البيئة في الحضارة الاسلامية

إكسبو 2023 الدوحة .. نحو صحراء خضراء وبيئة أفضل
إكسبو 2023 الدوحة .. نحو صحراء خضراء وبيئة أفضل

إكسبو 2023 الدوحة هو كأول معرض دولي للبستنة من الفئة A1 في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويدخل موسوعة "غينيس" كأكبر سطح أخضر في العالم

يعمل بالجرافة في المزرعة
كيف حث الإسلام على الزراعة والغراسة؟
كيف حث الإسلام على الزراعة والغراسة؟
البيئة في الإسلام
حماية ورعاية البيئة في الإسلام
حماية ورعاية البيئة في الإسلام
islam agriculture استراتيجية الإسلام في إعادة توزيع الأراضي الزراعية
استراتيجية الإسلام في إعادة توزيع الأراضي الزراعية
استراتيجية الإسلام في إعادة توزيع الأراضي الزراعية
cheese-2725235_1920 مواصفات المنتج الغذائي المميز
مواصفات المنتج الغذائي المميز
مواصفات المنتج الغذائي المميز
البيئة في ثقافة الإسلام
غزال في غابة
حماية البيئة في الإسلام

حرص الإسلام على حماية البيئة بكافة مكوناتها وهذا ما يعطي المبادئ البيئية فيه صفة الصلاحية التي تحقق لأفرادها السعادة والرخاء

Untitled design (77) موقف الإسلام من تلويث البيئة
موقف الإسلام من تلويث البيئة

حذر الإسلام من تلويث البيئة أو إتلافها وعدم المحافظة عليها

حديقة جميلة مليئة باحشائش الخضراء واشعة الشمس تتوسط اغصان الشجر منظر بديع سبحان الخالق
في ارتفاق البيئة وجمالية المحيط

إن النصوص الشرعية التي تدعو إلى ارتفاق البيئة والاعتناء بها ورعاية جمالية المحيط متنوعة من حيث التناول والتمثيل، وهذا يؤكد على ضرورة تعديل سلوكيات المجتمع مع البيئة وتوجيهها إلى ما يحقق الغايات الكبرى التي أرادها الله تعالى، ونشر هذا المعنى للمجتمع ككل عبر البرامج التربوية والإعلامية وغيرها.

Bazar_of_Athens التهيئة الحضرية وأوبئة البيئة عند ابن خلدون
التهيئة الحضرية وأوبئة البيئة عند ابن خلدون

جدلية البداوة والتحضر قائمة ما وجد بشر،وذلك لأن الحاضرة هي من صنع الإنسان بامتياز ،كما أن المدينة تمثل أرقى ما توصلت إليه الأمم وبها تمايزت وتفاخرت وتطورت. وحينما نريد أن نخطط لمدينة ما فينبغي علينا أن نأخذ في الاعتبار كل المقومات الحضارية والتراثية والثقافية للبلد الذي يحتضننا شئنا أم أبينا ،وذلك لما للوجود الحضري من

منال سخري تلقي كلمة في مؤتمر
د.منال سخري: سلوكاتنا إزاء البيئة تترجم وعينا وتحضرنا وانتماءنا

في هذا الحوار تؤكد الأكاديمية الجزائرية د.منال سخري أن الاهتمام بالبيئة أصبح ضرورة ملحة لأن أضرارها تخطى كل الحواجز السياسية والجغرافية.

alhambra مراعاة البيئة في بناء المدينة في الحضارة الإسلامية (2/2)
مراعاة البيئة في بناء المدينة في الحضارة الإسلامية (2/2)

