تعد الحرية الدينية من أبرز المفاهيم المؤسسة في الخطاب الحقوقي الحديث، غير أن جوهر هذا المفهوم يتجاوز حداثة الاصطلاح إلى عمق تشريعي وفكري راسخ في القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة العملية للنبي محمد ﷺ. فالمقصود بالحرية الدينية -في بعدها الجوهري- هو حق الإنسان في الاعتقاد، وعدم إكراهه على تغيير دينه أو تبني معتقد لا يقتنع به، وصيانة هذا الحق من أي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو الاضطهاد.

وفي هذا السياق، تمثل الهجرة النبوية نقطة تحول مركزية في التاريخ الإسلامي وانتقالا حضاريا من بيئة مارست القمع الديني بصورة منهجية إلى مجتمع تأسس على الاعتراف بالتعدد الديني وتنظيمه قانونيا وأخلاقيا. وهي بذلك تقدم نموذجا تطبيقيا مبكرا لما يمكن تسميته اليوم ب”حرية الاعتقاد المؤسسية”.

القمع الديني في الرؤية القرآنية



يعرض القرآن الكريم القمع الديني بوصفه ظاهرة إنسانية متكررة ترتبط غالبًا بأنظمة السلطة حين تتداخل مع احتكار الحقيقة العقدية. ففرعون، على سبيل المثال، لا يعترض على الفكر الجديد من زاوية معرفية، بل من زاوية سلطوية، فيقول: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾، محولًا الاختلاف الديني إلى تهديد.

وفي المقابل، يقدم القرآن نموذجا مضادا يتمثل في خطاب مؤمن آل فرعون: ﴿أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله﴾، وهو خطاب يضع حدا أخلاقيا لفكرة الإكراه الديني.

وتتكرر هذه البنية في مواضع كثيرة من القصص القرآني لتؤكد عمق هذه الظاهرة:

إبراهيم عليه السلام يهدد بالرجم لطرحه الفكري المخالف: ﴿لئن لم تنته لأرجمنك﴾.

نوح عليه السلام جابهه قومه بذات الفلسفة الإقصائية: ﴿قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين﴾.

لوط عليه السلام هدد بالنفي لمجرد تمسكه بقيمه: ﴿قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين﴾.

شعيب عليه السلام واجه عقلية الاستكبار التي تخير المخالف بين التنازل عن معتقده أو الطرد: ﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين﴾.

أصحاب الأخدود يحرقون جماعيا لأنهم آمنوا، في تصوير قرآني دقيق لثنائية الإيمان والقمع.

وتشير هذه النماذج مجتمعة إلى أن القمع الديني ليس حادثا طارئا، بل نمط تاريخي متكرر ينشأ حين تختزل العقيدة في سلطة واحدة تحتكر الحق، ولا تعطي مجازا للآخر أن يختار عقيدته ويكون مسؤولا عنها.

مكة قبل الهجرة .. القمع الديني في صورته الاجتماعية المنهجية



في السياق المكي، أخذ القمع الديني بعدا اجتماعيا واقتصاديا منظما. فقد استمرت المرحلة المكية نحو ثلاث عشرة سنة، شهدت خلالها الدعوة الإسلامية أشكالا متعددة من الاضطهاد، تراوحت بين التعذيب الفردي والحصار الجماعي.

وتشير روايات السيرة المعتمدة إلى تعرض الرعيل الأول من المسلمين -مثل بلال بن رباح، وخباب بن الأرت، وآل ياسر- لأشكال قاسية من التعذيب الجسدي والنفسي، وصولا إلى الحصار الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي استمر نحو ثلاث سنوات في “شعب أبي طالب. هذا التدرج يعكس أن المسألة لم تكن مجرد خلاف فكري عابر، بل سياسة إقصاء ديني منظم أدارتها سدنة القبيلة لحماية مصالحها.

وقد لخص القرآن الكريم هذه الحالة الإقصائية بقوله: ﴿وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد﴾، وقوله: ﴿الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله﴾. ومن هنا، لم تكن الهجرة مجرد خيار سياسي أو تكتيكي، بل كانت ضرورة وجودية لحماية حق الإنسان الأصيل في الاعتقاد والعبادة.

من الحماية الفردية إلى تأسيس النموذج الحضاري



تشكل الهجرة إلى الحبشة أول تطبيق عملي في التاريخ الإسلامي لفك ارتباط العدالة بالهوية الدينية للمجتمع. فقد وجه النبي ﷺ أصحابه إلى ملاذ تديره سلطة مسيحية، مرسخا معيارا أخلاقيا وسياسيا فريدا؛ إذ قال عن النجاشي: “إن به ملكا لا يظلم عنده أحد“، كما ثبت في أمهات كتب السيرة مثل “سيرة ابن هشام.

وتكمن أهمية هذا الحدث في صياغة مفهوم “اللجوء الإنساني الآمن” المبني على معيار العدالة الكونية لا التوافق العقدي. وقد مثل خطاب جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي وثيقة تاريخية مبكرة للحوار الديني والحضاري، حيث قدم قيم الإسلام بوصفها امتدادا وجذرا مشتركا للمشتركات الأخلاقية الإنسانية، والهجرة إلى المدينة المنورة لحظة التأسيس الفعلي لنموذج جديد يقوم على الاعتراف بالتعددية الدينية، فقد كان المجتمع المدني الجديد يضم المسلمين (من المهاجرين والأنصار)، واليهود إلى جانب مجموعات أخرى قبلية ودينية.

