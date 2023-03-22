بمجرد قرب دخول شهر رمضان الكريم، يصبح هلال رمضان الشغل الشاغل للمسلمين، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والمنتديات، إذ يبحث الكثير عن موعد رؤية هلال رمضان 2023، لأن رؤية الهلال تعني بداية الشهر المبارك وفي حال لم تتم الرؤية يؤجل بداية الشهر.

وبحسب ما جاء في الحسابات الفلكية، فأن أول أيام شهر رمضان 2023 يكون يوم 23 مارس الحالي الموافق يوم الخميس، حيث تم استطلاع الرؤية الشرعية خلال يوم 29 شعبان. و تم تحديد رؤية هلال رمضان 2023، إذ ولد ولد هلال رمضان 2023 فورا بعد حدوث الاقتران الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هـ الموافق21 مارس. وبذلك يكون يوم الأربعاء المتمم لشهر شعبان على أن يبدأ شهر رمضان الخميس.

دول إسلامية تعلن رؤية هلال رمضان 2023

وأعلن عدد من الدول العربية والإسلامية بينها السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات وإيران والعراق وفلسطين ومصر أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون بعد الخميس الموافق 23 من شهر مارس/آذار.

وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية، في بيان، أن الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان 1444هـ، والخميس هو الأول من شهر رمضان، في إشارة لتعذر رؤية الهلال. فيما قالت المحكمة العليا في السعودية إن يوم الأربعاء الموافق 22 مارس/آذار 2023 هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444هـ..

من جانبها وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت تعذر رؤية هلال رمضان، مساء الثلاثاء، ليكون الخميس أول أيام الشهر الكريم، وفق ما أفادت صحيفة “القبس” المحلية.

كما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن غدا هو المتمم لشهر شعبان وأن الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان في البلاد، بعد تعذر رؤية الهلال.

بدوره، أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين في بيان بثه تلفزيون فلسطين الرسمي أنه “تعذر رؤية هلال شهر رمضان في الأراضي الفلسطينية مساء الثلاثاء”، مشيرا إلى أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس هو أول أيام شهر رمضان.

وفي العراق، أعلن الوقف السني أن الخميس أول أيام شهر رمضان، مع تعذر رؤية الهلال. كما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف أن يوم الخميس أول أيام شهر رمضان بعد تعذر رؤية الهلال.

كما أعلن كل من لبنان والسودان ومصر وإيران وليبيا وتونس أن الخميس أول أيام شهر رمضان.

أما في سلطنة عمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا، فقد أشارت السلطات إلى أنها ستعلن الأربعاء ما إذا الخميس أو الجمعة هو أول أيام شهر رمضان.

اتفاق واختلاف في رؤية هلال رمضان 2023

في بعض الدول العربية كان رجب 29 يوما فقط وبدأ شعبان يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي، وفي دول أخرى كان رجب 30 يوما وبدأ شعبان الأربعاء، لذلك يحدث بعض الاختلاف حول رؤية هلال رمضان 2023 وتحديد بداية شهر رمضان لهذا العام.

ففي حين تشهد العديد من الدول العربية والإسلامية تحرّي هلال شهر رمضان، أعلنت دول أخرى رؤية هلال رمضان 2023 وحلول أول أيام شهر رمضان لعام 1444هجرياً الخميس.

إعلان قطر يتوافق مع رصد دار التقويم

تجدر الإشارة إلى أنّ إعلان لجنة التحرّي في قطر يتوافق مع رصد دار التقويم القطري، الذي سبق وأعلن في 11 مارس الجاري أنّه طبقاً للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها متخصصون، فإنّ يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو غرّة شهر رمضان لعام 1444هجرياً فلكياً، وأنّ يوم الأربعاء 22 من مارس نفسه هو المتمّم لشهر شعبان لهذا العام.

وكان المدير التنفيذي لمجمع الشيخ عبد الله الأنصاري، فيصل الأنصاري، قد صرّح بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأنّ هلال شهر رمضان لهذا العام سوف يولد مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، وذلك عند الساعة 8:24 مساء بتوقيت الدوحة المحلي (5:24 مساء بتوقيت غرينيتش).

وأضاف الأنصاري أنّه “من المستحيل رؤية هلال رمضان 2023 الموافق لعام 1444هجرياً مساء يوم التحرّي (الثلاثاء 21 مارس 2023) في سماء دولة قطر ومعظم الدول العربية والإسلامية، لأنّ الهلال لن يكون قد وُلد عند غروب شمس ذلك اليوم”.