ومن تطبيق مراعاة البيئة في بناء المدن ما ثبت أن الحجاج لما عزم على بناء مدينة كلف عددا من الأطباء أن يختاروا موضع مدينة فبحثوا حتى عثروا له على موقع المدينة التي سمِّيت بـ “واسط”، ووصفوا له الموقع بأنه “أوفق من موضعك هذا (الكوفة) في خفوف الريح وأنف البرية”، وكان من وصية الحجاج أن يكون اختيار

spain-301427_1280 مراعاة البيئة في بناء المدينة في الحضارة الإسلامية (1/2)
مراعاة البيئة في بناء المدينة في الحضارة الإسلامية (1/2)

لقد ورد في القرآن الكريم ما يجعل طيب المدينة وكثرة خضرتها من متعة الإنسان {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ} [سبأ: 15]، ومما جاء في تفسير الآية أنها “طيبة ليس فيها هوام لطيب هوائها”[1]. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم موضع

كتب ودراسات
الجيل الأخير
كتاب “الجيل الأخير” .. هل يملك الإسلام رؤية للبيئة؟

يؤكد كتاب "الجيل الأخير" على دور الدين في الحد من التغير المناخي، فهو يعالج المشكلة بشكل جذري، من خلال رفض تلويث الأرض والمياه

المحيط الجغرافي والطبيعي
المحيط الجغرافي والطبيعي : تطور دراسة النظم البيئية

ماذا يعني المحيط الجغرافي والطبيعي ضمن دراسة النظم البيئية؟على أساس أن الجغرافية هي "وصف الأرض أو صورتها" بصورة كلية

landscape-2806202_1920 3 سيناريوهات للتنوع البيولوجي في مواجهة تغيرات المناخ
3 سيناريوهات للتنوع البيولوجي في مواجهة تغيرات المناخ

دراسة حديثة ترجح تزايُد احتمالات حدوث "تغيُّرات جذرية" في السيناريوهات المستقبلية لاستجابة التنوع البيولوجي في مواجهة التغيرات المناخية.

التنوع الحيوي
التنوع الحيوي..بيئة واقتصاد وأشياء أخرى

شهد اصطلاح التنوع الحيوي صعودا في الفترة الأخيرة خاصة مايتعلق بالكائنات الحية في نظام بيئي، أو متعلقا بالآثار التي تخلفها الأنشطة البشرية

شروق الشمس على ارض صحراء جرداء
التصحر.. جفاف الأرض أم غياب العدل؟

من بين أكثر من ثمانين فرعًا في علم الجغرافية تحتل “جغرافية الجوع” مكانة بالغة الأهمية، وتزداد هذه الأهمية مع تزايد أعداد السكان في مقابل التدهور في تسخير الموارد الطبيعية الذي تشهده الدول النامية يومًا بعد يوم. والمحصلة اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وهو ما يجبر سكان العالم الثالث -في آسيا وأفريقيا على وجه الخصوص- على

تقارير
EFdsa “حديقة القرآن النباتية” في قطر.. الأولى من نوعها في العالم
“حديقة القرآن النباتية” في قطر.. الأولى من نوعها في العالم

في “حديقة القرآن النباتية” بالعاصمة القطرية الدوحة، ينتفي المفهوم التقليدي للمكان، تاركا المجال لمفاهيم تختلف وتتعدد لتتقاطع عند أبعاد روحية وعلمية وبيئية تطرح نفسها مثالا يحتذى به ببقية أنحاء العالم. حديقة تختزل معنى التفرّد بأكمل تجلياته، حيث تجتمع فيها جميع النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسُنّة النبوية الشريفة. وبذلك، تعتبر الحديقة الأولى من نوعها في

5568 هذا هو المستقبل.. سيارة عائلية تعمل بالطاقة الشمسية
هذا هو المستقبل.. سيارة عائلية تعمل بالطاقة الشمسية

 سيارة عائلية مستقبلية لا تستخدم الشمس كقوة فحسب، بل تزود الطاقة مرة أخرى للشبكة وقد أشاد بها المشاركون فى مسابقة الطاقة الشمسية العالمية في أستراليا حيث وصف الحضور السيارة بأنها “المستقبل”. بدأ التحدي الإبتكاري الأول بتسابق 42 سيارة تعمل بالطاقة الشمسية وحدها من شمال استراليا إلى شواطئها الجنوبية في سباق شاق يمتد إلى ثلاثة آلاف

