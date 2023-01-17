دروس من 5 روايات رائعة ستغير حياتك !

تقدم الكتب والروايات العظيمة تجربة فريدة ومفيدة للقراء وتساعدهم على تطوير ذاتهم عبر استعراض تجارب العالم من خلال قصص الآخرين، وتذكرنا بأن التجربة الإنسانية متشابهة بغض النظر عن اختلاف الجغرافيا أو الزمن.

الكتب والروايات العظيمة تحثنا على التفكير العميق وحكاياتها بمثابة أجراس تحذيرية ، وستتحقق الفائدة المرجوة إذا طبقت الدروس المستفادة على واقع حياتنا.

علاوة على ذلك ، تذكرنا الروايات العظيمة بأن التجربة الإنسانية متماثلة بغض النظر عن اختلاف الجغرافيا أو الفترة الزمنية. كما أنها تحسن مهارات التفكير والتي ستساعدنا على تخطي الظروف الصعبة إذا مررنا بها في يوم ما.

في هذه المقالة، نناقش خمسة كتب وروايات رائعة يجب أن تدفعنا للعمل أكثر على إصلاح أنفسنا.

الإخوة كارامازوف

درس في الحياة: مسؤولية وجود الشر مشتركة

تنبض روايات فيودور دوستويفسكي بواقعية الحياة البشرية وتركيبتها المعقدة وصراعاتها المختلفة ضمن سياق تاريخي، وتزامنت مع الاضطرابات الاجتماعية الروسية في القرن التاسع عشر.

تحكي الرواية قصة أب وأبنائه الثلاثة وهم يتنقلون في أحد أكثر العصور المحورية في تاريخ روسيا. الرواية هي جزء من لغز جريمة قتل شريرة وتكشف مدى تورط ثلاثة أبناء في قتل والدهم بصورة غير معقولة.

يفضل الابن الثاني الفيلسوف والمفكر الدخول في نقاشات فلسفية بإفراط زائد ، وتعكس تجربته المخاوف العميقة حول الإنسانية والحرية والخير والشر والتي أصبحت سمة الحياة الحديثة.

الإخوة كارامازوف

الأفكار الرئيسة في الرواية جذورها قادمة من التعاليم الأرثوذكسية التي تهتم بالمسؤولية الجماعية، مما يعني أن الكل مساهم بشكل ما في تدمير أو إصلاح عالمنا، وهو ما قد يتعارض مع الأفكار الغربية المرتكزة على تقديس الفردية والفردانية.

ويصور دوستويفسكي الصعود والهبوط في التجربة الإنسانية المشتركة متأثرا بالتحولات التاريخية في روسيا ،، ويذكرنا بأن لدينا أيضا القدرة على تغيير مسار الأحداث .

تشير خاتمة الرواية إلى أن شرارة الحقيقة موجودة في كل واحد منا وستكفي لإشعال الرغبة في الخير والصدق والقيم النبيلة .

الأشياء تتداعى

درس في الحياة: كن مرنًا وعمليًا .. لا جامدًا

في كتاب ” أشياء تتداعى ” للكاتب النيجيري تشينوا أتشيبي ( Chinua Achebe ) ، يتم أخذنا من خلال صراع رجل واحد مع نفسه بينما يتحول مجتمعه أمام عينيه. تتابع القصة حياة “أوكونوكو”، زعيم وبطل محلي يحظى باحترام كبير من عشيرته في منطقة يوموفيا في نيجيريا ويسكنها شعب الإغبو، لهم عاداتهم الخاصة وتقاليدهم الإفريقية التي يتمسكون بها.. يراقب “أوكونوكو” بحزن انقلاب الحال مع تنامي تأثير المستعمر على أبناء شعبه. وتستكشف الحكاية التقاليد الغنية قبل الاستعمار لشعب الإغبو ، يتساقط رؤساء القبائل بشكل متتالي ماعدا “أوكونكو” الذي أصر على المقاومة بطريقته الخاصة محاولا الحفاظ على تقاليد شعبه وطريقة حياتهم. وفي النهاية ، أدرك أن الأمور قد سارت بعيدا عن تطلعاته، وأن مجتمع الإغبو ذاهب للضياع والتشتت.

