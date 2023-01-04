جوجل يحتفي بأعمال الأديب إحسان عبدالقدوس

أظهر محرك البحث جوجل على صفحته الرئيسة اليوم الأربعاء الرابع من يناير تصميما للكاتب المصري إحسان عبد القدوس محاطا بعدة كتب في إشارة إلى صدور أول ترجمة إنجليزية لأحد رواياته.

وعادة ما يحتفي جوجل بميلاد الشخصيات المؤثرة، إلا أن الأمر اختلف مع إحسان عبدالقدوس فجاء موافقا لذكرى إصدار أول ترجمة إنجليزية لأحد أشهر رواياته، وهي رواية “لا أنام”.

وقامت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بإصدار الترجمة الإنجليزية الأولى لرواية “لا أنام” و ترجمها جوناثان سمولين ضمن سلسلة مطبوعات “هوبو” الصادرة عن دار نشر الجامعة. واعتبرت المرة الأولى التي تترجم فيها إحدى روايات الأديب إحسان عبد القدوس إلى لغة أجنبية، بعد أن لاقت الرواية رواجا واسعا في نهاية خمسينيات القرن الماضي.

من هو إحسان عبدالقدوس ؟

ولد الكاتب إحسان عبد القدوس في العاصمة المصرية القاهرة في 1 يناير عام 1919 ونشأ في منزل جده لأبيه الذي كان من خريجي الأزهر ويعمل رئيس كتاب بالمحاكم الشرعية، درس إحسان في مدرسة “خليل آغا” الابتدائية بالقاهرة حتى عام 1931، ثم في مدرسة “فؤاد الأول” حتى 1937، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة حيث تخرج 1942.

وبدأ حبه للقراءة والكتابة في سن مبكرة، حيث كتب القصص القصيرة والقصائد، وبعد تخرجه من كلية الحقوق، عمل كمحامي متدرب في أثناء العمل في الصحافة في مجلة “روز اليوسف” التي أسستها والدته، وهو ما جعله يدرك حبه للصحافة ليبدأ في كتابة المقالات والقصص ليصبح رئيس تحرير المجلة بعدها، ثم رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المصرية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة بعدها، ثم رئيسا لتحرير صحيفة الأهرام المصرية العريقة.

كتب عبد القدوس أكثر من 60 رواية وقصة قصيرة إلى جانب عمله الصحفي، وهي الأعمال التي تناولت موضوعات تنوعت بين القصص العاطفية والسياسية والدينية والقضايا الاجتماعية، ويعتبر من أهم الروائيين العرب إلى جانب أبناء جيله من أمثال نجيب محفوظ، ويوسف السباعي الذين قدموا نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية.

حصل إحسان عبد القدوس على العديد من الجوائز خلال مشواره الأدبي والصحفي الطويل.