سنن الجمعة

سنن الجمعة

من سنن الجمعة : الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب لمن يأتي صلاة الجمعة، والتبكير للجمعة ماشياً بسكينة ووقار والاقتراب من الإمام والاشتغال في طريقه بتلاوة أو ذكر، ومن سنن الجمعة تقليم الأظافر والشارب ونتف الإبط وحلق العانة وإزالة الرائحة الكريهة من الفم بالسواك وغيره وكذلك إزالة مواطن الرائحة الكريهة من الجسم، ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء.

ومن سنن الجمعة: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها والإكثار من الدعاء يومها وليلتها والإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها ويسن للإمام أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقون، أو ( سبح اسم ربك الأعلى ) في الأولى ( وهل أتاك حديث الغاشية ) في الثانية.

وتسن قراءة ( سورة السجدة) و(سورة الإنسان) في صلاة صبح الجمعة، ولا تستحب المداومة عليهما خشية أن يظن افتراضهما ويسن صلاة أربع ركعات قبل الجمعة وأربع بعدها وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وقال الحنفية: إذا دخل الإنسان المسجد فوجد الإمام قد خرج إلى مكان الخطبة فإنه يجلس ولا يصلي شيئاً وأجاز بعض العلماء أن يصلي الداخل ركعتين خفيفتين ولو خرج الإمام للخطبة، وتتأكد تلاوة أذكار الصلاة بعد الجمعة ويستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول عن موضعه.

أحاديث حول سنن يوم الجمعة

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين” (صححه الألباني في صحيح الجامع ٦٤٧٠ وعزاه للحاكم والبيهقي في الشعب.).

عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “اجلس فقد آذيت وآنيت” (ومعنى آنيت: أي أخرت المجيء). أخرجه أبو داود والنسائي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت” متفق عليه.

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ، قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت (أي صرت رميماً) قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء” أخرجه أبو داود.

من سنن الجمعة التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم :

  • الاغتسال والتطيب
  • استحباب التبكير لصلاة الجمعة.
  • الإفساح وعدم تخطي الرقاب أثناء الخطبة
  • استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
  • الإكثار من الذكر والدعاء يوم الجمعة
  • استحباب الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة.
قائمة المصادر والهوامش

1- الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوّى، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى، 1414 هـ - 1994 م

2- الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية، د. راشد بن حسين العبد الكريم، دار الصميعي- السعودية،الطبعة الرابعة، 1431 هـ - 2010 م

# يوم الجمعة # السنة النبوية
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