تقدم الهجرة النبوية في كثير من الكتابات بوصفها لحظة انتقال كبرى يقودها النبي ﷺ ويحيط بها عدد من الأسماء البارزة، غير أن القراءة المتأنية لبنية الحدث في كتب السيرة تكشف أن الهجرة لم تكن فعلا فرديا ولا نخبويا، بل مشروعا حضاريا مركبا شارك فيه عشرات الفاعلين من الرجال والنساء بأدوار متعددة ومتكاملة، وتوزعت هذه الأدوار بين التخطيط والدعوة والاستقبال والأمن والإمداد وبناء البيئة الاجتماعية والسياسية.

إن هذا الفهم يحيل قراءة الهجرة إلى رؤيتها من منظور “منظومة عمل” حيث توزعت فيها الوظائف بين أطراف ظاهرة في المصادر، وأخرى قل ذكرها مع أن أثرها كان واضحا في إنجاح التحول التاريخي من مكة إلى المدينة.

صناعة البيئة قبل لحظة الانتقال

قبل وقوع الهجرة الكبرى، كانت يثرب تشهد تحولا هادئا في بنيتها الفكرية والاجتماعية، قاده عدد من الأوائل الذين أسسوا للبيئة الحاضنة. يذكر منهم الشخصيات الآتية:

أسعد بن زرارة وبناء الجماعة المؤمنة في المدينة

يعد أسعد بن زرارة من أوائل الأنصار إسلاما، ومن أول من أدخل الإسلام إلى المدينة، وهو من النفر الستة الذين لقوا النبي ﷺ في موسم الحج أول الأمر وآمنوا به، ثم شهد بيعة العقبة الأولى، وشارك في العقبة الثانية، وكان نقيبا لبني النجار. وقد نزل عليه مصعب بن عمير رضي الله عنه حين قدم المدينة، وأسهم أسعد في نشر الدعوة بين قومه، وتذكر بعض الروايات أنه أول من جمع بالمدينة لصلاة الجمعة، مما جعله في مقدمة من أسسوا للنواة الأولى للمجتمع المسلم في يثرب.

مصعب بن عمير سفير الدعوة إلى يثرب

ترك مصعب بن عمير الترف والنعمة في مكة لنصرة الدين، وقد بعثه النبي ﷺ بعد بيعة العقبة الأولى مع من آمن من الأنصار ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، حتى لقب في بعض المصادر ب “أول سفير في الإسلام” و“المقرئ” في المدينة. نزل مصعب في دار أسعد بن زرارة، فدعوا الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فأسلم على يديه سادة من أهل المدينة كأسيد بن حضير وسعد بن معاذ، فتهيأت بذلك البيئة الإيمانية والاجتماعية لاستقبال الهجرة وبناء الدولة.

إضافة إلى ما سبق، فإن عمل مصعب في المدينة لم يقف عند تبليغ الإسلام للأفراد، بل أدى إلى تكوين جماعة مؤمنة لها قياداتها من الأوس والخزرج، بحيث صارت المدينة جاهزة لاستقبال النبي ﷺ وأصحابه مهاجرين، وبناء الدولة على أساس دعوي راسخ. وبهذا تتضح وظيفة مصعب رضي الله عنه في مرحلة ما قبل الدولة، إذ جمع بين التعليم والدعوة والتهيئة النفسية والاجتماعية، فجاءت الهجرة تتويجا لمرحلة تأسيسية سبقتها على أرض يثرب.

البراء بن معرور والتحول في الانتماء

كان البراء بن معرور من أوائل من بايعوا النبي ﷺ في بيعة العقبة، وقد روي أنه لما حضرته الوفاة في طريقه إلى المدينة أوصى أن يدفن مستقبلا الكعبة، فجاء النبي ﷺ بعد الهجرة فصلى على قبره وكبر عليه. يمكن أن تقرأ هذه الوصية بوصفها دلالة على تعظيم البيت الحرام وارتباط الهوية الجديدة به، ومؤشرا مبكرا على انتقال وعي الأنصار من الانتماء القبلي المحض إلى الانتماء الإيماني الذي يتجه إلى الكعبة قبلة للقلوب والأبدان.

