمير الفردي: ما الذي جعل الإنسان يغتر بربه الكريم؟ وبذلك يفتح النداء مجالا للتأمل الذاتي والمحاسبة الداخلية، مما يبين أن القرآن يخاطب الإنسان مرة في صورته الجماعية العامة، ومرة في صورته الفردية المسؤولة.

أما النمط الثاني، فهو الخطاب الموجه إلى الجماعة المؤمنة من خلال صيغة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وهي من أكثر صيغ النداء القرآني ارتباطا بالتكليف الأخلاقي والتشريعي. فهذه الصيغة لا تكتفي بتحديد المخاطَبين بوصفهم مؤمنين، بل تذكرهم بأن الإيمان له مقتضيات عملية يجب أن تظهر في السلوك والعبادة والمعاملات. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: 153). فالنداء هنا يربط الإيمان بالصبر والصلاة، أي بالثبات الروحي والاعتماد على الله عز وجلفي مواجهة الابتلاء. كما يظهر البعد التشريعي والاجتماعي في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1)، حيث يرتبط الإيمان بالوفاء والالتزام وحفظ الحقوق. وهذا يؤكد أن الإيمان في الخطاب القرآني ليس مجرد اعتقاد داخلي، بل هو أساس لبناء السلوك الفردي والنظام الاجتماعي (ابن عاشور، 1984؛ المقري، 2007).

وتتضح الوظيفة الأخلاقية لهذه الصيغة بصورة خاصة في الآيات التي تنظم علاقة المؤمنين بعضهم ببعض. ففي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ (الحجرات: 11)، يبدأ الخطاب بنداء المؤمنين ثم ينتقل إلى النهي عن السخرية والاستهزاء. وهنا لا يعالج القرآن سلوكا اجتماعيا سطحيا، بل يعالج خللا أخلاقيا يمس كرامة الإنسان ووحدة الجماعة. فالنداء يذكّر المخاطَبين أولا بهويتهم الإيمانية، ثم يطالبهم بأن يكون سلوكهم منسجما مع هذه الهوية. ولهذا يمكن القول إن صيغة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تؤدي دورا مزدوجا؛ فهي من جهة تشريف للمؤمنين بوصف الإيمان، ومن جهة أخرى إلزام لهم بمقتضيات هذا الوصف في الواقع العملي (ابن عاشور، 1984).

أما النمط الثالث، فيتمثل في الخطاب الموجه إلى الجماعات الدينية التاريخية، ولا سيما بني إسرائيل. ويظهر ذلك في قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ (البقرة: 40). فهذا النداء لا يستحضر بني إسرائيل بوصفهم جماعة تاريخية فحسب، بل يذكّرهم بعلاقة قائمة على النعمة والعهد والمسؤولية. ومن ثم، فإن النداء هنا يحول التاريخ إلى درس أخلاقي، ويجعل تجارب الأمم السابقة مجالا للعبرة لا مجرد مادة سردية. فالقرآن يستدعي الماضي ليبين أن الهداية الإلهية تستوجب الوفاء، وأن الانحراف عن العهد يؤدي إلى نتائج دينية وأخلاقية وتاريخية. ومن هنا يتجاوز الخطاب بني إسرائيل أنفسهم ليصبح تنبيها عاما لكل جماعة دينية قد تظن أن الانتساب وحده يكفي دون العمل والوفاء (القطان، 2000؛ دراز، 2005).

ويكتسب هذا النمط أهميته من أنه يربط الرسالة القرآنية بتاريخ النبوة السابق، فلا تبدو الرسالة الإسلامية منفصلة عن مسار الوحي، بل تأتي في سياق ممتد من الهداية الإلهية. فالنداء إلى بني إسرائيل يذكّر القارئ بأن الجماعات الدينية تقاس بمواقفها من الوحي والحق والعدل، لا بمجرد انتسابها التاريخي. ولذلك فإن هذا النوع من النداء يؤدي وظيفة مزدوجة: فهو يخاطب جماعة بعينها في سياق تاريخي محدد، وفي الوقت نفسه يقدم للمتلقي اللاحق قاعدة أخلاقية عامة مفادها أن النعمة تستدعي الشكر، والعهد يستدعي الوفاء، والهداية تستدعي الاستجابة.

أما النمط الرابع، فهو النداء الوارد في القصص القرآني، حيث يخاطب القرآن الأنبياء والأفراد في لحظات حاسمة من مسار الوحي أو الابتلاء أو التعليم. ففي قصة آدم عليه السلام يقول تعالى: ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ﴾ (البقرة: 33)، ويأتي النداء هنا في سياق إظهار ما علّمه الله عز وجل لآدم، بما يحمل دلالة التكريم والتعليم. وفي قصة موسى عليه السلام يقول تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ﴾ (طه: 11)، حيث يفتتح النداء لحظة الوحي والتكليف، وينقل المشهد من مجرد حدث قصصي إلى موقف حواري مباشر بين الله عز وجل ونبيه. وفي قصة نوح عليه السلام يقول تعالى: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ (هود: 46)، حيث يأتي النداء في موقف إنساني بالغ الحساسية، ليوضح معنى الأهلية الحقيقية المرتبطة بالإيمان والعمل لا بمجرد القرابة. وتضفي هذه النداءات على القصص القرآني طابعا حيا، لأنها تجعل القارئ لا يقرأ حدثا ماضيا فقط، بل يشهد لحظة خطاب وتوجيه داخل المشهد نفسه (خلف الله، 1999؛ قطب، 2003).

ويظهر ضمن هذا النمط أيضا النداء الخاص بالنبي محمد ﷺ، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ (الأحزاب: 1)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ (المائدة: 67). وهذا النوع من النداء يرتبط بمقام النبوة والرسالة والتبليغ، فهو خطاب تكليف وتثبيت وتوجيه في آن واحد. فالنداء هنا لا يحدد المخاطَب فقط، بل يبرز الدور الرسالي المرتبط به، ويبيّن أن مقام النبوة مقرون بمسؤولية البلاغ، والثبات، ومواجهة الضغوط، والالتزام بما أوحي إليه.

وإلى جانب هذه الأنماط، تظهر في القرآن نداءات ذات طابع وجداني وروحي، مثل قوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ (الزمر: 53)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28)﴾ (الفجر: 27-28). في الآية الأولى يأتي النداء في سياق الرحمة والرجاء، موجها إلى الذين أثقلتهم الذنوب، فيفتح أمامهم باب العودة إلى الله عز وجل، وفي الآية الثانية يأتي النداء في سياق الطمأنينة والرضا، موجها إلى النفس المطمئنة في مشهد تكريم وعودة إلى الرب. وبهذا يتضح أن النداء القرآني لا يقتصر على الجماعات والأحكام والقصص، بل يمتد إلى أعماق التجربة الروحية للإنسان.

وبناء على ذلك، يمكن القول إن أنماط النداء في القرآن الكريم تكشف عن خريطة خطابية واسعة. فهناك نداء يخاطب الإنسان في عمومه، ونداء يخاطب المؤمن في التزامه، ونداء يخاطب الجماعة التاريخية في تجربتها، ونداء يخاطب النبي في رسالته، ونداء يخاطب النفس في مصيرها الروحي. وهذا التنوع يدل على أن الخطاب القرآني لا يتحرك في اتجاه واحد، بل يبني شبكة واسعة من العلاقات بين الله عز وجل والإنسان والجماعة والتاريخ والوحي. ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية للنداء لا تكمن في تكراره العددي فقط، بل في قدرته على توزيع المعنى والمسؤولية بحسب مقام كل مخاطَب.

وهكذا، إذا كانت النقطة الأولى قد بينت البنية اللغوية والصوتية للنداء، فإن هذه النقطة تكشف عن دلالاته الخطابية وأنماط المخاطَبين فيه. فالنداء من حيث البنية أداة لغوية، أما من حيث الدلالة فهو وسيلة لتحديد موقع الإنسان أو الجماعة داخل الرسالة القرآنية. ومن خلال هذا التوزيع الدقيق للمخاطَبين، يصبح النداء القرآني أحد المفاتيح الأساسية لفهم كيفية بناء القرآن لعلاقته بجمهوره، وكيف يحوّل الخطاب من معنى عام إلى رسالة موجهة، ومن سرد أو تعليم إلى نداء حي يستدعي الفهم والاستجابة.

ثالثا: الوظائف البلاغية للنداء في الخطاب القرآني

في إطار التراث البلاغي العربي يصنف أسلوب النداء ضمن ما يسميه البلاغيون “الإنشاء الطلبي”، أي الكلام التوجيهي أو الإنجازي. وعلى عكس الكلام الخبري الذي ينقل معلومات يُمكن الحكم عليها بالصواب أو الخطأ، فإن التعبيرات الإنجازية تهدف إلى إحداث أثر على المستمع. في هذا السياق، لا يُحدِّد النداء الشخص المخاطب فحسب، بل يؤسس علاقة تواصلية بين المتحدث والمستمع، ويهيئ الجمهور عاطفيا ونفسيا وفكريا للرسالة التالية. لهذا السبب، لم يتعامل البلاغيون العرب مع النداء كظاهرة نحوية بحتة، بل اعتبروه أحد أكثر الأدوات البلاغية ديناميكية في الخطاب العربي، لا سيما في القرآن الكريم، حيث يحمل النداء في كثير من الأحيان معاني تتجاوز بكثير مجرد الخطاب الحرفي (السكاكي، 1937).

