البيئة في الحضارة الاسلامية
حرص الإسلام على حماية البيئة بكافة مكوناتها وهذا ما يعطي المبادئ البيئية فيه صفة الصلاحية التي تحقق لأفرادها السعادة والرخاء
حذر الإسلام من تلويث البيئة أو إتلافها وعدم المحافظة عليها
إن النصوص الشرعية التي تدعو إلى ارتفاق البيئة والاعتناء بها ورعاية جمالية المحيط متنوعة من حيث التناول والتمثيل، وهذا يؤكد على ضرورة تعديل سلوكيات المجتمع مع البيئة وتوجيهها إلى ما يحقق الغايات الكبرى التي أرادها الله تعالى، ونشر هذا المعنى للمجتمع ككل عبر البرامج التربوية والإعلامية وغيرها.
جدلية البداوة والتحضر قائمة ما وجد بشر،وذلك لأن الحاضرة هي من صنع الإنسان بامتياز ،كما أن المدينة تمثل أرقى ما توصلت إليه الأمم وبها تمايزت وتفاخرت وتطورت. وحينما نريد أن نخطط لمدينة ما فينبغي علينا أن نأخذ في الاعتبار كل المقومات الحضارية والتراثية والثقافية للبلد الذي يحتضننا شئنا أم أبينا ،وذلك لما للوجود الحضري من
في هذا الحوار تؤكد الأكاديمية الجزائرية د.منال سخري أن الاهتمام بالبيئة أصبح ضرورة ملحة لأن أضرارها تخطى كل الحواجز السياسية والجغرافية.
ومن تطبيق مراعاة البيئة في بناء المدن ما ثبت أن الحجاج لما عزم على بناء مدينة كلف عددا من الأطباء أن يختاروا موضع مدينة فبحثوا حتى عثروا له على موقع المدينة التي سمِّيت بـ “واسط”، ووصفوا له الموقع بأنه “أوفق من موضعك هذا (الكوفة) في خفوف الريح وأنف البرية”، وكان من وصية الحجاج أن يكون اختيار
لقد ورد في القرآن الكريم ما يجعل طيب المدينة وكثرة خضرتها من متعة الإنسان {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ} [سبأ: 15]، ومما جاء في تفسير الآية أنها “طيبة ليس فيها هوام لطيب هوائها”[1]. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم موضع
يؤكد كتاب "الجيل الأخير" على دور الدين في الحد من التغير المناخي، فهو يعالج المشكلة بشكل جذري، من خلال رفض تلويث الأرض والمياه
ماذا يعني المحيط الجغرافي والطبيعي ضمن دراسة النظم البيئية؟على أساس أن الجغرافية هي "وصف الأرض أو صورتها" بصورة كلية
دراسة حديثة ترجح تزايُد احتمالات حدوث "تغيُّرات جذرية" في السيناريوهات المستقبلية لاستجابة التنوع البيولوجي في مواجهة التغيرات المناخية.
شهد اصطلاح التنوع الحيوي صعودا في الفترة الأخيرة خاصة مايتعلق بالكائنات الحية في نظام بيئي، أو متعلقا بالآثار التي تخلفها الأنشطة البشرية
من بين أكثر من ثمانين فرعًا في علم الجغرافية تحتل “جغرافية الجوع” مكانة بالغة الأهمية، وتزداد هذه الأهمية مع تزايد أعداد السكان في مقابل التدهور في تسخير الموارد الطبيعية الذي تشهده الدول النامية يومًا بعد يوم. والمحصلة اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وهو ما يجبر سكان العالم الثالث -في آسيا وأفريقيا على وجه الخصوص- على
في “حديقة القرآن النباتية” بالعاصمة القطرية الدوحة، ينتفي المفهوم التقليدي للمكان، تاركا المجال لمفاهيم تختلف وتتعدد لتتقاطع عند أبعاد روحية وعلمية وبيئية تطرح نفسها مثالا يحتذى به ببقية أنحاء العالم. حديقة تختزل معنى التفرّد بأكمل تجلياته، حيث تجتمع فيها جميع النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسُنّة النبوية الشريفة. وبذلك، تعتبر الحديقة الأولى من نوعها في
سيارة عائلية مستقبلية لا تستخدم الشمس كقوة فحسب، بل تزود الطاقة مرة أخرى للشبكة وقد أشاد بها المشاركون فى مسابقة الطاقة الشمسية العالمية في أستراليا حيث وصف الحضور السيارة بأنها “المستقبل”. بدأ التحدي الإبتكاري الأول بتسابق 42 سيارة تعمل بالطاقة الشمسية وحدها من شمال استراليا إلى شواطئها الجنوبية في سباق شاق يمتد إلى ثلاثة آلاف
تشكل عند الكثيرين وعي بيئي ورغبة حقيقية في وقف نزيف الموارد وظهر جيل يعرف مفردات جديدة مثل: الاحتباس الحراري وثقب الأوزون، وإعادة تدوير المخلفات
ضمن مواكبة المالية الإسلامية لكل ماهو جديد ومبتكر في مجال سوق المال والأعمال وفي إطار الاستراتيجية لدى مؤسسات المالية الإسلامية لتوفير الخيار والبديل الإسلامي ، أعلنت عدة دول عن إطلاق "الصكوك الخضراء" وهي صكوك جديدة تعتمد على الإستثمار في مجال المشاريع المحافظة على البيئة وكذلك مشاريع الطاقة المتجددة ، وشهدت سوق الصكوك الخضراء نموا متزايدا خلال الفترة الأخيرة ، حيث سجل حجم هذه السوق قيمة 30 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2017 ، كما زادت قيمة هذه الصكوك بنسبة 16%.
الاستثمار المستدام أو ما أصبح يعرف داخل الأوساط المالية والاقتصادية بالاستثمار المسؤول ( Responsible Investment) وهو استثمار يأخذ بالاعتبار العوامل البيئية والمنافع الاجتماعية كمحددات أساسية لهذه الاستثمارت.
أتربة الإسمنت من أخطر ملوثات البيئة في المناطق المحيطة بالمصانع لدقة حجمها ونعومتها وسهولة تطايرها في الهواء
إعادة التدوير هي عملية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات، سواء المنزلية أم الصناعية أم الزراعية، وذلك لتقليل تأثير هذه المخلفات على البيئة
العالم يدخل حقبة جديدة في علاقته مع البلاستيك ، المنتج المعجزة تحول إلى العدو رقم واحد. لنذكر أولا أن سر نجاح البلاستيك هو في قلة تكلفته وخفة وزنه وإحداثه ثورة في مجال تخزين الأغذية ، ومساهمته الفاعلة على صعيد القطاع الصحي بتيسير عملية تصنيع التوربينات الهوائية والألواح الشمسية. وأدى هذا النجاح إلى توليد كمية هائلة
ما تزال النفايات أحد المخاطر البيئة التي تهدد المجتمعات العربية وذلك بسبب الأساليب التقليدية في التعامل معها، والتي أدت إلى إهدار ثروة ذات عوائد اقتصادية . ووصل العالم اليوم لمراحل متقدمة للاستفادة من هذه النفايات من خلال ” التدوير” ( recycling ) وهي عملية يتم فيها إعادة تصنيع واستخدام المخلفات بعد جمعها وفرزها حسب أنواعها