وفي هذا السياق، جاءت “صحيفة المدينة” لتضع أول وثيقة دستورية تنظم علاقة المواطنة والتعايش، حيث نصت صراحة على إقرار التعددية وصيانة حرية الاعتقاد (كما في بند: “وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم”). وتأسس هذا العقد الاجتماعي على ركائز واضحة:

حماية الأمن المشترك

احترام التعدد الديني

التعاون في مواجهة العدوان

وبهذا، لم تُلغَ الاختلافات الدينية، بل أُعيد تنظيمها داخل بنية جامعة.

رموز وتجليات



تتجلى الحرية الدينية والقيم الإنسانية المصاحبة لها في السيرة النبوية من خلال المواقف والرموز التي صنعت حدث الهجرة، والتي تكشف عن إدارة نبوية متقدمة للاختلاف:

أبو بكر الصديق : يجسد نموذج الثقة المطلقة في المشروع الرسالي القائم على الحق، ومفهوم الشراكة الوجودية في مواجهة قوى البغي والإقصاء.

علي بن أبي طالب: تجسد موقفه في حماية القيم الأخلاقية حتى في أحلك ظروف التهديد؛ فنومه في فراش النبي ﷺ، ومهمته اللاحقة في “رد الأمانات إلى أهلها” (وهم المشركون الذين مارسوا القمع الديني ضد المسلمين)، يؤصل لمبدأ إسلامي عظيم: الفصل التام بين الخلاف العقدي والالتزام الأخلاقي.

عبد الله بن أريقط: وهو دليل الرحلة النبوية الذي بقي على دينه، يمثل استعانة النبي ﷺ به أصلا فقهيا وسلوكيا بالغ الأهمية؛ فالكفاءة، والأمانة، والخبرة الفنية هي معايير وطنية وإنسانية مشتركة لا تختزل في الانتماء الديني للمرء.

أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة: تعكسان الأدوار الحيوية والمحورية للمرأة؛ فبينما مثلت أسماء (ذات النطاقين) عمق الدعم اللوجستي لرحلة الغار النبوية والإمداد. وجسدت أم سلمة في هجرتها الفردية السابقة ملحمة التضحية الأسرية والنفسية في سبيل عقيدتها، مما يبرز الدور الوجودي للمرأة في حماية مجتمع المؤمنين.

سراقة بن مالك: يمثل تحولا دلاليا من العداء إلى الأمان ، من منطق الملاحقة والصراع من أجل المكافأة المادية، إلى منطق الأمان والوعد بالمستقبل، مما يعكس مرونة النموذج النبوي وقابليته لإعادة بناء العلاقات الإنسانية خارج مربع العداء الديني التقليدي.

النجاشي: يمثل نموذج الحاكم العادل الذي تجاوز اعتبارات الاختلاف الديني ليمنح حماية كاملة للاجئين المسلمين، في تطبيق عملي مبكر لسيادة القانون والعدالة الإنسانية الشاملة.

القرآن الكريم والتأصيل النظري للحرية الدينية

يؤسس القرآن الكريم رؤية واضحة للحرية الدينية باعتبارها أصلًا في العلاقة بين الإنسان ومعتقده، ومن أبرز النصوص المؤسسة:

﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي﴾ [البقرة: 256].

﴿أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾ [يونس: 99].

﴿لكم دينكم ولي دين﴾ [الكافرون: 6].

وتكشف هذه النصوص عن نظرية متكاملة تقوم على أن الإيمان لا يتحقق إلا بالاختيار الحر، وأن وظيفة الرسالة هي البلاغ لا الإكراه، لأن كل فرد سيحاسب على ما اختار بمحض إرادته.

قراءة لخصوصية النموذج

عند مقارنة النموذج النبوي بالسياقات التاريخية المعاصرة له، يتضح أن كثيرًا من الأنظمة في تلك المرحلة كانت تربط الدين بالسلطة السياسية، وتجعل من تغيير العقيدة تهديدًا سياسيًا يستوجب العقاب . في المقابل، قدم النموذج الإسلامي المنبثق عن الهجرة صيغة حضارية استباقية قامت على:

الاعتراف بالتعدد الديني داخل المجتمع السياسي

حماية غير المسلمين ضمن الدولة

إقرار حق اللجوء الديني (الهجرة إلى الحبشة نموذجا)

منع الإكراه في الاعتقاد كأصل تشريعي

وهذا ما يجعل التجربة النبوية نموذجا مبكرا لإدارة التنوع الديني في إطار قانوني وأخلاق

الهجرة تأسيس حضاري للحرية الدينية

بينت الهجرة النبوية أن الحرية الدينية في الإسلام تجربة تاريخية مركبة جمعت بين النص القرآني والتطبيق المؤسسي والواقع الاجتماعي. فقد انتقل المسلمون من بيئة قمع ديني إلى مجتمع يقر التعدد، وينظم الاختلاف، ويحمي حق الإنسان في الاعتقاد.

وإن الشخصيات والمواقف المرتبطة بالهجرة لتقدم نموذجا إنسانيا راقيا في إدارة الاختلاف الديني على أساس العدالة والثقة والكرامة، لا على أساس الإكراه أو الإقصاء.

ومن ثم فإن “الحرية الدينية” في صورتها الحديثة ليست مفهوما مستوردا من خارج السياق الإسلامي، بل هي إعادة صياغة لمبدأ قرآني أصيل، وتجربة نبوية عملية تجسدت في واحدة من أهم لحظات التحول في التاريخ الإنساني: الهجرة النبوية. وإن أمة تعرف سيرتها بما في ذلك الهجرة النبوية وتداعياتها ومقاصدها يستحيل أن تعود إلى قمع ديني فرت منه، وإن كان ذلك باسم الحق وصونه وهداية الناس بالشريعة.