تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة الإشكالية من زاوية تحليلية مغايرة، تتمثل في إبراز الخصائص المميّزة للإسلام بوصفها مقومات أصيلة للبناء الحضاري، مع التأكيد على أن تعطيل هذه الخصائص أو إهمال تفعيلها في الواقع الفكري والاجتماعي والسياسي يُعدّ من أبرز أسباب تعثر النهضة. وقد اعتمد الباحث المنهجين الاستقرائي والتحليلي، من خلال تتبع مظاهر الخلل القيمي والحضاري، وربطها بغياب أو ضعف تفعيل الخصائص الإسلامية في الحياة العامة. وعليه فإن الخطاب العام الذي نجده في المؤلفات المعنية بأسباب تأخر المسلمين وتقدّم غيرهم وفي الدراسات المعنية العامة بأسباب التخلف الحضاري لا يكفي لتحقيق النهضة المنشودة، ما لم يُقترن بتشخيص علمي دقيق للأزمة، وتحديد واضح لمسارات العلاج، قائم على إعادة تفعيل الخصائص المميّزة للإسلام بوصفها إطارًا مرجعيًا لإعادة بناء الحضارة الإسلامية.

المقدمة

تشهد الأمة الإسلامية منذ قرون حالة من التراجع الحضاري الملموس، تجلت في ضعف الفاعلية الحضارية، وتراجع الإنتاج المعرفي، واضطراب المنظومة القيمية، وتفكك المشروع الحضاري الشامل. وقد انشغل الفكر الإسلامي، قديمه وحديثه، بمحاولة فهم أسباب هذا التراجع، والبحث عن سبل الخروج منه. إلا أن تعدد المقاربات الفكرية، وتباين المناهج، أدى في كثير من الأحيان إلى تشخيص غير مكتمل للأزمة، أو إلى تقديم حلول جزئية لا تمس جوهر الإشكال.

ويتطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن أزمة النهضة في العالم الإسلامي ليست أزمة موارد أو قدرات، بقدر ما هي أزمة قيم ومنهج وتفعيل للخصائص الحضارية الكامنة في الإسلام نفسه. فالإسلام، بوصفه دينًا وحضارة، يمتلك منظومة قيمية ومنهجية متكاملة، شكّلت في مراحل تاريخية سابقة أساسًا لنهضة حضارية عالمية. غير أن تعطيل هذه الخصائص، أو اختزالها في جوانب جزئية، أسهم في تعميق الفجوة بين الإسلام كمنظومة مرجعية، والواقع الحضاري للأمة.

أولًا: مقومات بناء الحضارة في المنظور الإسلامي

يقوم البناء الحضاري في التصور الإسلامي على جملة من المقومات المتكاملة، في مقدمتها الإنسان، والقيم، والمنهج، والعمران. فالإنسان في الإسلام ليس كائنًا هامشيًا أو تابعًا، بل هو محور الاستخلاف، وفاعل أساسي في عمارة الأرض. كما أن القيم ليست عنصرًا ثانويًا، بل تشكل الإطار الناظم للسلوك الفردي والجماعي، والموجه لمسار العمران.

ويرتبط الدين في المنظور الإسلامي بالحضارة ارتباطًا عضويًا، إذ لا يقتصر دوره على تنظيم العلاقة الروحية بين الإنسان وربه، بل يمتد ليشمل توجيه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ضمن رؤية كلية متوازنة. ومن ثم، فإن أي محاولة لبناء حضارة بمعزل عن القيم الدينية، أو في تعارض معها، تُفضي إلى اختلال في التوازن الحضاري.

ثانيًا: الفكر الإسلامي وقضايا النهضة – منظور تصنيفي

شهد الفكر الإسلامي المعاصر تنوعًا في الاتجاهات والتيارات التي تناولت مسألة النهضة، من بينها التيار الوسطي، والتيار الإصلاحي المؤسسي، والتيار التربوي، والتيارات الحركية والجهادية، وغيرها. وقد ركز كل تيار على جانب معين من الأزمة، سواء كان الجانب السياسي، أو الاجتماعي، أو التربوي، أو العقدي.

وعلى الرغم من أهمية هذه الجهود، إلا أن كثيرًا منها اتسم بالجزئية، أو غلبة البعد الأيديولوجي، ما أدى إلى ضعف الرؤية الكلية الشاملة. ويُلاحظ أن بعض الخطابات ركزت على استنساخ نماذج تاريخية، في حين ذهبت أخرى إلى الذوبان في نماذج حضارية وافدة، دون مراعاة الخصوصية القيمية والمنهجية للإسلام.