إحدى الوظائف البلاغية الأساسية للنداء في القرآن الكريم هي التنبيه والإثارة. ففي كثير من الآيات، يهدف النداء إلى إيقاظ المستمع وتوجيه انتباهه نحو رسالة مهمة. ويخلق فعل النداء نفسه لحظة من الاستعداد الذهني والعاطفي قبل النطق بالكلمة. فعلى سبيل المثال، عندما يبدأ القرآن الكريم بالقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ (البقرة: 21) فإن عبارة “يا أيها الناس” تجذب انتباه البشرية فورا قبل الأمر بعبادة الله عز وجل. وتكمن القوة البلاغية للنداء هنا في قدرته على مقاطعة أنماط الاستماع المعتادة وخلق وعي متزايد بجدية الرسالة. وقد لاحظ البلاغيون العرب أن المستمع يستجيب غريزيا للنداء، ولذلك يصبح النداء وسيلة فعالة لتوجيه الوعي نحو المعنى المقصود (القزويني، 2003).

ومن الأدوار البلاغية المهمة الأخرى التكريم (تكريم المخاطَب). ففي العديد من آيات القرآن الكريم، لا يُستخدم النداء لمجرد دعوة المستمعين، بل لرفع مكانتهم رمزيا. ويتجلى ذلك بوضوح في التعبير القرآني المتكرر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾. يشرح البلاغيون أن الآية لا تقول ببساطة “يا أيها الناس” أو “يا أيها السامعون”، بل تخاطب المتلقين تحديدا من خلال وصف الإيمان الكريم. وبذلك، يُقر القرآن الكريم بهم كأفراد من جماعة المؤمنين، ويذكرهم بالكرامة المرتبطة بالإيمان. تشجع هذه الاستراتيجية البلاغية على الالتزام الأخلاقي، لأن المستمعين يدركون الهوية النبيلة التي يُخاطَبون من خلالها. وهكذا، يعمل النداء كتقدير وتحفيز أخلاقي في آن واحد. ويشجع المؤمن ضمنيا على التصرف بما يليق باللقب الكريم الممنوح له (ابن عاشور، 1984).

في أحيان أخرى، يُستخدم النداء لغرض التوبيخ (اللوم أو النقد). في هذه الحالات، يُصاحب النداء تصحيح أخلاقي أو إدانة. ويختلف الأثر البلاغي هنا عن التكريم أو التشجيع؛ إذ يصبح النداء وسيلة لمواجهة المستمع بنقائصه أو أخطائه. على سبيل المثال، عندما يخاطب القرآن جماعاتٍ رفضت الهداية الإلهية أو انتهكت عهودا سابقة، قد يحمل النداء نبرة نقد تهدف إلى فضح النفاق أو الكبرياء أو العصيان، مثلما ورد في سورة آل عمران: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (71)﴾ (آل عمران: 71-70). في مثل هذه السياقات، تكمن القوة البلاغية للخطاب في التناقض بين حقيقة تلقي النداء مباشرة والخطأ الأخلاقي الذي يتم تسليط الضوء عليه. لا يمكن للمستمع أن يبقى بعيدا أو غير مبالٍ، لأن النداء نفسه يضعه تحت التدقيق المباشر ضمن الخطاب (الزمخشري، 2009).

كما يرتبط بالتوبيخ ارتباطا وثيقا الوظيفة البلاغية للتحذير. ففي العديد من آيات القرآن الكريم، يُقدَّم النداء تمهيدا لعبارات تهدف إلى تحذير المستمع من الأفعال الخطيرة أو العواقب الروحية والأخلاقية. إن استعمال النداء قبل توجيه التحذير يضاعف من أثره النفسي والبلاغي؛ لأن النداء يجذب انتباه المخاطَب ويهيئه لتلقي الرسالة بتركيز أكبر. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾ (النور: 21). ففي هذه الآية يأتي النداء موجها إلى المؤمنين قبل التحذير من الانجراف التدريجي نحو الفساد الأخلاقي، إذ لا يقتصر الخطاب على تحريم فعل محدد، بل يحذر من اتباع خطوات الشيطان، أي المراحل الصغيرة التي قد تقود الإنسان تدريجيا إلى الانحراف. وتكمن القوة البلاغية هنا في أن النداء يخلق حالة من الانتباه والاستعداد النفسي، ثم يأتي التحذير ليترك أثرا عاطفيا ومعنويا أقوى. ويظهر المعنى نفسه أيضا في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 278)، حيث يمهد النداء لتحذير شديد من الاستمرار في الربا وما يترتب عليه من عواقب دينية وأخلاقية. ومن ثم، يعمل النداء في مثل هذه المواضع بوصفه إشارة إنذار بلاغية تُعدّ المستمع نفسيا لاستيعاب خطورة الرسالة الموجهة إليه (القزويني، 2003).

كما يؤدي النداء القرآني دورا بلاغيا مزدوجا يتمثل في الترغيب والترهيب؛ أي الجمع بين فتح باب الرجاء في رحمة الله وثوابه، والتنبيه إلى عواقب المخالفة والعصيان. فالقرآن لا يخاطب الإنسان من زاوية الخوف وحدها، ولا من زاوية الرجاء وحدها، بل يوازن بينهما حتى يتشكل الوعي الديني على أساس المحبة والخشية، والأمل والحذر. ويتضح هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ (الزمر: 53)، حيث يأتي النداء في سياق ترغيبي واضح، يفتح باب الرحمة أمام من أثقلتهم الذنوب، ويحوّل النداء إلى خطاب طمأنة واستنهاض روحي. وفي المقابل، يأتي النداء أحيانا في سياق ترهيبي تحذيري، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحريم: 6)، حيث يوجَّه الخطاب إلى المؤمنين لتنبيههم إلى مسؤوليتهم عن أنفسهم وأهلهم، وتحذيرهم من عاقبة التفريط. وبذلك يصبح النداء مدخلا بلاغيا إلى بناء موقف أخلاقي متوازن، يجمع بين الرجاء في الثواب والخوف من العقاب، ويخاطب في الإنسان وجدانه ومسؤوليته في آن واحد (القزويني، 2003؛ ابن عاشور، 1984).

إضافةً إلى هذه الوظائف البلاغية، يُضفي النداء القرآني في كثير من الأحيان ما يُمكن تسميته بالحضور المباشر. فبدلا من عرض الأفكار بطريقة مجردة أو منفصلة، ​​يحولها القرآن إلى أفعال تواصل مباشرة. ويعطي وجود النداء انطباعا بأن الحدث يتكشف في اللحظة الراهنة. ويكون هذا التأثير بالغا بشكل خاص في الروايات القرآنية التي تتناول الأنبياء. فعندما يقول القرآن: ﴿يَا مُوسَىٰ﴾ أو ﴿يَا نُوحُ﴾ لا يكتفي القارئ بمعرفة حدث تاريخي فحسب، بل يشهد لحظة حوار حية بين الله ورسوله. ولذلك، يسهم النداء في إضفاء الطابع الدرامي على السرد القرآني، جاعلا الرواية حية ومباشرة بدلا من أن تكون بعيدة وثابتة (خلف الله، 1951؛ فضل، 1992؛ قطب، 2003).

كما يؤثر هذا الحضور المباشر على العلاقة بين القرآن وجمهوره. لأن النص يخاطب المستمعين مباشرة مرارا وتكرارا، غالبا ما يجد القراء الخطاب القرآني ذا صلة شخصية بهم، لا مجرد سياق تاريخي بعيد. يُحوّل النداء القرآن من نص إعلاميٍ بحت إلى حدث تواصليٍ فاعل. من الناحية البلاغية، لا يقتصر دور المتلقي على تلقي المعلومات فحسب، بل يتعداه إلى المشاركة في تفاعل يتشكل من خلال الأمر والتحذير والتشجيع والتأمل. لهذا السبب، اعتبر البلاغيون العرب النداء من أقوى أدوات التعبير القرآني. لا تكمن أهميته في بنيته النحوية فحسب، بل في قدرته على تشكيل الاستجابة العاطفية، وتوجيه الانتباه، وتعزيز الهوية، وتكثيف قوة النص التواصلية. من خلال الاستخدام المتكرر لصيغ النداء، يبني القرآن خطابا عقائديا وأخلاقيا وجماليا وتفاعليا في آنٍ واحد، مُظهرا ثراء التعبير البلاغي في اللغة العربية.

رابعا: الأبعاد الجمالية والأدبية للنداء القرآني

من منظور أدبي وجمالي، تحتل أداة النداء “يا” مكانة بالغة الأهمية في البنية الفنية للخطاب القرآني. ولا تكمن أهميتها في وظيفتها النحوية كأداة للمخاطبة فحسب، بل في التأثيرات العاطفية والإيقاعية والدرامية والبنيوية التي تُحدثها في النص. فالقرآن الكريم في جوهره نص يُتلى، وتُنقل معانيه ليس فقط من خلال المحتوى الدلالي، بل أيضا من خلال الصوت والإيقاع والوقفة والأداء الشفهي. وفي هذا السياق، يسهم الاستخدام المتكرر لأداة النداء إسهاما عميقا في النسيج الموسيقي والعاطفي للتعبير القرآني. فكل نداء يُدخل لحظة من الانتباه المكثف يشعر فيها المستمع وكأنه مُستدعى شخصيا إلى الخطاب. وبذلك يكتسب النص صفة التفاعل الحي بدلا من أن يبقى مجرد بيان مكتوب بعيد (حسين، 1978).

ويكمن أحد أبرز الأبعاد الجمالية لأداة النداء في تأثيرها الصوتي والإيقاعي أثناء التلاوة. إذ تبدأ أداة النداء “يا” بحركة مفتوحة طويلة تطيل الصوت بشكل طبيعي في بداية الآية. يُحدث هذا التمديد وقفة سمعية وجيزة قبل استكمال النص. في التلاوة الجهرية، تُشبه هذه الوقفة مقدمة موسيقية تهيئ المستمع عاطفيا ونفسيا لما سيأتي. فالصوت لا ينقل المعنى فحسب، بل يثير الترقب. فعلى سبيل المثال، عندما ينطق القارئ الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ (البقرة: 21)، يجذب تمديد النداء انتباه المستمع فورا قبل صدور الأمر نفسه. وهكذا، يصبح الصوت جزءا من العملية البلاغية التي يُرسّخ القرآن من خلالها سلطته وحضوره. لا يختبر المستمع النداء كمجرد معلومة، بل كحدث يتكشف أمامه في الوقت الحاضر (حسين، 1978؛ دراز، 2005).