نسيبة بنت كعب (أم عمارة) وحضور المرأة للبيعة

تذكر كتب السيرة أن نسيبة بنت كعب – أم عمارة – حضرت بيعة العقبة الثانية مع من بايع النبي ﷺ من الأنصار، وكان حضورها من أوائل الشواهد على مشاركة المرأة في البيعة التي أسست لعلاقة دائمة بين النبي ﷺ وأهل يثرب. هذا الحضور يبين أن المرأة في المجتمع النبوي لم تكن بعيدة عن اللحظات التأسيسية، بل شريكة فيها، ثم تجلى دورها بعد ذلك في الميدان الدفاعي كما سيأتي في سيرة نسيبة في أحد وغيرها.

عبد الله بن سلام والتحول المعرفي

أسلم عبد الله بن سلام من أحبار يهود المدينة بعد مقدم النبي ﷺ إلى المدينة، وشهد للنبي ﷺ بالنبوة بعد أن عرف صفته، وهو من الذين يستشهد بهم في بعض التفاسير عند قول الله تعالى: ﴿وشهد شاهد من بني إسرائيل﴾ على أحد الأقوال. إسلام عبد الله بن سلام يظهر أن الدعوة النبوية أثرت أيضا في أهل العلم من أهل الكتاب، وأن الهجرة لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل بداية لتحول معرفي وديني في المدينة شمل شرائح متعددة من المجتمع.

سعد بن خيثمة والتمهيد الاجتماعي للهجرة

يذكر سعد بن خيثمة في كتب السيرة ضمن الأنصار الذين بايعوا النبي ﷺ في العقبة، كما يذكر له دور في استقبال المهاجرين في المدينة، حتى أصبحت داره مكانا ينزل فيه بعض الصحابة عند قدومهم. هذا الاستقبال وما اقترن به من إيواء وضيافة يبين جانبا من التمهيد الاجتماعي للهجرة، حيث وجد المهاجرون بيوتا تحتضنهم، فتحول الرباط الإيماني إلى تكافل عملي بين أهل المدينة وضيوفهم.

كلثوم بن الهدم أول بيت نزل فيه النبي ﷺ

تذكر روايات المغازي أن النبي ﷺ لما قدم قباء نزل على كلثوم بن الهدم الأنصاري من شيوخ الأنصار، ، وأن بيته كان موضع نزول النبي في أول مقامه بالمدينة، مع وجود روايات أخرى تذكر النزول في دار سعد بن خيثمة، وقد جمع بعض أهل العلم بينهما. نزول النبي ﷺ أولا في بيت أحد الأنصار يشير إلى أن تأسيس الدولة بدأ عمليا من بيت يحتضن القيادة، قبل أن تظهر معالم المؤسسات العامة، وأن هذا البيت كان مركزا للقاء المسلمين بالنبي ﷺ في أيامه الأولى بقباء.

بنو عمرو بن عوف واستيعاب التحول

يمثل مسجد قباء، الذي أسسه النبي ﷺ عند قدومه ونسب إلى بني عمرو بن عوف من الأنصار، أول مركز عبادة واجتماع في الدولة الناشئة، وهو أول مسجد أسس في الإسلام على التقوى كما جاء في بعض التفاسير. وقد أظهرت إقامة هذا المسجد في ديار بني عمرو بن عوف، واجتماع المسلمين فيه للصلاة والذكر، كيف استوعب هذا الحي الأنصاري التحول من مجتمع قبلي إلى مجتمع إيماني، يتخذ من المسجد محورا لجماعة المسلمين ووحدة صفهم».



عبد الله بن أبي بكر وإدارة المخاطر

كان عبد الله بن أبي بكر – ابن الصديق – يبيت بمكة ويخالط قريش نهارا، ثم يذهب ليلا إلى الغار يخبر النبي ﷺ وأباه بأخبار القوم، كما ورد ذلك في روايات السيرة. هذا الدور جعل منه حلقة وصل معلوماتية بين مكة وغار ثور، وساهم في تقليل المخاطر على النبي ﷺ وصاحبه عبر متابعة تحركات قريش أولا بأول.