رواية أشياء تتداعى لـ تشنوا أتشيبي

يرفض بطل رواية أتشيبي المحارب “أوكونوكو” قبول فكرة أن المجتمعات لها ديناميكية وقابلة للتغيير باستمرار، ورفض الاعتراف بأن صورته المثالية لتقاليد الإيغبو تضمنت أيضا بعض الممارسات التي تجرد الآخرين من إنسانيتهم.

كره “أوكونوكو” الاستسلام والضعف ، وقادته شجاعته الفاضلة إلى أقصى مدى، لكنه فشل في إدراك أن عامل الوقت يزيل الحدود الصلبة لأفعالنا الفردية ، ويجعلها تسير مع تيار التاريخ المستمر.

رؤيا

درس في الحياة: ربما المشكلة تكمن فيك أنت !

” رؤيا ” هي مجموعة قصصية للكاتبة الأمريكية فلانيري أوكونور (Flannery O’Connor ) تحومها ظروف القلق التي تقودها لحالة من الصدمة في التفكير ومن العدمية السائدة. أبطال القصص هم من المسيحيين المحترمين لكن محاولاتهم الظاهرية للأعمال الخير تتناقض مع غرورهم الداخلي العميق، حيث تختبئ شخصيات القصص ببراعة وراء تقاليد وسلوكيات مجتمعية في جنوب الولايات المتحدة بينما تظل تخدم شهوات الذات في الداخل ، وسعت أوكونور إلى هز القراء للخروج من هذا التناقض.

تتعرض امرأة محترمة وواعية من الطبقة الرفيعة للاعتداء بشكل غير متوقع من قبل فتاة مراهقة لم يعجبها حالة غرور هذه المرأة مما أدى إلى تدمير الصورة الاجتماعية للمرأة مؤقتًا.

توضح لنا القصة أن صدمة الإهانة جعل “سيدة الطبقة الرفيعة” تراجع ذاتها فبالرغم من أدبها العالي إلا أنها شعرت بسوء سلوكها وبتأنيب ضميرها الداخلي.

محور القصة يركز على أن العقاب عامل مساعد للاعتراف بالحقيقة والبدء في استجواب الآراء “المتعالية” والمنغلقة حول نفسها.

المسيح المسكين في بومبا

درس في الحياة: نتعامى عن الألم الذي نلحقه بالآخرين لأننا لا نستطيع تجاوز معاناتنا

يحكي الكاتب الكاميروني مونغو بيتي (The Poor Christ of Bomba ) أحداث قصة جرت في غابات الكاميرون عندما كانت تحت الاستعمار .. بطلها أب كاثوليكي فرنسي يكتشف عدم جدوى فرض المعتقدات أو الممارسات على الآخرين. أقام الكاهن الفرنسي مخيما لتدريب الفتيات المقبلات على الزواج مستقبلا عبر عمل النساء في مهام مختلفة ويتعلمن عدة دروس أخلاقية قبل السماح لهن بالزواج. لكن الحقيقة هي سلسلة من الاكتشافات المروعة بأن الكاهن استخدمهن لأغراضه الخاصة وهدفه الفاضل تضاءل بسبب غروره وغرور من حوله.

المسيح المسكين في بومبا للكاتب الكاميروني مونغو بيتي

تكشف القصة من خلال شخصياتها ازدواجية البشر ، حيث وجدوا أنفسهم في حالة واحدة ضحايا للنظام الاستعماري ، وفي حالة أخرى ، كضحايا لمن حولهم. تُظهر الطبيعة المزدوجة لأفعالهم أنهم على الأرجح مثل الكثيرين منا ، يصيبهم العمى فقط عن المعاناة التي يلحقونها بالآخرين لأنهم لا يستطيعون رؤية آثار ما تسببوا فيه.

