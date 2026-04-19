

لنتوقف عن الحديث بلغة الأرقام الجافة قليلاً، ولننظر إلى وجه التغيير الحقيقي. تخيل “سارة”، وهي خريجة متميزة في الاقتصاد والعلوم البينية، قررت الانضمام لإحدى المؤسسات الخيرية القطرية الرائدة. سارة ليست “باحثة اجتماعية” بالمعنى التقليدي الذي يكتفي بتوزيع طرود الأرز؛ سارة هي “مدير حالة” (Case Manager) ومحرك لمنظومة تمكين متكاملة عن طريق تطوير إدارة الحالة في العمل الخيري.

حين تزور سارة أسرة متعففة، هي لا تسألهم “ماذا تحتاجون من طعام؟”، بل تجلس معهم لتشخيص “رأس مالهم البشري وهو جوهر إدارة الحالة في العمل الخيري الحديثة”. تكتشف أن ربة البيت تمتلك مهارة فطرية في الخياطة، لكنها تفتقر للآلة وللسوق. هنا يبدأ دور سارة كـ “مهندسة تمكين”؛ هي لا تعطي الأم هبة وتنصرف، بل تصمم معها “خطة عمل”، وتوفر لها “حزمة متكاملة” تشمل أرقى أنواع آلات الخياطة، وتدريباً فنياً مكثفاً، وربطاً مباشراً بـ “منصة تسويق إلكترونية” وقفية. بل قد تنقل سارة هذه الحالة الفردية الى بناء مصنع لتصميم الأزياء ووضعه الى طريق الإنتاج ومنافسة السوق ليخدم الفقراء و يرفع من وضعهم الاجتماعي ” كأسر متعففة” الى ” متخصصي أزياء”.

خلف سارة يقف “فريق تمكين” محترف؛ هناك المحاسب الذي يدير عقد “المشاركة المتناقصة” — وهو نظام تمويلي إسلامي عبقري تدخل فيه الجمعية شريكة مع الأم في آلاتها بنسبة 80%، ثم تبدأ الأم بشراء حصة الجمعية تدريجياً من أرباحها، حتى تملك مشروعها بالكامل خلال عامين وتعلن استقلالها المالي. وهناك المبرمج الذي صمم تطبيق التتبع الرقمي الذي ترفع عليه سارة تقارير الأثر الشهرية لضمان عدم تعثر المشروع. وهو ما يعكس تطور أدوات إدارة الحالة في العمل الخيري. وهناك المتخصص في “الهندسة المالية الإسلامية”.وهناك المتخصص في ” الهندسة المالية الإسلامية”.

هذه النوعية من الكوادر، مثل سارة وفريقها، هي “التخصص البيني النادر” الذي يستحق أن ننافس عليه كبرى البنوك والشركات. إن استبقاء “سارة” يتطلب منظومة رواتب ومزايا لا تقل عما تجده في “المدينة التعليمية” أو “مشيرب”؛ فنحن بحاجة لتوفير أمان وظيفي يشمل التأمين الطبي الشامل لها ولعائلتها، وبدل تعليم لأبنائها، ومساراً مهنياً (Career Path) يضمن تطورها المستمر. بما يعزز استقرار منظومة إدارة الحالة في العمل الخيري.

المنظمات العالمية مثل “الإغاثة الإسلامية” و”الرؤية العالمية” تفهم هذا الدرس جيداً؛ فهي تدفع رواتب تتجاوز 200 ألف دولار سنوياً لبعض قادتها، ليس لأنها تملك فائض مال، بل لأنها تدرك أن نجاح إدارة الحالة في العمل الخيري يتطلب استقطاب كفاءات عالية والعمل على استقرارها. ومحلياً، نجد أن “جمعية إنسان” في الرياض حين استثمرت في موظفيها، استطاعت تحويل رعاية الأيتام إلى نموذج عالمي يُشار إليه بالبنان..

إن “مدير الحالة” هو القلب النابض للجمعية الحديثة؛ هو الذي يفرق بين “إدارة الفقر” بمسكنات الألم، وبين “القضاء عليه” بتمكين الإنسان. وهذا الموظف لا يمكن أن يُستنسخ بـ “تخصص عام”، بل هو نتاج تزاوج بين علوم الشريعة، والاقتصاد، والبيانات. إننا نستثمر في سارة لكي تمنح الأسرة “شهادة التخريج” — وهي اللحظة التي تخرج فيها الأسرة من سجلات المستفيدين لتصبح هي نفسها “داعية للخير” و”دافعة للزكاة”.