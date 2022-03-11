أكثركم صلاةً عليّ ..

عبدالله العمادي
أكثركم صلاةً عليّ ..

في الحديث الصحيح : “من صلى علي صلاة واحدة ، صلى الله عليه عشر صلوات، وحُـطت عنه عشر خطيئات، ورُفعت له عشر درجات.. دعوة نبوية كريمة لأمته أن يكثروا من الصلاة عليه يوم الجمعة، لمزيد أجر وحسنات وبركات، فغنه يُستحب الإكثار من الصلاة عليه في مثل هذا اليوم العظيم.. إذ في كل صلاة واحدة، يكون المقابل من عند الله: عشر صلوات ومحو عشر سيئات وارتفاع لعشر درجات، وما أدراك ما الارتفاع، ولا معنى محو الخطيئات من السجلات أو عشر صلوات من عند الله، ومن صلى الله عليه، أفلح ونجح.

لا شك أن المقابل عظيم والكرم لا محدود من عند الكريم الجواد.. وليست هنا المسألة. إننا في دنيا الزحمة، حيث الإنشغال بسفاسف الأمور كما عظائمها، ننسى ونتناسى كرماً لا محدوداً وفضلاً كبيراً ينتظرنا، مقابل القليل القليل من العمل.. فما الوقت الذي يأخذ مني ومنك حين يصلي أحدنا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة؟ ثلاث ثوان فقط!

ستتذكر وأنت تقرأ هذه الكلمات، فضل الصلاة على النبي الكريم، وستقوم بالصلاة عليه عشراً وعشرين وربما أكثر، ولكن بمجرد أن تنتهي من المقال، وتنشغل بالأهل والعيال والطعام والمنام، والزيارات هنا وهناك، لأنك في يوم إجازة، حتى تتفاجئ وقد انتهى يوم الجمعة، وليس في جعبتك من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير.. لماذا؟

لأننا أنا وأنت وذاك وتلك، لم نحوّل الصلاة على النبي إلى عادة يومية، فنشعر بنقص ما حين نتركها، كما هو أمرنا مع عاداتنا الحياتية اليومية الكثيرة، بل جعلناها أمراً مرتبطاً بالذاكرة، فإن تذكرنا الصلاة على الحبيب، قمنا بها، وإلا فالأيام تمضي دون الاستزادة من هذا الفضل العظيم.. وفي الحديث: “من كان أكثرهم عليّ صلاة كان أقربهم مني منزلة”، والقرار إذن عندي وعندك وعندها، وطالما أن القرار بأيدينا، فلم لا نبدأ من الآن، قبل فوات الأوان؟

وسأبدأ وأقول: اللهم صل على رسولك وحبيبك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.

# محمد صلى الله… # يوم الجمعة
عبدالله العمادي

عبدالله العمادي

لديه 90 مقالة

فكر
الفن السينمائي.. متى نستثمره في قضايانا؟
فكر
قفزة “فيلكس” وعقليات النقص
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
الهدي النبوي
في رمضان .. كن كريماً كالنبي ﷺ
الهدي النبوي
من هم إخوة الرسول ﷺ من الرضاعة ؟
الهدي النبوي
بداية التأليف في السيرة النبوية
الهدي النبوي
الإقتداء بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم
الهدي النبوي
حلف الفضول والتأسيس النبوي للمشترك الإنساني في باب حماية الحقوق
أحدث المقالات
أخطاء المصلين يوم الجمعة
أخطاء المصلين يوم الجمعة
الغزالي وعمارة.. المدرسة الفكرية والنسب الفكري الممتد
الغزالي وعمارة.. المدرسة الفكرية والنسب الفكري الممتد
في رمضان .. كن كريماً كالنبي ﷺ
في رمضان .. كن كريماً كالنبي ﷺ
حياتنا معين ﻻ ينضب
حياتنا معين ﻻ ينضب
اخترنا لكم
20 وصية في شعبان .. ماذا تفعل قبل أيام من رمضان ؟
20 وصية في شعبان .. ماذا تفعل قبل أيام من رمضان ؟
كيفية استقبال شهر رمضان
كيفية استقبال شهر رمضان
رمضان في الحضارة العربية الإسلامية
رمضان في الحضارة العربية الإسلامية
من الطارق أنا رمضان
من الطارق أنا رمضان
صيام آخر شهر شعبان
صيام آخر شهر شعبان
صيام منتصف شعبان وإحياء ليلته
صيام منتصف شعبان وإحياء ليلته
صيام شهر شعبان وحِكمه وفوائده
صيام شهر شعبان وحِكمه وفوائده
الطريق إلى رمضان
الطريق إلى رمضان
رمضان في عيون الشعر والشعراء
رمضان في عيون الشعر والشعراء
9 وسائل لاستقبال رمضان
9 وسائل لاستقبال رمضان
الأكثر قراءة
1
دلالات قوله تعالى {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}
2
(300) أحاديث مشهورة غير صحيحة
3
ما هو الإسراء وما هو المعراج  ؟
4
تاريخ الأوقاف في الحضارة الإسلامية
5
ماهي السنة النبوية ؟
6
العمرة وأدعيتها الخاصة والعامة
7
إن خير من استأجرت القوي الأمين
8
تصنيف العلوم عند العرب : المناهج والمصنفات
9
من منازل إياك نعبد وإياك نستعين .. منزلة المروءة
10
الإقتداء بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم