عام دراسي جديد
عام دراسي جديد

بشارات علماء أهل الكتاب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم

كتب قديمة في الرفوف

لقد أخبر سلمان الفارسي في قصة إسلامه الطويلة أن راهب النصارى في عمورية عندما حضرته الوفاة طلب منه سلمان أن يوصيه، فقال الراهب: أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم، مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل فإنه قد أظلك زمانه”.

ثم قصَّ سلمان خبر قدومه إلى المدينة واسترقاقه، ولقائه برسول الله حين الهجرة، وإهدائه له طعاماً على أنه صدقة فلم يأكل منه الرسول، ثم إهدائه له طعاماً على أنه هدية وأكل منه، ثم رؤيته خاتم النبوة بين كتفيه، وإسلامه على أثر ذلك (1).

وكذلك فإن يهود المدينة كانوا يعرفون أن زمان بعثة النبي قد أقترب، وكانوا يزعمون أنه منهم، ويتوعدون به العرب، وقد بيَّن الله تعالى أنهم يعرفونه بصفاته التي ذكرت في كتبهم كما يعرفون أبناءهم، وإنما أنكروا نبوته بعد ظهروه لما تبين لهم أنه من العرب فجحدوا نبوته.قال تعالى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} البقرة : 89 (2).

وقد قال رجال من الأنصار: “إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه، لما كنا نسمع من رجال يهود، كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم” (3)

وقال هرقل ملك الروم عندما استلم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: “وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم” (البخاري ومسلم) .

 (1) إسناده حسن (ابن إسحاق: السيرة والمغازي ٨٧ – ٩١) ومسند أحمد ٥/ ٤٤١ – ٤٤٤ وطبقات ابن سعد ٤/ ٧٥ – ٨٠ ومستدرك الحاكم ٢/ ١٦ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، مع أن مسلماً لم يخرج لابن إسحاق إلا في المتابعات (ابن حجر: تهذيب التهذيب ٩/ ٤٥).
(2)   عن سبب النزول راجع سيرة ابن هشام ١/ ١٩٥ وابن إسحاق: السير والمغازي ٨٤ وتفسير الطبري ٢/ ٧٥ – ٧٦ وإسناد ابن إسحاق متصل صرح فيه بالتحديث، وصرح عاصم بن عمر بالتحديث من رواية يونس بن بكير وحكم له أحمد شاكر بالرفع لأنه في وقائع في عهد النبوة تبين سبب نزول آية، وعاصم تابعي ثقة فالراجح أنه يروي عن الصحابة من قومه الأنصار (تفسير الطبري – تحقيق أحمد شاكر – ٢/ ٣٣٣ بالحاشية).وقد ساق الطبري له شواهد ضعيفة مرسلة (تفسير ١/ ٤١١)
(3) سيرة ابن هشام ١/ ٢٣١ بإسناد حسن وأما روايات الواقدي في قصة تُبَّع وسفر باطا فواهية (طبقات ابن سعد ١/ ١٥٨ – ١٥٩) وكذلك خبر طلوع كوكب أحمد (الدلائل لابن نعيم ١/ ٨٨)
المصدر : كتاب السيرة النبوية الصحيحة - د. أكرم ضياء العمري
# السيرة النبوية # النبي صلى الله… # محمد صلى الله…
إسلام أون لاين

إسلام أون لاين

لديه 727 مقالة

ما هو الإرهاق العقلي ؟
ألف سنة من فقدان الذاكرة .. الرياضة في التراث الإسلامي
نسب النبي صلى الله عليه وسلم
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

الأكثر قراءة
1
محبة النبي صلى الله عليه وسلم
2
أهم الأحداث التي سبقت مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم
3
أَجْعَلُ لك صلاتي كُلَّهَا؟ قَالَ: (إِذًا يُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ)
4
معايير اختيار الزوج والزوجة
5
من هم إخوة الرسول ﷺ من الرضاعة ؟
6
رحيل العلامة الشيخ يوسف القرضاوي
7
ما هو الوعي؟
8
مولد النور الخالد..
9
خديجة بنت خويلد أم المؤمنين سيدة نساء العالمين
10
من وصايا الرسول الكريم ﷺ
اخترنا لكم
الرسول في القرآن الكريم
مكانة الرسول ﷺ في القرآن الكريم
الاحتفال بالمولد النبوي.. بدعة حسنة أم سيئة؟
الاحتفال بالمولد النبوي.. بدعة حسنة أم سيئة؟
سماء
الإعداد الرباني لسيد المرسلين
كتب قديمة
قبسات في دفاع الصحابة عن النبي صلى اﷲ عليه وسلم
النبي الأمين ﷺ وجماليات زواجه بخديجة أم المؤمنين
النبي الأمين ﷺ وجماليات زواجه بخديجة أم المؤمنين
ابتسامة الرسول
ابتسامة الرسول ﷺ .. حقائق وأسرار
بيت كلثوم بن الهدم
كلثوم بن الهدم..”مُستضيف” الرسول ﷺ في المدينة
وصف الصحابة لرسول الله ﷺ
وصف الصحابة لرسول الله ﷺ
أخلاق الحبيب ﷺ
أخلاق الحبيب ﷺ
مصنفات ومناهج للتعريف بحياة الرسول ﷺ
مصنفات ومناهج للتعريف بحياة الرسول ﷺ