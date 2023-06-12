عيد الأضحى آداب وأحكام

عيد الأضحى أو عيد النّحر هو أكبر العيدين وأفضلهما، جاء في الحديث ما يثبت أن الأضحى والفطر عيدا المسلمين (أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الفطر، ويوم النحر) فهما أيام فرح وسرور على تمام نعمة بعض أركان الإسلام العملية الكبيرى وهي ركنا صوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وحق للمسلمين أن يبتهجوا لهذين اليومين فقد قال المولى سبحانه: ﴿‌قُلْ ‌بِفَضْلِ ‌اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 58] فمن السلف من يقول: إن الفضل هنا الإسلام والرحمة هي أننا من أهل الإسلام، فإذا قام المسلمون بشيء من أركان الإسلام فإنه ينوه إلى أنهم من أهل الإسلام فكان الأولى بهم شكر المنعم بإظهار الفرحة مراعيا آداب وأحكام العيد.

إن عيد الأضحى مترتب على إكمال الحجّ الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه، فإذا أكمل المسلمون حجّهم غفر لهم كما في الحديث المشهور: «‌من ‌حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»[1]. وإنما يكمل الحجّ بيوم عرفة والوقوف فيه بعرفة؛ فإنّه ركن الحجّ الأعظم، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: «الحجّ عرفة»[2]، ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، يعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم؛ من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده؛ لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة[3].

ما هي آداب عيد الأضحى؟

ثبت لعيد الأضحى آداب وفضائل ينبغي للمسلم أن يتحراها ويرغب في الأخذ بها ليحظى بالأجر المترتب والثواب الجزيل على هذه الرغائب ومنها:

1- اشتراك المسلمين في أداء شكر المنعم سبحانه وتعالى بمناسبة فرحة العيد والأجر الذي يأتي معه، وذلك للحجاج ولعامة المسلمين، قال ابن رجب: إذا كمل يوم عرفة، وأعتق الله عباده المؤمنين من النار، اشترك المسلمون كلّهم في العيد عقب ذلك. وشرع للجميع التقرّب إليه بالنّسك، وهو إراقة دماء القرابين.

فأهل الموسم يرمون الجمرة، فيشرعون في التحلّل من إحرامهم بالحجّ، ويقضون تفثهم، ويوفون نذورهم، ويقرّبون قرابينهم من الهدايا، ثم يطوفون بالبيت العتيق. وأهل الأمصار يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والصلاة له.

قال مخنف بن سليم – وهو معدود من الصحابة -: الخروج يوم الفطر يعدل عمرة، والخروج يوم الأضحى يعدل حجة. ثم ينسكون عقيب ذلك نسكهم، ويقرّبون قرابينهم بإراقة دماء ضحاياهم؛ فيكون ذلك شكرا منهم لهذه النعم.

2 – والصلاة والنّحر الذي يجتمع في عيد النّحر أفضل من الصّلاة والصّدقة الذي في عيد الفطر، ولهذا أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يجعل شكره لربّه على إعطائه الكوثر أن يصلّي لربّه وينحر[4]، وقيل له: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ} [الأنعام: 162]. ولهذا ورد الأمر بتلاوة هذه الآية عند ذبح الأضاحي[5].

3 – ذبح الأضاحي من سنة إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري: نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ‌كبشين ‌أملحين. وعن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، وانكفأ إلى ‌كبشين ‌أملحين فذبحهما.

4 – عيد الأضحى أكبر العيدين وأفضلهما، ويجتمع فيه شرف المكان والزمان لأهل الموسم، كانت لهم فيه معه أعياد قبله وبعده؛ فقبله يوم عرفة، وبعده أيّام التشريق. وكلّ هذه الأيّام أعياد لأهل الموسم، كما في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال: «يوم عرفة، يوم النّحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» خرّجه أهل السنن وصححه الترمذي.