وتزداد هذه السمة الصوتية قوة عاطفية عندما يُستهل النداء بآيات الرحمة أو العزاء أو الرأفة. ويظهر مثال صارخ بشكل خاص في الآية: ﴿قُلْيَا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (الزمر: 53). النداء الافتتاحي “يا عبادي” يحمل نبرة من الحنان والحميمية قبل أن يتم التعبير عن رسالة الغفران. إن صوت النداء الممتد يلطف الجو العاطفي للآية ويهيئ السامع لاستقبال الوعد بالرحمة. وهنا تظهر القوة الجمالية للنداء من خلال التناغم بين الصوت والمعنى. يتم تعزيز الدفء العاطفي للرسالة من خلال الجودة الصوتية اللطيفة للعنوان نفسه. فالسامع لا يستمع فقط إلى عبارة عقائدية عن المغفرة؛ بل يختبر دعوة رحيمة تمس البعد العاطفي للإيمان (قطب، 2003).

على النقيض، يمكن أن يثير نفس تركيب النداء مشاعر الجدية أو الخوف أو الإلحاح عند تقديم التحذيرات أو النواهي. ففي الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحريم: 6)، يسبق النداء تحذيرا شديدا يتعلق بالمسؤولية الروحية والعقاب الإلهي. ورغم أن التركيب الصوتي للنداء يبقى ثابتا، إلا أن الأثر العاطفي يتغير تماما تبعا للسياق. فالبداية المطولة هنا تضفي جوا من الترقب والوقار بدلا من الرقة. وهذا يُظهر المرونة الاستثنائية للأسلوب القرآني: إذ يمكن لشكل لغوي واحد أن ينقل أجواء عاطفية مختلفة جذريا تبعا للسياق الموضوعي الذي يظهر فيه. وهكذا، لا يكمن جمال النداء في صوته فحسب، بل في قدرته على التكيف بلاغيا مع مختلف الأغراض العاطفية والروحية (القزويني، 2003).

إضافة إلى خصائصه الصوتية، يُسهم النداء إسهاما كبيرا في الطابع الدرامي للخطاب القرآني. فكثيرا ما يُحوّل القرآن الكريم الأفكار العقائدية أو الأخلاقية المجردة إلى مشاهد تواصلية حية من خلال استخدام أسلوب الخطاب المباشر. فبدلا من وصف الأحداث من منظور محايد، يقدم النص مرارا وتكرارا لحظات من الكلام والاستجابة توحي بالحضور الفوري. وتتجلى هذه السمة بوضوح في أحاديث الأنبياء. فعندما يقول القرآن الكريم: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى﴾ (طه: 11)، لا يقتصر الأمر على معرفة القارئ أن موسى قد تلقى الوحي، بل يضع النداء المستمع في قلب اللحظة الدرامية نفسها. فيصبح النداء الإلهي مسموعا ضمن السرد، ويكتسب المشهد كثافة عاطفية وبصرية. يظهر التأثير نفسه في الآية: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ (هود: 46)، حيث يُضفي النداء مزيدا من التوتر العاطفي على الحوار بين الله عز وجل ونوح بشأن ابنه. في مثل هذه المقاطع، يُحوّل النداء السرد إلى لقاء درامي. فالقصة لا تُروى فحسب، بل تُجسّد أمام المستمع (خلف الله، 1999).

وتتجلى الأهمية الأدبية للنداء أيضا في دوره كأداة هيكلية وتنظيمية داخل سور القرآن. فبداية التعبير النداءي غالبا ما تشير إلى الانتقال من قسم موضوعي إلى آخر. فعندما يقدم القرآن عبارة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، يدرك المستمع فورا أن تعليما أو حكما أو مبدأ أخلاقيا جديدا على وشك البدء. مثلا في الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1)، يشير النداء إلى بداية خطاب قانوني وأخلاقي فيما يتعلق بالعقود والالتزامات. وكذلك في: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ (الحجرات: 11)، يقدم النداء قسما يركز على الأخلاق الاجتماعية والسلوك بين الأشخاص. وبهذا المعنى، يعمل النداء تقريبا كعلامة أدبية تقسم الخطاب إلى وحدات بلاغية متماسكة. فهو يساعد على تنظيم حركة النص وتوجيه الجمهور من خلال التحولات في الموضوع (ابن عاشور، 1984؛ المقري، 2007).

علاوة على ذلك، يسهم تكرار عبارات النداء في إضفاء الإيقاع والترابط على أسلوب القرآن الكريم. فتكرار صيغ مثل “يا أيها الناس” و”يا أيها الذين آمنوا” يرسي أنماطا مألوفة تُنظم تجربة المستمع مع النص. وتولد هذه الصيغ المتكررة شعورا بالاستمرارية والألفة، مع تجديد الانتباه في كل مرة ترد فيها. وفي التلاوة الجهرية، ينتج تكرار هذه النداءات دورة متكررة من الترقب والاستجابة تشكل الإيقاع العاطفي للخطاب القرآني.

وعلى مستوى أدبي أعمق، يساعد النداء في تحويل القرآن إلى نص يتميز بالتواصل التشاركي بدلا من السرد السلبي. ولأن القرآن يُخاطب جمهوره مباشرة مرارا وتكرارا، ينخرط القراء والمستمعون عاطفيا في الخطاب. فالنص لا يتحدث فقط عن الحقائق الأخلاقية، بل يدعو الأفراد إلى علاقة فعالة مع تلك الحقائق. لذا، لا يُوضع المستمع خارج الخطاب كمراقب، بل يُوضع داخله كمشارك تُستثار ضمائره وعواطفه ومسؤولياته بشكل مباشر. هذه الخاصية تفسر الدور المحوري الذي يحتله النداء في البنية الفنية والبلاغية للقرآن الكريم.

في نهاية المطاف، تتبلور الأبعاد الجمالية للنداء القرآني من خلال تفاعل عناصر متعددة: الصوت، والإيقاع، والصدى العاطفي، والتأثير الدرامي المباشر، والتنظيم الموضوعي، والمشاركة التواصلية. فحرف الياء، على الرغم من بساطته النحوية، يصبح في الخطاب القرآني أداة أدبية بالغة التعقيد، يُشكّل النص من خلالها الانتباه والعاطفة والذاكرة والوعي الروحي في آن واحد.

خامسا: الأبعاد الأخلاقية والدينية للنداء في القرآن الكريم

لا يقتصر النداء في القرآن الكريم على كونه وسيلة لغوية لجذب انتباه المخاطَب، بل يعكس بصورة عميقة البنية الأخلاقية والدينية التي يقوم عليها الخطاب القرآني كله. فكل صيغة من صيغ النداء في القرآن ترتبط بعلاقة أخلاقية محددة بين الله عز وجل والإنسان، وتحدد طبيعة المسؤولية التي تُلقى على عاتق المخاطَب. ومن ثم، فإن النداء لا يؤدي وظيفة نحوية أو بلاغية فحسب، بل يعمل أيضا بوصفه أداة لتحديد موقع الإنسان داخل النظام الأخلاقي الذي يقدمه القرآن الكريم. فعندما يخاطب القرآن البشرية عامة، فإنه يؤسس لفكرة المسؤولية الإنسانية المشتركة، وعندما يخاطب المؤمنين فإنه يحدد واجبات الجماعة المؤمنة، وعندما يخاطب الأمم السابقة فإنه يحول التاريخ إلى مجال للعبرة والمحاسبة (دراز، 2005).

ويتجلى البعد الأخلاقي العالمي للنداء القرآني بوضوح في الصيغ التي تخاطب جميع البشر دون تمييز، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 21). ففي هذه الآية يربط القرآن بين عبادة الله وبين حقيقة الخلق المشترك، بما يعني أن جميع البشر يقفون على قدم المساواة أمام الخالق. ولا يُخاطب الناس هنا بوصفهم جماعات متفرقة دينيا أو عرقيا، بل بوصفهم بشرا يشتركون في أصل واحد ومسؤولية أخلاقية واحدة. ويتكرر هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (النساء: 1). فالآية تؤكد وحدة الأصل الإنساني، وهو ما يحمل دلالة أخلاقية عميقة؛ إذ ينفي مبررات التعالي والتمييز والكبرياء بين البشر، ويجعل الإنسانية كلها جزءا من نظام أخلاقي واحد يقوم على التقوى والمسؤولية أمام الله عز وجل(الزحيلي، 2009).

ولا يقتصر هذا الخطاب الإنساني العام على الجانب العقائدي فقط، بل يمتد إلى بناء وعي أخلاقي عالمي. فعندما يُذكِّر القرآن الناس بأصلهم المشترك، فإنه يدعو ضمنيا إلى قيم الرحمة والعدل والتعاون، لأن البشر ليسوا كيانات منفصلة، بل ينتمون إلى عائلة إنسانية واحدة. ومن هنا فإن النداء العام في القرآن يؤسس لما يمكن تسميته بأخلاقيات الإنسانية المشتركة، حيث تصبح العبادة والتقوى والعدل قيما موجهة لجميع الناس لا لفئة بعينها (دراز، 2005). أما صيغة النداء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فتمثل بعدا أخلاقيا أكثر تخصيصا، لأنها تخاطب جماعة المؤمنين بوصفهم جماعة مرتبطة بعهد إيماني ومسؤولية دينية وتشريعية. وهذه الصيغة تتكرر في القرآن الكريم في المواضع التي تتعلق بالأوامر والنواهي والتوجيهات الأخلاقية والاجتماعية. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: 153).

