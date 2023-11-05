يعتبر كتاب “الأحاديث الأربعون الفلسطينية” من الكتب القيمة لدى للباحثين والأساتذة في فروع علم الحديث الشريف، فهو زبدة أحاديث سيد المرسلين حول فلسطين وأهلها، وهو يندرج ضمن نطاق علوم الحديث الشريف والفروع قريبة الصلة من علوم فقهية وسيرة وغيرها من فروع الهدي النبوي.

كتاب “الأحاديث الأربعون الفلسطينية” لصاحبه الأستاذ الباحث الفلسطيني جهاد جميل العايش آل عملة، يقع في 95 صفحة فقط، من منشورات “مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية” عام 2010م.

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وثيقة نبوية

يعتبر الكتاب وثيقة نبوية تؤكد ارتباط الأرض المقدسة “فلسطين” برسالة التوحيد عبر الأزمان كلها، أولها وأوسطها وآخرها، إنها أحاديث المصطفى– صلى الله عليه وسلم – التي تشد العالمين إلى أرض فلسطين.

لقد لقى هذا الكتاب قبولا واسعا، وتدافع إليه الكثيرون لترجمته إلى لغاتهم، وآخرون إلى حفظه، وعقد الندوات، والجلسات لشرحه.

مقدمة الكاتب

في تقديمه لكتابه “الأربعون الفلسطينية” يقول المؤلف جهاد العايش “هـذا متن مختصر أحببنا أن نحيي به شـأن الأرض المقدسـة فلسـطين في نفـوس النـاس ونؤكد به عقيدة الولاء للأرض المباركة ومـا جـاء في فضلهـا وفضل مسـجدها والمرابطـين فيها وما سـيجري عليها من أحـداث إلى آخـر الزمان، بنـشر ما ورد في هـذا الشـأن مـن أحاديـث صحيحة، مختلارة بعناية ومن غير تكرار في معناها”.

ويضيف جهاد العايش أن كتاب “الأربعون الفلسطينية”هو “جزء حديثي وباب من أبواب العلم يدرس في المساجد والمدارس وحلق العلم، كمنهج علمي تربوي عقدي على دعاتنا مدارسته وتعليمه للناس خاصة في أيامنا هذه التي تكاد تخبو فيها أصوات المطالبين بحقوق المسلمين التي ضُيعت في فلسطين!!”.

سنة علمية

منهج الكاتب في جمع هذا الجزء الحديثي سنة علميـة ورثناهـا عـن علمائنـا ومحدثينـا ممن صنفـوا الكتب و الأجـزاء الحديثية الأربعينية، ومـن وحـي نتاجهـم ، جـاءت فكـرة “الأحاديـث الأربعـون الفلسطينية”. وقـد يتسـاءل البعـض أن جملـة مـن الأحاديـث في هذا الكتاب جاءت بذكر الشـام وليس فلسـطين. ويوضح الكاتب هذه المسألة بقوله أن فلسـطين كلها جزء طبيعي أصيل داخل بلاد الشـام والتي عرف حدها كما نقل ياقوت الحموي في كتبه “معجم البلدان 3/321”. وأما حد فلسطين: فمـن الفـرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية، وعرضها : فمن جبـلي طيءمن نحو القبلة إلى بحر الروم

وفلسـطين تقـع شرق البحـر الأبيـض المتوسـط تصـل بين غربي آسـيا وشـمالي افريقيا، وشـبه جزيرة سـيناء عند نقطة إلتقـاء القارتـين ،وتنقسـم جغرافيا إلى أربع مناطق من الغرب إلى الشرق (السـهل السـاحلي، المرتفعـات الجبلية، الجليل ونابلس والقدس والخليل، غور الأردن،صحراء النقب).

و تمتدفلسـطين المعاصرة على 26990كم مربع، ما بين نهرالأردن شرقا والبحر المتوسط غربا وبين الحدود اللبنانية الجنوبية شمالا ورأس خليج العقبة جنوبا.

زبدة الأحاديث حول فلسطين

عموما فإن كتاب “الأحاديث الأربعون الفلسطينية” كتاب يشد العالمين إلى أرض فلسطين، لأنه زبدة أحاديث سيد المرسلين حول فلسطين وأهلها، صحيحة صريحة تبعث في المسلمين الأمل والجرأة في الحق، وصدق اليقين.

وهذه الأحاديث جمعها ابن الأرض المقدسة الشيخ جهاد جميل العايش آل عملة وهو أحد وهو من كبار مؤسسى الدعوة وأبرز رموزها في فلسطين وهو أيضا باحث في الشؤون الفلسطينية والإسلامية ورئيس “مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية” في فلسطين.