البيئة والاقتصاد
إعادة تدوير
إعادة التدوير .. حيث تلتقي البيئة مع الاقتصاد

تشكل عند الكثيرين وعي بيئي ورغبة حقيقية في وقف نزيف الموارد وظهر جيل يعرف مفردات جديدة مثل: الاحتباس الحراري وثقب الأوزون، وإعادة تدوير المخلفات

green earth2 الصكوك الخضراء..تحديات كبيرة وآفاق واعدة
الصكوك الخضراء..تحديات كبيرة وآفاق واعدة

ضمن مواكبة المالية الإسلامية لكل ماهو جديد ومبتكر في مجال سوق المال والأعمال وفي إطار الاستراتيجية لدى مؤسسات المالية الإسلامية لتوفير الخيار والبديل الإسلامي ، أعلنت عدة دول عن إطلاق "الصكوك الخضراء" وهي صكوك جديدة تعتمد على الإستثمار في مجال المشاريع المحافظة على البيئة وكذلك مشاريع الطاقة المتجددة ، وشهدت سوق الصكوك الخضراء نموا متزايدا خلال الفترة الأخيرة ، حيث سجل حجم هذه السوق قيمة 30 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2017 ، كما زادت قيمة هذه الصكوك بنسبة 16%.

money-2724235_1920 الاستثمارات المستدامة: حلول بيئية ومنافع اجتماعية
الاستثمارات المستدامة: حلول بيئية ومنافع اجتماعية

 الاستثمار المستدام أو ما أصبح يعرف داخل الأوساط المالية والاقتصادية بالاستثمار المسؤول ( Responsible Investment) وهو استثمار يأخذ بالاعتبار العوامل البيئية والمنافع الاجتماعية كمحددات أساسية لهذه الاستثمارت.

أتربة الإسمنت
شبح أتربة الإسمنت يهدد البيئة والبشر

أتربة الإسمنت من أخطر ملوثات البيئة في المناطق المحيطة بالمصانع لدقة حجمها ونعومتها وسهولة تطايرها في الهواء

تدوير المخلفات
إعادة التدوير ليست حلاً سحريًّا !

إعادة التدوير هي عملية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات، سواء المنزلية أم الصناعية أم الزراعية، وذلك لتقليل تأثير هذه المخلفات على البيئة

large_imz2ik71hYxypSPsQO3B7kwWu-Rk3Y1i1iuBWwx4Em0 هذا ماتفعله الدول لمواجهة “النفايات البلاستيكية”
هذا ماتفعله الدول لمواجهة “النفايات البلاستيكية”

العالم يدخل حقبة جديدة في علاقته مع البلاستيك ، المنتج المعجزة تحول إلى العدو رقم واحد. لنذكر أولا أن سر نجاح البلاستيك هو في قلة تكلفته وخفة وزنه  وإحداثه ثورة في مجال تخزين الأغذية ، ومساهمته الفاعلة على صعيد القطاع الصحي بتيسير عملية تصنيع التوربينات الهوائية والألواح الشمسية. وأدى هذا النجاح إلى توليد كمية هائلة

The dump في النفايات ثروات مهدرة
في النفايات ثروات مهدرة

ما تزال النفايات أحد المخاطر البيئة التي تهدد المجتمعات العربية وذلك بسبب الأساليب التقليدية في التعامل معها، والتي أدت إلى إهدار ثروة ذات عوائد اقتصادية . ووصل العالم اليوم لمراحل متقدمة للاستفادة من هذه النفايات من خلال ” التدوير”  ( recycling ) وهي عملية يتم فيها إعادة تصنيع واستخدام المخلفات بعد جمعها وفرزها حسب أنواعها

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