فالآية لا تكتفي بدعوة المؤمنين إلى الصبر والصلاة، بل تربط الإيمان بالقدرة على التحمل والانضباط الروحي. وهكذا يصبح الإيمان في القرآن ليس مجرد اعتقاد ذهني، بل ممارسة أخلاقية تتجلى في الصبر والثبات والسلوك العملي.

ويظهر هذا المعنى أيضا في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1). فهنا يربط القرآن بين الإيمان والوفاء بالعهود، بما يدل على أن الالتزام الأخلاقي والاجتماعي جزء من حقيقة الإيمان نفسه. كما يظهر البعد الأخلاقي للنداء في العلاقات الاجتماعية، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ (الحجرات: 11). فالآية تعالج سلوكا اجتماعيا يتعلق بالسخرية والاستهزاء، لكنها تبدأ أولا بنداء المؤمنين، وكأن القرآن يذكرهم بأن هويتهم الإيمانية يجب أن تنعكس على سلوكهم تجاه الآخرين. ومن ثم، فإن النداء هنا لا يؤدي وظيفة التنبيه فقط، بل يعمل كآلية تربوية وأخلاقية تربط الانتماء الإيماني بالمسؤولية الاجتماعية (ابن عاشور، 1984). ومن الأبعاد الأخلاقية المهمة أيضا النداءات الموجهة إلى الأمم السابقة، وخاصة بني إسرائيل. ففي قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ (البقرة: 40)، لا يقتصر الخطاب على استدعاء حدث تاريخي، بل يتحول التاريخ نفسه إلى درس أخلاقي. فالقرآن يذكر بني إسرائيل بالنعم الإلهية التي أُعطيت لهم، ثم يربط هذه النعم بالوفاء بالعهد والطاعة. ويكشف هذا النوع من الخطاب أن الجماعات البشرية تُحاسَب أخلاقيا على مواقفها من الهداية الإلهية، وأن التاريخ ليس مجرد أحداث ماضية، بل سجل للعلاقة بين الطاعة والعصيان، وبين الالتزام والانحراف (القطان، 2000).

ومن خلال هذه النداءات المختلفة، يبني القرآن الكريم ما يمكن وصفه بخريطة أخلاقية شاملة. فهناك خطاب عالمي يحدد مسؤولية الإنسان بوصفه إنسانا، وخطاب خاص بالمؤمنين يحدد واجبات الجماعة الإيمانية، وخطاب تاريخي يربط الأمم السابقة بمسؤولياتها وعواقب أفعالها. وهكذا لا يكون النداء مجرد أداة لغوية، بل وسيلة لترتيب العلاقات الأخلاقية داخل النص القرآني، حيث يُوضع كل فرد أو جماعة داخل إطار من المسؤولية والمحاسبة أمام الله عز وجل.

كما تكشف هذه البنية عن طبيعة التصور القرآني للإنسان؛ فالإنسان في القرآن ليس كائنا معزولا، بل جزء من شبكة واسعة من العلاقات الأخلاقية والدينية والتاريخية. ولذلك تأتي النداءات القرآنية لتربط الفرد بالمجتمع، والمجتمع بالتاريخ، والتاريخ بالإرادة الإلهية. ومن هنا فإن الأبعاد الأخلاقية والدينية للنداء تُظهر كيف يستخدم القرآن الكريم الخطاب المباشر لتكوين الضمير الأخلاقي للإنسان وتوجيهه نحو الشعور المستمر بالمسؤولية أمام الله عز وجل والناس والتاريخ.

سادسا: الخوف والتحذير والرحمة في الخطاب القرآني

يمثّل النداء في القرآن الكريم مدخلا مهما لفهم التوازن الوجداني والأخلاقي في الخطاب القرآني؛ إذ لا يمكن اختزال النداءات القرآنية في كونها أدوات تخويف أو تهديد، كما قد يتبادر إلى بعض القراءات الجزئية أو السطحية. فصحيح أن بعض صيغ النداء تسبق آيات تتضمن تحذيرا من العقاب أو تنبيها إلى خطورة الانحراف، لكن الصحيح أيضا أن كثيرا من النداءات تفتح أبواب الرحمة، وتدعو إلى التوبة، وتبشر بالمغفرة، وتوجه إلى السلوك الأخلاقي القويم. ومن ثم، فإن النداء القرآني يتحرك داخل مجال واسع من المقامات النفسية والروحية، فيخاطب الإنسان بالخوف حين يكون الخوف وسيلة للإيقاظ، ويخاطبه بالرجاء حين يكون الرجاء وسيلة للعودة، ويخاطبه بالتوجيه حين يكون محتاجا إلى بناء وعيه الأخلاقي والاجتماعي. وهذا التوازن بين الإنذار والبشارة من الخصائص الأساسية للخطاب القرآني، لأن القرآن لا يتعامل مع الإنسان بوصفه عقلا مجردا فقط، بل بوصفه كائنا مركبا من عقل ووجدان وضمير وإرادة (دراز، 2005؛ قطب، 2003).

وتظهر وظيفة الرحمة والطمأنة في النداء القرآني بوضوح في قوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ (الزمر: 53). فهذه الآية من أبلغ الآيات في بيان الجانب الرحماني للنداء القرآني؛ إذ يبدأ الخطاب بنداء شديد القرب: “يا عبادي”، على الرغم من أن المخاطَبين هم “الذين أسرفوا على أنفسهم”. وهذا الاختيار التعبيري له دلالة عميقة؛ فالقرآن لا يبدأ بوصفهم بالعصاة أو المذنبين أو الهالكين، بل ينسبهم إلى اللهتعالى بلفظ العبودية، بما يحمله من معنى القرب والاحتواء وإمكان العودة. ثم يأتي النهي عن القنوط من رحمة الله تعالى، ليؤكد أن الخطأ لا يغلق باب العلاقة بين الإنسان وربه، وأن النداء هنا لا يستهدف بث الرعب، بل إعادة بناء الأمل في نفس الإنسان. ومن الناحية البلاغية، يتقدم النداء على مضمون الرحمة ليهيئ المخاطَب نفسيا لتلقي وعد المغفرة، فيتحول الخطاب من تقرير عقائدي عن سعة الرحمة إلى نداء وجداني مباشر يمسّ القلب والضمير (ابن عاشور، 1984).

ويظهر هذا البعد الرحماني أيضا في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ (التحريم: 8). فالآية تخاطب المؤمنين، لا باعتبارهم كاملين أو منزّهين عن الخطأ، بل باعتبارهم في حاجة دائمة إلى المراجعة والتوبة والتزكية. وهذا يكشف أن النداء القرآني لا يهدف دائما إلى إصدار الحكم على المخاطَب، بل كثيرا ما يكون وسيلة لفتح طريق الإصلاح أمامه. فالتوبة هنا ليست مجرد تخلص من الذنب، بل هي عودة أخلاقية وروحية إلى اللهتعالى، ولذلك يأتي النداء ليوقظ في المؤمنين معنى المسؤولية عن النفس، ومعنى إمكان التجدد الأخلاقي. ومن ثم، فإن النداء في مثل هذا السياق يمارس وظيفة تربوية، لأنه لا يخاطب المخاطَب من موقع الإدانة النهائية، بل من موقع الاستنهاض والدعوة إلى التصحيح.

وفي المقابل، يظهر جانب التحذير والترهيب في مواضع أخرى، لكن هذا الترهيب لا ينبغي فهمه بوصفه تخويفا مجردا، بل بوصفه وسيلة وقائية تهدف إلى حماية الإنسان من نتائج اختياراته الخاطئة. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحريم: 6). فالنداء هنا يسبق تحذيرا شديدا، لكنه تحذير مشحون بالمسؤولية الأخلاقية لا بمجرد التهديد. فالآية لا تقول فقط: احذروا النار، بل تجعل المؤمن مسؤولا عن نفسه وأهله، أي إنها تنقل التحذير من مستوى الخوف الفردي إلى مستوى الواجب التربوي والاجتماعي. وبذلك يصبح الخوف في الخطاب القرآني خوفا بنّاء، لأنه يدفع الإنسان إلى الفعل، والحماية، والإصلاح، وتحمل المسؤولية. ومن الناحية البلاغية، يعمل النداء في بداية الآية على شد انتباه المخاطَب قبل ذكر الصورة المرعبة للعقاب، فيصبح التحذير أكثر حضورا وتأثيرا في النفس (القزويني، 2003).

ويتأكد هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ (النور: 21). فالآية لا تحذر من معصية محددة فحسب، بل تحذر من “الخطوات”، أي من المسار التدريجي الذي يبدأ صغيرا ثم ينتهي إلى الفحشاء والمنكر. وهنا تتجلى دقة الخطاب القرآني في فهم طبيعة الانحراف الإنساني؛ فالإنسان لا ينتقل دائما إلى الخطأ الكبير دفعة واحدة، بل قد يبدأ بتنازلات بسيطة، أو تبريرات صغيرة، أو غفلة متكررة، ثم تتراكم هذه المقدمات حتى تتحول إلى سلوك راسخ. ولذلك، فإن النداء هنا لا يؤدي وظيفة التخويف اللحظي فقط، بل يؤدي وظيفة الوعي الوقائي، لأنه ينبه المؤمنين إلى خطورة البدايات قبل النتائج. وهذا النوع من التحذير يكشف أن الترهيب القرآني في جوهره ليس رغبة في إثارة الرعب، بل محاولة لإيقاظ البصيرة الأخلاقية قبل فوات الأوان.

