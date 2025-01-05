أنواع التفسير النبوي : ميز العلماء بين مصطلحين مهمين، هما: التفسير النبوي، وتفسير القرآن بالسنة. [1] فالتفسير النبوي: هو تفسير جاهز صدر عن الرسول -ﷺ- سواء كان قولًا، أو فعلًا، أو إقرارًا صريحًا في إرادة التفسير. فأفعاله – ﷺ-، وأقواله، وتقريراته، وسيلة بيانية وتفسيرية لما جاء في القرآن الكريم. ويدخل ضمن ذلك السنة الفعلية، والقولية، والتقريرية التي تتضمن بيان الرسول -ﷺ- لوجوه الأمر، والنهي في القرآن، والأحكام، والتشريعات، ومقادير الفرائض، والحدود، وغيرها.

قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي: “كل ما حكم به رسول الله ﷺ فهو مما فهمه من القرآن” وحصر البعض [2] أمثلة التفسير النبوي فى ثلاثة أنواع:

أن يسأل الصحابة عن المعنى المراد من الآية، ومثله: ما رواه الإمام الترمذي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء عن النبي - ﷺ - سألاه عن “البشرى” وذلك في قوله تعالى: { لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاَخرة} (يونس: 64). وقد فسرها الرسول ﷺ بقوله: “هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له”.

أن يبتدر الرسول صحابته بتفسير آية، ومنه: ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:” قيل لبني إسرائيل { ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم } (البقرة: 58)، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، وقالوا: حبة في شعرة “. وما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: “قال رسول الله ﷺ : ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرؤوا { لا يسئلون الناس إلحافًا } (البقرة: 273) إن شئتم يعني قوله: أن يتأول أمرًا أو نهيًا في القرآن الكريم.

والتأول هو ما يقوم به من أفعال تكون تفسيرًا للخطاب القرآني، ومثال ذلك قوله تعالى: { وأنذر عشيرتك الأَقربين } [3] والمتتبع لمصنفات السنة النبوية التي أفردت أبوابًا للتفسير المأثور عن النبي ﷺ يجد أنها ذكرت عددًا من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله ﷺ فيما أشكل عليهم من القرآن الكريم. كما تضمنت كثيرًا من تفسير رسول الله ﷺ ابتداء بعدّه مبلغًا عن الله تعالى، ومبينًا لما جاء في كتابه الكريم.

تفسير القرآن بالسنة

أما تفسير القرآن بالسنة: فهو تفسير يدخل ضمن دائرة الاجتهاد؛ إذ يخضع إلى محاولات المفسر البحث عن المعنى المراد من خلال الأحاديث النبوية التي يمكن أن تكون تفسيرًا للآية المراد شرحها، ومثال ذلك قوله تعالى: { الذين يجتنبون كبائر الإِثم والفواحش إلا اللمم } [4] روى الطبري عن ابن عباس أنه قال: “ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ﷺ: “إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.

أنواع التفسير النبوي الخمسة

بينما عرف البعض [5] التفسير النبوي للقرآن الكريم إجمالا بأنه ماورد عن الرسول ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير في بيان معاني القرآن وقد قسم هذا الرأي التفسير النبوي إلى أنواع على النحو الآتي :