مراجعة كتاب : “مواثيق النبي ﷺ وعهوده مع غير المسلمين”

في هذه المراجعة لكتاب "The Covenants of the Prophet Muḥammad" أو (مواثيق النبي ﷺ وعهوده مع غير المسلمين)، من تأليف إبراهيم محمد زين وأحمد الوكيل. تسليط للضوء على محتوى الكتاب ومنهجية الدراسة، وتقديم لمحة عامة عن موضوعاته.