ومن المواضع التي يظهر فيها التحذير شديدا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: 278)، ثم يأتي بعدها قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (البقرة: 279). في هذا السياق، يبدأ الخطاب بنداء المؤمنين، ثم يأمرهم بالتقوى وترك الربا، ثم يربط ذلك بحقيقة الإيمان. وهذا يدل على أن النداء هنا لا يسبق حكما اقتصاديا فقط، بل يؤسس لموقف أخلاقي من المال والعدالة والاستغلال. فالتحذير من الربا ليس مجرد تخويف من عقوبة دينية، بل هو حماية للمجتمع من نظام مالي قائم على الظلم واستغلال الحاجة. ومن ثم، فإن الخوف في هذه الآية يرتبط بالعدل الاجتماعي، لا بالعقاب الفردي فقط (الزحيلي، 2009).

ومع ذلك، فإن الخطاب القرآني لا يترك الإنسان في دائرة الخوف وحدها، بل يوازن دائما بين الخوف والرجاء. ومن أصرح الآيات التي تجمع بين البعدين قوله تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (50)﴾ (الحجر: 49-50). فهنا يجتمع التعريف بالرحمة والتذكير بالعذاب في سياق واحد، مما يوضح أن العلاقة بالله عز وجل في القرآن لا تقوم على الأمن المطلق الذي يفضي إلى الغفلة، ولا على الخوف المطلق الذي يفضي إلى اليأس، بل تقوم على التوازن بين حسن الظن بالله عز وجلوالخشية من مخالفته. وهذه هي البنية الوجدانية العميقة في الخطاب القرآني: رجاء يمنع القنوط، وخوف يمنع الاستهتار. ومن الخطأ المنهجي قراءة آيات الوعيد وحدها بمعزل عن آيات الرحمة، أو قراءة آيات الرحمة وحدها بمعزل عن آيات المسؤولية؛ لأن القرآن يبني الإنسان أخلاقيا من خلال الجمع بين المعنيين.

ولا يقتصر النداء القرآني على الرحمة والتحذير فقط، بل يمتد إلى الهداية والتعليم، حيث يأتي النداء أحيانا ليرشد المخاطَب إلى السلوك الذي ينبغي أن يلتزمه. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (النساء: 135). فالنداء هنا لا يتضمن تهديدا مباشرا ولا وعدا بالثواب في صدر الآية، لكنه يوجه المؤمنين إلى قيمة مركزية هي العدل. وهذا يبيّن أن النداء القرآني ليس محصورا في إثارة العاطفة، بل هو أيضا أداة لبناء الضمير العملي. فالعدل في هذه الآية ليس قيمة نظرية، بل تكليف مباشر للمؤمنين بأن يكونوا قائمين بالقسط، حتى لو تعارض ذلك مع المصالح الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية. ومن ثم، فإن النداء يعمل على نقل القيمة الأخلاقية من مستوى الفكرة إلى مستوى الالتزام.

ويظهر البعد التعليمي والاجتماعي كذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ (الحجرات: 11)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ (الحجرات: 12). في هاتين الآيتين يتوجه النداء إلى المؤمنين لتقويم العلاقات الاجتماعية، ومنع صور العدوان اللفظي والنفسي مثل السخرية، والتنابز، وسوء الظن، والتجسس، والغيبة. وهذا يكشف أن القرآن يهتم ببناء المجتمع من الداخل، لا من خلال القوانين الظاهرة فقط، بل من خلال تهذيب المشاعر والنوايا واللغة اليومية بين الناس. فالنداء هنا يربط الإيمان بالمسؤولية عن الكلمة، والنظرة، والحكم على الآخرين، وهو بعد أخلاقي بالغ الأهمية في بناء الجماعة المؤمنة (ابن عاشور، 1984).

ومن الناحية البلاغية، يمكن القول إن أداة النداء “يا” تعمل في هذه السياقات بوصفها بوابة وجدانية ومعنوية يدخل منها المتلقي إلى الحالة التي يريد النص القرآني إحداثها فيه. فإذا جاء النداء قبل آية رحمة، فإنه يفتح النفس للرجاء والطمأنينة. وإذا جاء قبل آية وعيد، فإنه يوقظ الخوف والحذر. وإذا جاء قبل أمر أخلاقي، فإنه يستدعي الانتباه والمسؤولية. وبذلك لا تكون وظيفة النداء واحدة ثابتة، بل تتحدد بحسب السياق الذي يرد فيه. هذه ملاحظة مهمة؛ لأن تحليل النداء بمعزل عن السياق يؤدي إلى قراءة ناقصة. فقيمة النداء البلاغية لا تظهر في الحرف وحده، بل في العلاقة بين الحرف والمخاطَب والمضمون الذي يأتي بعده.

ومن هنا، يتضح أن الخوف في الخطاب القرآني ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لإيقاظ الإنسان من الغفلة، كما أن الرحمة ليست دعوة إلى التراخي، بل فتح لباب الإصلاح والعمل. فالقرآن يخاطب الإنسان بين قطبين: قطب الرجاء الذي يمنعه من اليأس، وقطب الخوف الذي يمنعه من الغرور. وبين هذين القطبين تتحرك الهداية القرآنية لتصنع إنسانا واعيا بمسؤوليته، غير قانط من رحمة الله عز وجل، وغير آمن من عواقب الظلم والانحراف. ولهذا، فإن النداء القرآني يمثل أداة بلاغية وتربوية في آن واحد، لأنه لا ينقل المعنى فحسب، بل يشكل استجابة المتلقي النفسية والأخلاقية تجاه ذلك المعنى.

وفي المحصلة، فإن قراءة النداءات القرآنية في ضوء الخوف والتحذير والرحمة تكشف عن خطاب متوازن لا يقوم على الترهيب وحده ولا على الترغيب وحده. إنه خطاب يربي الإنسان على اليقظة لا على الرعب، وعلى الرجاء لا على الغفلة، وعلى المسؤولية لا على الاتكال. ومن ثم، فإن أداة النداء في القرآن الكريم تؤدي وظيفة مركزية في بناء هذا التوازن؛ فهي تستدعي السامع، وتوقظ وجدانه، وتدخله في مواجهة مباشرة مع وعد الله عز وجل ووعيده، ورحمته وعدله، وأوامره ونواهيه. وهذه هي القيمة الأعمق للنداء القرآني: أنه يحوّل الخطاب من معنى مقروء إلى نداء حيّ يخاطب القلب والعقل والضمير معا.

سابعا: التفسير السوسيولوجي للنداء القرآني

من منظور سوسيولوجي، لا يمكن النظر إلى النداء القرآني بوصفه مجرد أداة لغوية تستدعي انتباه المخاطَب، بل يمكن فهمه بوصفه آلية خطابية تسهم في بناء الهوية الدينية، وتحديد المواقع الأخلاقية والاجتماعية للأفراد والجماعات داخل النص القرآني. فالقرآن الكريم حين يخاطب الإنسان بصيغ مثل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، أو ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، أو ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾، أو ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، فإنه لا يكتفي بوصف جماعات موجودة مسبقا، بل يعيد تنظيمها خطابيا داخل منظومة أخلاقية ودينية محددة. بمعنى آخر، النداء القرآني لا يقول فقط: هناك بشر، وهناك مؤمنون، وهناك كافرون، وهناك أهل كتاب، بل يحدد لكل فئة موقعها، ومسؤوليتها، ونوع الخطاب المناسب لها. وهذا يقترب مما تسميه بعض النظريات الاجتماعية الحديثة تكوين الهوية عبر الخطاب، حيث لا تكون اللغة مجرد وسيلة لوصف الواقع، بل أداة فاعلة في تشكيل الوعي الاجتماعي والأخلاقي لدى الأفراد والجماعات (Berger & Luckmann, 1966; Bourdieu, 1991).

في المستوى الأول، يبني القرآن من خلال النداء فئة اجتماعية كبرى هي الإنسانية. فعندما يقول الله عز وجل : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (النساء: 1)، فإن الخطاب لا يتوجه إلى جماعة دينية خاصة، بل إلى البشر جميعا بوصفهم مشتركين في أصل واحد. ومن الناحية السوسيولوجية، تؤسس هذه الآية لما يمكن تسميته بهوية إنسانية جامعة، تقوم على وحدة الأصل والمسؤولية الأخلاقية المشتركة. فالإنسان هنا لا يُعرّف من خلال انتمائه القبلي أو العرقي أو الطبقي، بل من خلال كونه مخلوقا لله ومسؤولا أمامه. ويتأكد هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13). فالآية تعترف بالتنوع الاجتماعي والقبلي، لكنها لا تجعله أساسا للتفاضل، بل تجعله مجالا للتعارف، ثم ترد معيار التفاضل إلى التقوى. وهنا يعمل النداء على إعادة ترتيب العلاقة بين الناس: فالاختلاف الاجتماعي واقع، لكنه لا يبرر الاستعلاء أو التمييز، لأن الجميع داخل خطاب إنساني واحد أمام الله عز وجل (دراز، 2005؛ الزحيلي، 2009).

وفي مستوى ثان، يبني النداء القرآني فئة الجماعة المؤمنة، وهي جماعة لا تقوم على النسب أو العرق أو المكان، بل على الإيمان وما يترتب عليه من التزامات أخلاقية وتشريعية. فعندما يسمع المؤمن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (البقرة: 153)، فإنه لا يتلقى مجرد نصيحة فردية، بل يتلقى توجيها موجها إلى جماعة تحمل هوية مشتركة. وكذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1)، يظهر أن الإيمان ليس حالة داخلية فقط، بل يرتبط بسلوك اجتماعي منظم، مثل الوفاء بالعقود والالتزام بالعهود. وهنا يتحول النداء إلى آلية لتكوين ما يمكن تسميته بالجماعة الأخلاقية؛ أي جماعة يربط بينها تصور مشترك للواجب، والحق، والمسؤولية، والسلوك المقبول. ومن ثم، فإن عبارة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ لا تصف المؤمنين فقط، بل تستدعيهم إلى أداء دورهم بوصفهم جماعة مطالبة بأن تجعل الإيمان ظاهرا في السلوك والمعاملات (ابن عاشور، 1984؛ المقري، 2007).