عامر بن فهيرة إخفاء الأثر وإعادة هندسة المسار

كان عامر بن فهيرة – مولى أبي بكر – يسوق الغنم على آثار عبد الله وأسماء رضي الله عنهما ليعمي أثرهما وأثر من يقصد الغار، وقد صاحب النبي ﷺ وأبا بكر في طريق الهجرة. هذه المهمة البسيطة في ظاهرها كانت ذات أثر كبير في حفظ سرية الطريق، وتدل على دقة التخطيط في الجانب الأمني واللوجستي للهجرة.

أسماء بنت أبي بكر وإدارة الإمداد

أسماء بنت أبي بكر – ذات النطاقين – كانت تأتي النبي ﷺ وأبا بكر في الغار بالطعام إذا أمست، فلما احتاجت إلى شد السفرة شقت خمارها نصفين فشدت بهما السفرة، فسماها النبي ﷺ ذات النطاقين كما في الروايات. يتضح من سيرتها أنها قامت بمهمة الإمداد تحت الخطر، فكانت تصل بين بيت أبيها والغار، وتشارك بدور عملي في نجاح خطة الهجرة، إضافة إلى سبقها في الإسلام وثباتها في المواقف الصعبة.

عبد الله بن أريقط دليل الطريق واختيار الكفاءة

كان عبد الله بن أريقط مشركا آنذاك، لكنه كان خبيرا بالطرق، وقد اتفق النبي ﷺ وأبو بكر معه على أن يدلهما على طريق غير مألوف إلى المدينة، فقاد الركب في طريق الهجرة. اختيار هذا الدليل رغم اختلاف الدين يدل على اعتبار الخبرة والأمانة في إدارة المرحلة الحرجة، وأن معايير الكفاءة كان لها حضور في التخطيط العملي للهجرة.

سراقة بن مالك من المطاردة إلى الكف عن الطلب

خرج سراقة بن مالك يطلب النبي ﷺ طمعا في الجائزة التي وضعتها قريش لمن يأتي به، فلما اقترب غاصت قوائم فرسه في الأرض، فعلم أن الأمر ليس عاديا، فاستأمن النبي ﷺ فأمنه، ثم رجع، وفي روايات أنه صار يرد الناس عن الطريق. هذه الحادثة تمثل تحولا في موقفه، إذ انتقل من مطاردة النبي ﷺ إلى الكف عن الطلب، بل والإسهام في صرف غيره عن ملاحقة الركب، فصار في النهاية عاملا مساعدا في سلامة المسير، وإن كان ذلك بعد محاولة المطاردة الأولى.

أم معبد الخزاعية وشاهدتها التاريخية

مر بها النبي ﷺ في طريق الهجرة على أم معبد الخزاعية ، فأكرمها الله ببركة في شاتها، ثم وصفت النبي ﷺ وصفا دقيقا شاع في كتب السيرة والشمائل، وأصبح من أوصافه المشهورة. يعد هذا الوصف شهادة خارجية من امرأة لم تكن من أهل مكة أو المدينة، عززت الروايات في تصوير صفات النبيﷺ الخلقية والخلقية.

عاتكة بنت عبد المطلب (رؤيا وتحذير مبكر)

نسب إلى عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا سبقت أحداثا مهمة في مكة، وبلغ خبرها بعض رجال قريش، وتذكر كتب السيرة هذه القصة مع اختلاف في أسانيدها، مما يجعلها من الأخبار التي تذكر للاستئناس لا للبناء عليها وحدها. تظهر هذه الرواية – على ما فيها من كلام لأهل الحديث – حضور المرأة في الوعي الرمزي، ومشاركتها في ما يدور في المجتمع من حديث عن الأخطار المقبلة.

