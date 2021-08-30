أسباب البركات

1ـ قراءة القرآن: كما يقول الله تبارك وتعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} [الأنعام:92]، فالقرآن جعله الله بركة من خلال اتباع تعاليمه وقراءته وتحكيمه والتداوي به، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لايذكر فيه الله ، مثل الحي والميت ” رواه الشيخان



فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن تسكنه الملائكة، وتهجره الشياطين، ويتسع بأهله ، ويكثر خيره .



2ـ التقوى والإيمان بالله: يقول تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ} [الأعراف:96]،

فالتقوى سوف يشعر بالبركة في حياته وفي زوجته وفي أولاده.



3ـ البسملة: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء”.



فذكر الله والبسملة لا بد أن يبدأ بهما الإنسان في كل شيء، حتى عند جماع الزوجة يقول: “اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا”, فإذا رزق بمولود في تلك الليلة بارك الله له فيه. فكل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر أي مقطوع البركة.



4ـ الاجتماع على الطعام وبعض الأطعمة: كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: “كلوا جميعًا ولا تفرقوا فإن البركة في الجماعة، فطعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة .



وكذلك هناك بعض أنواع الطعام فيها بركة ، مثل اللبن والعسل والزيت والتمر كما جاء في بعض الأحاديث .



5ـ السحور: كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ” تسحروا فإن في السحور بركة” والمراد في البركة الأجر والثواب، لمتابعة السنة . وأيضا الإنسان يسهل الصوم عليه بالسحور وهذا من البركة .



6ـ ماء زمزم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ماء زمزم مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم”.



8ـ ليلة القدر: يقول الله تعالى: { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ } [الدخان:3] ويعني ليلة القدر، فهي خير من ألف شهر



أي العمل فيها يعدل العمل بألف شهر ، وهي مايعادل 83 سنة وأربعة أشهر



9ـ العيدان: تقول أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، ويخرج الحيض فيكن خلف الرجال، ” يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته” .



10ـ المال الحلال: فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، يقول سهل رحمه الله في آكل الحرام: عصت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحلال أطاعت جوارحه ووفقت للخيرات.



11ـ كثرة الشكر والحمد: قال تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم:7].



12ـ الصدقة: كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: “صدقة السر تطفئ غضب الرب”



13ـ البر وصلة الرحم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار”



14ـ التبكير في طلب الرزق: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “بورك لأمتي في بكورها” ولذلك فإن كثيرًا من الأشخاص الأغنياء عندما سئلوا عن سر غناهم قالوا السبب التبكير ومنهم صخر الغامدي الذي قال: عندما سمعت حديث رسول الله عن التبكير أصبحت أرسل تجارتي في أول النهار ويروى أنه أُثرِي ثراءً عظيمًا.



15ـ الزواج: يعتبر الزواج من الوسائل الجالبة للبركة على الزوج والزوجة كما يقول الله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:32] ويقول ابن مسعود : التمسوا الرزق في الزواج .



16ـ إقامة الصلاة: يقول الله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طـه:132[.



17ـ التوكل على الله: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانً ” رواه الترمذي.



18ـ الاستغفار: يعتبر الاستغفار مصدرًا للبركة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب “. رواه أبوداود وابن ماجة