وتتضح هذه الوظيفة الاجتماعية للنداء بصورة أعمق في الآيات التي تنظم العلاقات الداخلية بين المؤمنين. ففي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ (الحجرات: 11)، لا يكتفي القرآن بمنع السخرية بوصفها سلوكا فرديا سيئا، بل يحمي البنية الأخلاقية للجماعة من التفكك الناتج عن الاحتقار والتنابز. وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ (الحجرات: 12)، يتدخل الخطاب في منطقة أعمق من السلوك الظاهر، وهي منطقة الظن والتجسس والغيبة. ومن الناحية السوسيولوجية، تكشف هذه النداءات أن القرآن لا يبني الجماعة المؤمنة من خلال الشعائر الكبرى فقط، بل من خلال ضبط أنماط التواصل اليومي: الكلام، الظن، السخرية، الأخبار، والاعتراف بكرامة الآخر. ولذلك فالنداء هنا يسهم في إنتاج وعي جماعي يرى أن الإيمان له آثار اجتماعية ملموسة، وأن الجماعة لا تستقيم إلا بضبط الأخلاق والعلاقات (ابن عاشور، 1984؛ قطب، 2003).

وفي مستوى ثالث، يخاطب القرآن فئة الكافرين أو الرافضين للهداية، وهي فئة لا تظهر في الخطاب القرآني لمجرد التصنيف، بل بوصفها موقعا أخلاقيا له نتائجه. ومن أوضح الأمثلة قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2)﴾ (الكافرون: 1-2). هذا النداء يرسم حدا عقديا واضحا بين التوحيد والشرك، لكنه في الوقت نفسه يحدد طبيعة العلاقة: ليست العلاقة ذوبانا أو مساومة في أصل الاعتقاد، بل تمييز واضح بين موقفين دينيين. كذلك يظهر النداء في مشهد أخروي شديد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ (التحريم: 7). ومن الناحية السوسيولوجية، فإن هذا النوع من النداء يحدد فئة اجتماعية دينية من خلال موقفها من الرسالة، ثم يربط هذا الموقف بالمحاسبة. غير أن المهم هنا هو تجنب القراءة الاختزالية؛ فالقرآن حين يخاطب الكافرين لا يصنع فقط خطاب استبعاد، بل يصنع خطاب مسؤولية، لأن التصنيف مرتبط بالاختيار والموقف الأخلاقي من الحق، لا بمجرد تسمية اجتماعية جامدة (الزحيلي، 2009).

وفي مستوى رابع، يتوجه النداء إلى الجماعات الدينية السابقة، وبخاصة بني إسرائيل وأهل الكتاب. ففي قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ (البقرة: 40)، لا يخاطب القرآن جماعة تاريخية بوصفها ماضيا منتهيا، بل يستحضرها بوصفها نموذجا اجتماعيا دينيا له تجربة مع النعمة والعهد والطاعة والعصيان. وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (آل عمران: 64)، يتحول النداء إلى دعوة للحوار حول أصل مشترك، هو توحيد الله عز وجلوعدم اتخاذ بعض البشر أربابا من دون الله عز وجل. وهنا يؤدي النداء وظيفة اجتماعية وحوارية؛ فهو لا يلغي الاختلاف، لكنه يبحث عن قاعدة مشتركة يمكن أن ينطلق منها الحوار الديني. ومن ثم، فإن خطاب أهل الكتاب في القرآن يجمع بين التذكير، والمراجعة، والدعوة، والمساءلة، ويضع الجماعات الدينية داخل تاريخ طويل من العلاقة بالوحي والعهد (القطان، 2000؛ دراز، 2005).

ويكشف هذا النمط من النداء أن القرآن يستخدم التاريخ استخداما سوسيولوجيا وأخلاقيا. فالأمم السابقة ليست مجرد موضوع للحكاية، بل نماذج اجتماعية تُعرض من خلالها نتائج الاستقامة والانحراف. فالنداء إلى بني إسرائيل لا ينحصر فيهم وحدهم، بل يقدم درسا لكل جماعة دينية قد تقع في خطر الاكتفاء بالانتساب دون الوفاء بمقتضيات الرسالة. ولذلك فإن هذا النداء يوسّع وعي المتلقي بالتاريخ؛ إذ يجعله يرى أن المجتمعات تُختبر أخلاقيا، وأن علاقتها بالوحي لا تقاس بادعاء القرب من الله عز وجلفقط، بل بمدى الوفاء بالعهد والعمل بالهداية.

أما المستوى الخامس، فيتعلق بالنداء الموجه إلى الأنبياء والشخصيات النبوية. ففي قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ﴾ (البقرة: 33)، يظهر آدم عليه السلام في مقام التعليم والتكريم، حيث يكشف النداء عن مكانة الإنسان بما علمه الله عز وجل. وفي قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ﴾ (طه: 11)، يدخل موسى عليه السلام في لحظة الوحي والتكليف، ويصبح النداء بداية لتحول وجودي في حياته ورسالته. وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ (هود46)، يربط النداء بين النبوة والاختبار العاطفي والأخلاقي، إذ يصحح التصور القائم على القرابة وحدها. ومن الناحية السوسيولوجية، تقدم هذه النداءات الأنبياء بوصفهم نماذج للأدوار الدينية الكبرى: دور المعلَّم، والمبلّغ، والصابر، والممتحَن، والقائد الأخلاقي. فالنداء هنا لا يخص النبي وحده، بل يقدم للمتلقي نموذجا لما يعنيه حمل الرسالة والاستجابة للوحي (خلف الله، 1999؛ قطب، 2003).

وإذا انتقلنا إلى مفهوم تكوين الهوية، يمكن القول إن النداء القرآني يعمل بطريقة قريبة مما تسميه بعض النظريات الاجتماعية الاستدعاء الخطابي أو تشكيل الذات من خلال الخطاب. فعندما يسمع الإنسان عبارة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فإنه لا يسمع مجرد نداء خارجي، بل يُدعى إلى أن يتعرف على نفسه داخل هذه الفئة: هل أنا من الذين آمنوا؟ وإذا كنت كذلك، فما مقتضى هذا الإيمان؟ وبذلك يتحول النداء إلى مرآة أخلاقية يرى فيها الفرد موقعه ومسؤوليته. هذا يشبه ما أشار إليه ألتوسير في حديثه عن الاستدعاء، مع ضرورة الانتباه إلى أن تطبيق هذا المفهوم على القرآن ينبغي أن يكون بحذر؛ لأن الخطاب القرآني ليس خطابا أيديولوجيا بالمعنى الوضعي الحديث، بل خطاب ديني يتأسس على الوحي والتكليف والمحاسبة. ومع ذلك، يمكن الاستفادة من المفهوم سوسيولوجيا لفهم كيف يجعل النداء الفرد يعي نفسه بوصفه مخاطَبا ومسؤولا، لا مجرد مستمع محايد (Althusser, 1971).

ومن زاوية أخرى، يمكن ربط النداء القرآني بما يسميه بيير بورديو القوة الرمزية للغة؛ فاللغة لا تنقل المعنى فحسب، بل تمنح الأسماء والصفات قوة اجتماعية حين تصدر من سلطة معترف بها. وفي الخطاب القرآني، حين يُخاطَب المؤمنون بوصفهم مؤمنين، أو الناس بوصفهم ناسا، أو أهل الكتاب بوصفهم أهل كتاب، فإن هذه التسمية ليست محايدة، بل تحمل آثارا أخلاقية. فهي تمنح المخاطَب موقعا داخل نظام المعنى، وتحمّله واجبا يتناسب مع هذا الموقع. فالنداء القرآني لا ينتج هوية اجتماعية بمعنى التصنيف الخارجي فقط، بل ينتج هوية مسؤولة، أي ذاتا مطالبة بأن تتصرف بما يناسب الاسم الذي خوطبت به (Bourdieu, 1991).

كما يمكن فهم النداء القرآني في ضوء فكرة البناء الاجتماعي للواقع عند برجر ولوكمان؛ فالمجتمعات لا تتشكل فقط بالمؤسسات والقوانين، بل أيضا بالمعاني المشتركة التي يتعلم الأفراد من خلالها من هم، وما أدوارهم، وما القيم التي يجب أن يلتزموا بها. والقرآن من خلال نداءاته المتكررة يرسخ معاني جمعية كبرى: الناس إخوة في الأصل، المؤمنون جماعة أخلاقية، أهل الكتاب أصحاب ذاكرة وعهد، الكافرون مسؤولون عن موقفهم من الحق، والأنبياء نماذج للهداية والصبر. وبهذا يسهم النداء في تشكيل عالم رمزي كامل يحدد العلاقات بين الإنسان وربه، وبين الإنسان والجماعة، وبين الجماعة والتاريخ (Berger & Luckmann, 1966).

غير أن التحليل السوسيولوجي للنداء القرآني يجب ألا يقع في اختزال مادي أو اجتماعي محض. فالنداء في القرآن ليس مجرد عملية إنتاج اجتماعي للهوية، بل هو قبل ذلك خطاب إلهي يحمل بعدا تعبديا وأخلاقيا وغيبيا. لذلك فإن المقاربة السوسيولوجية مفيدة في تفسير كيفية تشكل الجماعة والهوية والمسؤولية من خلال الخطاب، لكنها لا تستنفد معنى النداء القرآني كله. فالقرآن يخاطب المجتمع، لكنه لا يذوب في المجتمع؛ ويشكل الهوية، لكنه يربطها بالمحاسبة أمام الله عز وجل؛ وينظم الجماعة، لكنه يجعل أساس التنظيم هو التقوى والوحي لا العصبية أو المصلحة وحدها. وهذه النقطة مهمة حتى لا تتحول القراءة السوسيولوجية إلى إسقاط مفاهيم حديثة على النص دون مراعاة خصوصيته الدينية.