أم شريك والصبر تحت الاضطهاد

تذكر بعض الروايات عن أم شريك أنها آمنت وتعرضت للأذى من قومها بسبب إسلامها، فصبرت واحتسبت، لتكون مثالا لثبات النساء في مرحلة مكة قبل التمكين، جنبا إلى جنب مع ما يذكر عن المستضعفين من الرجال. هذا الصبر يبرز جانبا من معاناة النساء في سبيل إيمانهن، وأنهن شاركن في تحمل تبعات الدعوة، لا سيما قبل فتح الهجرة إلى المدينة.

رقية بنت رسول الله ﷺ وحماية للأسرة

رقية بنت رسول الله ﷺ هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه في الهجرة الأولى، طلبا للأمن على الدين والنفس، كما تروي ذلك كتب السيرة. تظهر هجرتها أن حماية الأسرة المسلمة من الاضطهاد كانت جزءا من سياسة الهجرة في الإسلام، وأن التحول الجغرافي كان وسيلة لحفظ الدين والعرض في آن واحد.

أسماء بنت عميس والاندماج في مجتمع متعدد

سماء بنت عميس من أوائل المهاجرات إلى الحبشة، عاشت هناك مع المسلمين في كنف ملك نصراني، يحسن إليهم ويؤمنهم على عبادتهم، فعاشت في مجتمع ذي ديانة أخرى مع الحفاظ على عقيدتها. تكشف سيرتها وسيرة سائر المهاجرين إلى الحبشة عن إمكان تعايش المسلمين في مجتمع متعدد الأديان، مع ثباتهم على دينهم، إذا وجد الأمن والعدل.

نسيبة بنت كعب الانتقال إلى الفعل الدفاعي

نسيبة بنت كعب – أم عمارة – لها على حضور بيعة العقبة، بل شاركت في أحد دفاعا عن النبي ﷺ، وقاتلت حتى جرحت جراحا كثيرة، كما تذكر كتب السيرة والطبقات. يجمع هذا بين مشاركتها في البيعة السياسية ووقوفها في الصف الدفاعي، في مثال على تطور دور المرأة في المجتمع النبوي من الشهادة على العقد إلى حماية القائد والدعوة.

الهجرة منظومة متعددة الوظائف

من خلال إعادة قراءة الهجرة النبوية وجمع هذه الشخصيات والأدوار، يتضح أنها كانت مشروعا متكاملا يقوم على:

إعداد فكري ودعوي: (مصعب بن عمير، أسعد بن زرارة).

تأسيس الولاء من خلال البيعة: (البراء بن معرور، نسيبة بنت كعب ومن حضر العقبة).

دعم اجتماعي واستقبال: (كلثوم بن الهدم، سعد بن خيثمة، بنو عمرو بن عوف).

بنية معلوماتية وأمنية: (عبد الله بن أبي بكر، عامر بن فهيرة).

إمداد ولوجستيات: (أسماء بنت أبي بكر).

تحولات فردية خارجية ساعدت في تأمين المسير: (سراقة بن مالك، أم معبد، عبد الله بن أريقط).

هذا النموذج يقترب من مفهوم “الشبكات الاجتماعية المعقدة” في العلوم الحديثة، حيث لا يعتمد نجاح التحولات الكبرى على القائد فقط، بل على منظومة مترابطة من الفاعلين.

خاتمة: إعادة النظر في صناعة التاريخ

تكشف قراءة الهجرة من خلال صناعها المنسيين أن التاريخ لا يصنع في المركز وحده، بل في الأطراف والبيوت والطرقات، وأن الأسماء المذكورة في السيرة – من الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم – في الحقيقة عقد أساسية في شبكة التحول الحضاري الذي صاحب الهجرة.

وبذلك تتحول قصة الهجرة من قصة انتقال النبي ﷺ وأصحابه إلى نموذج لفهم كيف تبنى الأمم: عبر تداخل الأدوار، وتكامل الوظائف، وتوزع المسؤوليات بين رجال ونساء ربما لا يكثر ذكرهم، لكن كانوا جزءا من لحظة تأسيس غيرت مسار التاريخ.