يذكرنا الكاتب بيتي أن التأرجح بين الضحية والشرير أسهل مما نعتقد، وتقع مسؤولية فتح أعيننا على الحقيقة على عاتقنا ، لذلك يجب الاهتمام بالآخرين في سعينا لتحقيق العدالة.

فاوست

درس في الحياة: الشغف اليومي لتصبح شخصًا أفضل لا ينتهي أبدًا.

” فاوست” قصة ألمانية خيالية تحكي قصة سعي عالم محبط لتجاوز قمة المعرفة البشرية كتبها يوهان فولفجانج فون جوته مستوحاة من ملحمة في القرون الوسطى. حيث تبيع الشخصية الرئيسة روحها للشيطان في محاولة لتجاوز حدود التجربة الإنسانية.

بطل القصة هو الدكتور فاوست الذي كان يعيش وحيدًا، وورث أموالاً طائلة فاستثمرها على العلم والتعلّم وقراءة الكتب والتبحر في شتى أصناف العلوم ..بعد مرور العديد من السنوات بدأت تظهر عليه علامات الكبر، وشعر بأنه قد أضاع سنوات شبابه في علوم لا فائدة منها،

وفي أحد الأيام بعد أن بدأ هذا الرجل يشعر بتقدم العمر ظهر له الشيطان وأخبره فاوست بأنه قد أضاع شبابه في علوم غير مفيدة، فعرض عليه الشيطان أن يقايضه روحه الشريرة على أن يعيده لمرحلة الشباب بشرط أن يبرم اتفاقا ، فرفض في البداية على العرض ثم وافق عليه وبدأ فاوست يعيش حياة مختلفة مليئة بالإجرام وإزهاق الأرواح والآثام ، وتنتهي بنهاية الشيطان لعدم استطاعته تنفيذ ماتم الاتفاق عليه مسبقا.

يدور الموضوع الرئيس للقصة حول مفهوم أن الحياة هي سعي مستمر ورحلة بحث واكتشاف ، مما يعني أننا يجب أن نستمر في العمل على تحسين أنفسنا وتطوير ذواتنا، واتضح ذلك من خلال حاجة الدكتور فاوست المستمرة للتعلم والقيام بتجربة المزيد. تعلمنا حكاية جوته أن من واجبنا ، ومقدس في ذلك ، معرفة سبب وجودنا هنا. يجب أن نستمر في طرح الأسئلة المهمة ، والنظر إلى الداخل ، والتعلم من الآخرين.

رواية فاوست لـ يوهان جوته

المغزى من قصة فاوست الذي أراد جوته إيصالها أن الإنسان يجب عليه أن يعيش الحياة بتوازن والاستمتاع بكل مراحل الإنسان، بين الجد والهزل. كما يُستفاد من هذه القصة أن الشيطان يسعى دائما إلى تزيين الأعمال السيئة كي يقترفها الإنسان، لكن في النهاية يعود إلى صوابه ويحارب من أجل الأشياء التي أحبها في هذه الحياة لأن سعيه الدؤوب للبحث والاكتشاف ستقود الانسان إلى إدراك أن الكون كله (حتى جانب الشر فيه) يعمل من أجل الخير.

ما الذي يجعل الكتب العظيمة رائعة؟

تتميز الكتب العظيمة عادةً بأمرين: العالمية والخلود. كما تظهر هذه القصص الخمس ، اختفاء السياق التاريخي حيث تتجاوز التجربة الإنسانية الزمان والمكان والموقع الجغرافي.

علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعدنا الكتب العظيمة في إعادة ترتيب فهمنا للعالم – أو كما وصفها الناقد الأدبي هارولد بلوم- فهي تشجعنا على “إعادة ترتيب أثاث حياتنا بشكل دائم”. لأنها يمكن أن تؤثر على كل جانب من جوانب حياتنا.

تعلمنا هذه الكتب والروايات بأن نجمع بين التفكير والنقد والواقعية والحذر والشعور الإنساني، وتساهم في بناء شخصيات جيدة وفعالة، وسينعكس ذلك في إثراء وتحسين عمل المؤسسات والمجتمعات والأمم بشكل أفضل.

نديدي أكهارا