وبناء على ذلك، يمكن القول إن النداء القرآني يؤدي وظيفة سوسيولوجية عميقة تتمثل في بناء الفئات، وتحديد الأدوار، وتشكيل الوعي الأخلاقي، وترسيخ الهوية الدينية. فهو يخاطب الإنسانية ليؤسس وحدة الأصل والمسؤولية، ويخاطب المؤمنين ليبني جماعة أخلاقية وتشريعية، ويخاطب الكافرين ليضعهم أمام مسؤولية موقفهم من الحق، ويخاطب الجماعات الدينية السابقة ليحوّل التاريخ إلى درس اجتماعي وأخلاقي، ويخاطب الأنبياء ليقدم نماذج للأدوار الدينية الكبرى. وهكذا يصبح النداء في القرآن أداة مركزية لا في بناء الجملة فقط، بل في بناء الذات والجماعة والمعنى.

ثامنا: مقارنة النداء القرآني بالنداء في الخطاب الكتابي

إن استعمال صيغ النداء ليس خاصا بالقرآن الكريم وحده، بل يظهر أيضا في نصوص الكتاب الدينية الأخرى، سواء في العهد القديم/الكتاب العبري أو في العهد الجديد. غير أن أول ملاحظة منهجية ينبغي التنبيه إليها هي أن المقارنة هنا لا ينبغي أن تكون مقارنة حرفية بين أداة النداء العربية “يا” ولفظة إنجليزية مثل “O” لأن “O” في الترجمات الإنجليزية للكتاب المقدس ليست دائما مقابلا حرفيا لأداة لغوية واحدة في العبرية أو اليونانية، بل هي غالبا أسلوب ترجمي لإظهار النداء أو الالتفات أو الندبة أو الخطاب المباشر. أما في القرآن الكريم، فإن “يا” أداة عربية مستقرة وواضحة في بنية النداء. ولذلك فالمقارنة الأدق هي مقارنة بين وظيفة النداء في الخطاب الديني، لا بين أداة لغوية واحدة في نصين مختلفين (Alter, 1985).

في الكتاب العبري، نجد صيغ نداء مباشرة تؤدي وظيفة دينية وتربوية واضحة، مثل العبارة الشهيرة في سفر التثنيةHear, O Israel: The Lord our God is one Lord ، أي: اسمع يا إسرائيل: الرب إلهنا رب واحد (التثنية 6:4). هذه الصيغة لا تكتفي باستدعاء اسم إسرائيل، بل تجعل النداء مدخلا لإعلان عقائدي مركزي هو توحيد الرب، ثم يتبع ذلك الأمر بمحبة الرب من كل القلب والنفس والقوة في الآيات التالية. ومن هذه الزاوية، يتقاطع هذا النموذج مع النداء القرآني من حيث إن النداء يسبق مضمونا عقديا أو أخلاقيا بالغ الأهمية. فكما يبدأ النص الكتابي بـ: “اسمع يا إسرائيل” ليضع الجماعة أمام أصل إيماني جامع، نجد القرآن الكريم يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ (البقرة: 21)، فيجعل النداء مدخلا إلى توحيد العبادة وربط الناس بخالقهم. لكن الفرق أن النداء الكتابي هنا موجه إلى جماعة دينية تاريخية محددة هي إسرائيل، بينما النداء القرآني في هذه الآية يتوجه إلى البشر جميعا (Bourdieau, 1991؛ Berlin, 1994).

وتظهر صيغ النداء أيضا في النصوص النبوية الكتابية، خاصة في أسفار الأنبياء، حيث يخاطب النبي أو الصوت الإلهي السماء والأرض أو المدينة أو الشعب. ففي سفر إشعياء، نجد افتتاحا قويا: “Hear, O heavens, and give ear, O earth”، أي: “اسمعي أيتها السماوات وأصغي أيتها الأرض”، ثم يأتي بعد ذلك مضمون توبيخي يقول إن الأبناء الذين رباهم الرب قد تمردوا عليه (إشعياء 1:2). هذا النمط يشبه من الناحية البلاغية بعض النداءات القرآنية التي تفتتح مقاما من التوبيخ أو التحذير. فالمقصود ليس مجرد النداء، بل خلق مشهد قضائي أو أخلاقي واسع؛ إذ تُستدعى السماوات والأرض كشاهدين على عصيان البشر. وفي القرآن الكريم نجد أحيانا نداءات تحمل وظيفة تنبيهية أو كونية، مثل مخاطبة الناس جميعا أو المؤمنين أو أهل الكتاب، حيث يدخل المخاطَب في موضع مساءلة أخلاقية مباشرة (Jouon and Muraoka, 2006).

وفي العهد الجديد تظهر صيغ نداء ذات طابع عاطفي ودرامي، مثل قول المسيح في إنجيل متى: “O Jerusalem, Jerusalem…”، أي: “يا أورشليم، يا أورشليم”، في سياق الحزن على المدينة التي قتلت الأنبياء ورجمت المرسلين إليها، مع التعبير عن الرغبة في جمع أبنائها كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها (متى 23:37). النداء هنا ليس نداء تعليميا فقط، بل يحمل نبرة رثاء وتحسر وعتاب. وهذا قريب من بعض وظائف النداء القرآني في القصص أو التوجيه، حيث لا يكون النداء مجرد إشارة نحوية، بل وسيلة لإنتاج مشهد وجداني مكثف. غير أن النبرة في هذا المثال الكتابي ذات طبيعة رثائية موجهة إلى مدينة/جماعة رمزية، بينما في القرآن تتنوع نبرات النداء بين الرحمة، والتحذير، والتشريع، والتكريم، والتوبيخ، والتوجيه (Waltke, et.al., 1990).

ومع هذا التشابه العام في وظيفة النداء بوصفه وسيلة للخطاب المباشر، يختلف القرآن الكريم عن النصوص الكتابية في درجة مركزية النداء وانتظامه البنيوي. فالكتاب المقدس، بحكم تكوينه من أسفار متعددة الأنواع والحقب والأساليب، يضم السرد التاريخي، والشريعة، والمزامير، والحكمة، والنبوات، والأناجيل، والرسائل. لذلك تأتي النداءات فيه أحيانا داخل مشاهد تاريخية، أو خطابات نبوية، أو صلوات، أو مواعظ. أما القرآن الكريم، فيقدّم النداء بصورة متكررة ومنتظمة داخل بنية الخطاب نفسه، حتى يصبح النداء علامة بارزة في انتقال النص من تقرير معنى إلى مخاطبة مباشرة. فعبارات مثل ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، و﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، و﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾، و﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ لا تظهر كحالات منفردة فحسب، بل تشكل شبكة خطابية متكررة داخل النص القرآني. فعلى سبيل المثال، تخاطب سورة النساء الناس جميعا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾، كما تخاطب سورة البقرة المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾، وتخاطب السورة نفسها بني إسرائيل: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ﴾، وتخاطب سورة المائدة الرسول: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾.

ومن الفروق الدقيقة أن النداء في القرآن الكريم يخلق ما يمكن تسميته دوائر مخاطبة واضحة. فهناك دائرة إنسانية عامة في ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، ودائرة إيمانية خاصة في ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ودائرة تاريخية دينية في ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾، ودائرة رسولية نبوية في ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ أو ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾. هذه الدوائر لا تمثل مجرد فئات لغوية، بل تحدد موقع المخاطَب من الرسالة: فالناس مدعوون إلى أصل التوحيد والتقوى، والمؤمنون مطالبون بمقتضيات الإيمان العملية، وبنو إسرائيل يُذكّرون بالعهد والنعم، والرسول يوجَّه إلى البلاغ والثبات. أما في النصوص الكتابية، فهناك بالتأكيد فئات خطابية مثل إسرائيل، أورشليم، شعبي، أو الأمم، لكن توزيعها لا يظهر بالانتظام الصياغي نفسه الذي نجده في القرآن، لأن كل سفر كتابي له طبيعته الأدبية والتاريخية الخاصة.

ومن الناحية الخطابية، يعطي هذا الانتظام القرآني إحساسا بأن القرآن ليس مجرد نص يروي أحداثا أو يعرض تعاليم، بل هو خطاب إلهي متجدد يواجه المتلقي في لحظة التلاوة. فالنداء القرآني لا يبقى محصورا في زمن النزول أو في المخاطَبين الأوائل، بل يكتسب مع التلاوة بعدا حاضرا؛ فكلما تُليت آية تبدأ بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ شعر المؤمن بأنه داخل دائرة الخطاب، وكلما تُليت ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ اتسع الخطاب ليشمل الإنسان بما هو إنسان. وهذا ما يميز التجربة القرآنية للنداء: فهو لا يظهر فقط داخل سياق سردي قديم، بل يتكرر كنداء حاضر يستدعي السامع إلى موقع المسؤولية. وفي المقابل، كثير من النداءات الكتابية ترتبط بسياقات تاريخية أو نبوية محددة مثل إسرائيل في سيناء، أو أورشليم في خطاب التوبيخ والرثاء، أو الأرض والسماء كشهود على تمرد الشعب.