ثالثًا: مضادات الواقع للخصائص المميّزة للإسلام

اختلال المرجعية القيمية والربانية

تقوم المنظومة القيمية في الإسلام على مرجعية الوحي، باعتباره المصدر الأعلى للتشريع والتقويم الأخلاقي. قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [يوسف: 40]، وقال سبحانه: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾ [الجاثية: 18]. غير أن الواقع المعاصر يشهد تراجع هذه المرجعية لصالح اعتبارات المصلحة المجردة أو الضغوط السياسية والاقتصادية، مما أدى إلى اضطراب سلم القيم واختلال ترتيب الأولويات، وهو ما انعكس سلبًا على الوعي الحضاري للأمة ومسار نهضتها.

أزمة القيم والفطرة

يتميّز الإسلام بانسجامه العميق مع الفطرة الإنسانية السوية، كما قال النبي ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة» (متفق عليه). غير أن استيراد أنماط فكرية وسلوكية غير إسلامية، وإقصاء الدين عن المجال العام، أفضيا إلى حالة من الانفصام بين الإيمان والسلوك، وإلى اضطراب الهوية الفردية والجماعية. وقد نبّه القرآن إلى حل هذا الانحراف بقوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: 30].

من الإيمان السلبي إلى الإيمان العمراني الفاعل

من الخصائص المميّزة للإسلام تحويل الإيمان من مجرد اعتقاد قلبي إلى قوة دافعة للبناء والعمل والعمران. قال تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]. إلا أن شيوع ثقافة التواكل وضعف الإحساس بالمسؤولية أدّيا إلى تعطيل هذه الخاصية، مما ساهم في الجمود الحضاري وتراجع الإنتاج العلمي والاقتصادي.

غياب الرؤية الكلية وشمولية الإسلام

يقدّم الإسلام رؤية شمولية متكاملة للحياة، تجمع بين العبادة، والأخلاق، والعمران، والسياسة، والاقتصاد. قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]. غير أن تجزئة الدين وحصره في الجانب التعبدي أفضيا إلى تفكك المشروع الحضاري وغياب التصور الكلي القادر على توجيه النهضة.

فقدان الوسطية والاختلال في ميزان التوازن

تُعدّ الوسطية من أبرز خصائص الإسلام، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143]. ويشمل هذا التوازن العلاقة بين الروح والمادة، والدنيا والآخرة. إلا أن الغلو من جهة، والتفريط من جهة أخرى، أسهما في نشوء صراعات داخلية وتشويه صورة الإسلام عالميًا، وإضعاف قدرته على الإسهام الحضاري.

أزمة تنزيل القيم والمبادئ على الواقع

يتميّز الإسلام بقابليته للتطبيق العملي في مختلف الأزمنة والأمكنة، غير أن تحويل القيم إلى شعارات مجردة، أو توظيفها لتبرير واقع فاسد، أفقد الخطاب الديني مصداقيته المجتمعية. وقد جسّد النبي ﷺ النموذج التطبيقي العملي للأخلاق والقيم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «كان خلقه القرآن» (رواه مسلم).

الانغلاق والعصبيات وتراجع البعد العالمي للرسالة

من أهم خصائص الإسلام عالميته، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ [سبأ: 28]. غير أن العصبيات المذهبية والقومية، وضيق الأفق الفكري، أدّت إلى تمزق الأمة وتراجع دورها الحضاري العالمي، وفقدان قدرتها على تقديم نموذج إنساني جامع.

إشكالية التجديد والهوية

يجمع الإسلام بين الثبات في الأصول والمرونة في الفروع، وهو توازن دقيق يضمن حفظ الهوية مع القدرة على التجدد. قال النبي ﷺ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها» (رواه أبو داود). إلا أن الجمود على اجتهادات تاريخية، أو الذوبان في الآخر، كلاهما يؤدي إلى فقدان الهوية وتعطيل مسار النهضة.

تغييب الإنسان والمنهج في مشاريع النهضة

يُعدّ الإنسان المسؤول الواعي محور المنهج القرآني في التغيير الحضاري، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11]. غير أن الاستبداد، وغياب التخطيط، وتهميش المبادرات الفردية، أسهمت في فشل كثير من المشاريع النهضوية.

ويخلص هذا المقال إلى أن تجاوز التحديات القيمية والحضارية يظل مرهونًا بإعادة تفعيل الخصائص المميّزة للإسلام، ليس على مستوى الخطاب فقط، بل في الواقع العملي، من خلال بناء الإنسان ومن خلال المؤسسات، واستعادة المرجعية القيمية، وصياغة مشروع حضاري متكامل يجمع بين الأصالة والتجديد.