ومع ذلك، ينبغي عدم المبالغة في الفصل بين القرآن والكتب الدينية الأخرى. فهناك تقارب واضح في أن النداء في النصين يؤدي وظائف دينية كبرى: إعلان التوحيد، استدعاء الجماعة، التوبيخ، التحذير، التذكير بالعهد، وبناء علاقة مباشرة بين الخطاب والمتلقي. فالنداء في التثنية “Hear, O Israel” يؤدي وظيفة تأسيسية في الهوية الدينية لإسرائيل، كما أن النداء القرآني ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يؤدي وظيفة تأسيسية في تشكيل وعي الجماعة المؤمنة. والنداء في إشعياء يستدعي السماوات والأرض للشهادة على الانحراف، كما يستدعي القرآن المخاطَبين مباشرة إلى التقوى أو الوفاء أو التوبة. والنداء في متى “O Jerusalem” يحمل حزنا وتحذيرا، كما تحمل بعض النداءات القرآنية نبرة عتاب أو إنذار. لكن الاختلاف الأبرز أن القرآن يجعل النداء نظاما متكررا ومنظما في صلب بنيته الخطابية، بينما يظهر في النصوص الكتابية بوصفه تقنية قوية لكنها موزعة على أجناس أدبية مختلفة (Waltke, et.al., 1990).

كذلك يمكن القول إن النداء القرآني أكثر وضوحا في بناء تراتب أو طبقات المخاطَبين، لا بمعنى التفاضل المطلق بين البشر، بل بمعنى اختلاف المسؤولية باختلاف موقع المخاطَب. فحين يخاطب القرآن الناس، يكون التركيز على الخلق والتقوى والعبادة العامة؛ وحين يخاطب المؤمنين، ينتقل إلى التشريع والأخلاق وتنظيم الجماعة؛ وحين يخاطب أهل الكتاب أو بني إسرائيل، يستحضر العهد والتاريخ؛ وحين يخاطب الرسول أو النبي، يبرز مقام التبليغ والوحي. وهذه الطبقات تجعل النداء القرآني أداة لتنظيم المجتمع الديني الناشئ، خاصة في الآيات المدنية التي كثرت فيها التشريعات وتنظيم العلاقات الاجتماعية، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾، حيث يتحول النداء إلى وسيلة لتكوين جماعة ذات أخلاق ومعايير وضوابط .

وخلاصة المقارنة أن النداء ظاهرة مشتركة في الخطاب الديني عموما، لكنه في القرآن الكريم يكتسب انتظاما خاصا ومركزية بنيوية واضحة. ففي الكتاب المقدس نجد نداءات قوية مثل “O Israel”، و “O Jerusalem”، و“O heavens” ، وهي نداءات تحمل أبعادا عقدية ونبوية وعاطفية عميقة. غير أن القرآن يوسع وظيفة النداء ويجعلها جزءا متكررا من هندسة الخطاب، بحيث تتحول أداة “يا” إلى مدخل دائم لتحديد المخاطَب، وتوجيه المعنى، وتنظيم العلاقة بين النص وجمهوره. ولذلك فالفارق ليس أن القرآن يستخدم النداء والكتاب المقدس لا يستخدمه، بل أن القرآن يمنح النداء مركزية خطابية أكثر انتظاما، ويجعله علامة متكررة على أن الوحي يخاطب الإنسان والجماعة والتاريخ والرسول في آن واحد.

خاتمة

يتضح من التحليل السابق أن أداة النداء “يا” تحتل موقعا محوريا في بنية الخطاب القرآني، لا بوصفها أداة نحوية بسيطة فحسب، بل باعتبارها مدخلا لغويا وبلاغيا وتواصليا لفهم طبيعة العلاقة بين النص الإلهي والمتلقي. فعلى الرغم من أن النداء في ظاهره تركيب لغوي مألوف في العربية، يقوم على أداة النداء والمنادى، فإن استعماله في القرآن الكريم يكشف عن طاقة دلالية واسعة؛ إذ يتحول من مجرد وسيلة لاستدعاء المخاطَب إلى آلية لتنظيم الخطاب، وتحديد هوية المتلقي، وتهيئته نفسيا ووجدانيا لما يأتي بعد النداء من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد أو توجيه أو عتاب.

وتكشف صيغ النداء القرآني عن تعدد مستويات المخاطبة في القرآن الكريم. فالخطاب لا يتوجه إلى فئة واحدة، بل يتحرك بين دوائر متعددة: البشرية عامة في صيغة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، والجماعة المؤمنة في صيغة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، والجماعات الدينية التاريخية مثل ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾، والأنبياء والأفراد في سياق القصص القرآني مثل ﴿يَا آدَمُ﴾ و﴿يَا مُوسَى﴾ و﴿يَا نُوحُ﴾. وهذا التنوع يدل على أن القرآن الكريم يبني خطابه على خريطة دقيقة للمخاطَبين، بحيث يرتبط كل نداء بنوع معين من المسؤولية: مسؤولية إنسانية عامة، أو التزام إيماني، أو تذكير تاريخي، أو توجيه نبوي، أو إيقاظ روحي.

ومن الناحية البلاغية، لا يعمل النداء القرآني بوصفه افتتاحا لفظيا محايدا، بل بوصفه عتبة بلاغية ترفع درجة الانتباه وتمنح ما يليها ثقلا خاصا. فقد يأتي النداء للتنبيه، أو التشريف، أو التوبيخ، أو التحذير، أو الترغيب والترهيب، بحسب السياق. ولهذا فإن دلالة النداء لا تُفهم من صيغته وحدها، بل من علاقته بما يأتي بعدها. فنداء المؤمنين قد يكون تكريما لهم بوصف الإيمان، لكنه قد يحمل في الوقت نفسه إلزاما أخلاقيا وتشريعيا؛ ونداء الناس قد يحمل معنى العموم الإنساني، لكنه قد يتضمن دعوة إلى العبادة أو التقوى أو التأمل في الخلق؛ ونداء الأمم السابقة قد يستحضر التاريخ لا لمجرد الرواية، بل للعبرة والمحاسبة.

كما تكشف دراسة النداء القرآني عن بعد جمالي وصوتي واضح، خاصة أن القرآن الكريم نص متلو ومسموع. فافتتاح النداء بأداة “يا” يمنح الآية وقفة صوتية تشد السمع، وتخلق لحظة انتظار قبل ظهور مضمون الخطاب. ولهذا يسهم النداء في تشكيل الإيقاع الداخلي للنص، وفي إضفاء حضور مباشر على المعنى، بحيث لا يتلقى السامع الآية بوصفها خبرا بعيدا، بل بوصفها خطابا حيا يتوجه إليه أو إلى الجماعة التي ينتمي إليها. ويتجلى ذلك بوضوح في النداءات التي تجمع بين الجلال والرحمة، أو بين التحذير والرجاء، أو بين القصص والحوار.

ومن الناحية الدينية والأخلاقية، يوضح النداء القرآني أن الخطاب الإلهي لا يهدف إلى نقل المعلومات فحسب، بل إلى بناء الإنسان وتشكيل ضميره ومسؤوليته. فالقرآن يخاطب البشر بوصفهم مخلوقين لله، ويخاطب المؤمنين بوصفهم جماعة مطالبة بأن تجعل إيمانها سلوكا وعملا، ويخاطب الجماعات السابقة بوصفها نماذج تاريخية للعبرة، ويخاطب الأنبياء بوصفهم نماذج للاستجابة والصبر والتبليغ. ومن هنا يصبح النداء أداة لتكوين الوعي الأخلاقي، لا مجرد وسيلة لغوية للتنبيه.

وتبرز أهمية النداء كذلك في قدرته على تحقيق التوازن بين الخوف والرحمة، وبين التحذير والبشارة. فالقرآن لا يستخدم النداء لإثارة الرعب وحده، ولا للتطمين المطلق وحده، بل يوازن بينهما بحسب حاجة الإنسان إلى الرجاء أو التنبيه أو الإصلاح. فقد يأتي النداء في مقام الرحمة كما في ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ﴾، وقد يأتي في مقام التحذير كما في ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾، وقد يأتي في مقام التوجيه الاجتماعي كما في آيات الحجرات. وهذا يدل على أن النداء القرآني يخاطب العقل والوجدان والضمير معا.

أما من الزاوية السوسيولوجية، فإن النداء يسهم في بناء الهوية الجماعية وتحديد المواقع الأخلاقية داخل الخطاب. فعبارة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ لا تصف المؤمنين فقط، بل تستدعيهم إلى تمثل دورهم بوصفهم جماعة أخلاقية ذات مسؤوليات مشتركة. وعبارة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ تؤسس لأفق إنساني جامع، بينما نداء بني إسرائيل أو أهل الكتاب يربط الجماعات الدينية بتاريخها ومسؤولياتها. وبهذا لا تكون اللغة في النداء مجرد وصف للجماعات، بل وسيلة لإنتاج الوعي بالانتماء والواجب والمصير.

وتظهر المقارنة مع الخطاب الكتابي أن النداء بوصفه أسلوبا دينيا ليس خاصا بالقرآن وحده، إذ توجد صيغ مشابهة في النصوص الكتابية مثل “O Israel” و“O Jerusalem”. غير أن القرآن يتميز بكثافة النداء وانتظامه البنيوي، وبقدرته على جعل فعل المخاطبة نفسه جزءا مركزيا من طبيعة النص. فالنداء القرآني ليس مجرد لحظة عارضة داخل السرد، بل يتكرر بوصفه علامة على أن الوحي خطاب حاضر، يتوجه إلى الإنسان والجماعة والتاريخ والنبي في آن واحد.

وخلاصة القول إن أداة النداء “يا” في القرآن الكريم تكشف كيف يمكن لأداة لغوية صغيرة أن تحمل وظائف كبرى في بناء المعنى. فهي أداة نحوية، لكنها في الوقت نفسه وسيلة بلاغية، وإشارة صوتية، ومدخل أخلاقي، وآلية دينية واجتماعية لتشكيل الهوية والمسؤولية. ومن خلال هذا الحضور المتكرر والمتنوع، يتحول النداء القرآني إلى أحد المفاتيح المهمة لفهم حيوية الخطاب القرآني، لأنه يجسد العلاقة الدائمة بين الكلام الإلهي والاستجابة الإنسانية، وبين النداء والمسؤولية، وبين الهداية والوعي الأخلاقي.