قال ابن رجب: ولهذا لا يشرع لأهل الموسم صوم يوم عرفة؛ لأنّه أوّل أعيادهم وأكبر مجامعهم، وقد أفطره النبي صلّى الله عليه وسلّم بعرفة والناس ينظرون إليه. وروي عنه أنّه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.

وروي عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، فقال: لأنهم زوّار الله وأضيافه، ولا ينبغي للكريم أن يجوّع أضيافه.

وهذا المعنى يوجد في العيدين وأيام التشريق أيضا؛ فإنّ الناس كلّهم فيها في ضيافة الله عزّ وجلّ، لا سيما عيد النّحر؛ فإنّ الناس يأكلون من لحوم نسكهم؛ أهل الموقف وغيرهم. وأيام التشريق الثلاثة هي أيام عيد أيضا، ولهذا بعث النبي صلّى الله عليه وسلّم من ينادي بمكّة: «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عزّ وجلّ، فلا يصومنّ أحد»[6].

5 – تفضيل يوم عيد الأضحى على جميع الأيام والشهور، وهو يوم الحج الأكبر، وهو خير الأيام وأفضلها على الأرجح، فقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرِّ»[7].

قال ابن القيم: والصواب أن يوم الحج الأكبر يوم النحر، لقوله تعالى: ﴿‌وَأَذَانٌ ‌مِنَ ‌اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: 3]. وثبت في «الصحيحين» أن أبا بكر وعليًّا أذَّنا بذلك يوم النحر، لا يوم عرفة.

6 – عيد الأضحى تخليد لذكرى بشارة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته بتمام الإسلام وكماله، فقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع قوله تعالى: ﴿‌الْيَوْمَ ‌أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]. إنّكم تقرءون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتَّخَذْنا ذلك اليوم عيدًا. قال: وأيُّ آية؟ قال: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي}. قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيه، والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عَشِيَّة عرفة في يوم جمعة.

حيث زاد العيد فضلا لاجتماعه بيوم الجمعة، وإكمال الدين في ذلك اليوم حصل من وجوه:

منها: أنّ المسلمين لم يكونوا حجّوا حجّة الإسلام بعد فرض الحجّ قبل ذلك، ولا أحد منهم؛ هذا قول أكثر العلماء أو كثير منهم؛ فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلّها.

ومنها: أنّ الله تعالى أعاد الحجّ على قواعد إبراهيم عليه السّلام، ونفى الشرك وأهله، فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. قال الشعبي:

قال الشعبي: نزلت هذه الآية على النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو واقف بعرفة حين وقف موقف إبراهيم، واضمحلّ الشّرك، وهدّمت منار الجاهلية، ولم يطف بالبيت عريان. وكذا قال قتادة وغيره.

7 – ومن آداب عيد الأضحى: التجمل لصلاة العيد، فيلبس من لباسه أحسن الثياب ويتزين ويتطيب، وهذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر«كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة»[8]. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: “وجد عمر جبة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له”.

وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه.

8- ومن آداب العيد: المشي إِلى العيد وإخراج الأهل للعيد، عن الحارث عن علي -رضي الله عنه- قال: “من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا، وأن يأكل قبل أن يخرج”. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن

كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى” رواه البخاري.

أما خروج النساء والأطفال إلى المصلى للعيد فهو من السنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم عطية قالت: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها”. رواه البخاري ومسلم

9 – ومن الآداب الاغتسال عند الخروج من المصلى، روى مالك في الموطأ عن نافع: “أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى”.

10- ومن آداب العيد: التكبير في العيد، قال الله -عز وجل-: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ). وعن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: “سألت أنس بن مالك -ونحن غاديان من منى إلى عرفة- عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي – صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه”.

وقال البخاري: وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً.

وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلاة، وعلى فراشه، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، وتلك الأيام جميعًا.

وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.

وعن نافع: “أن ابن عمر كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى، ولا يخرج حتى تخرج الشمس”.

11 – من عادات العيد كما في السنة الضرب بالدف يوم العيد وغير ذلك من اللعب، ففي صحيح البخاري، عن عائشة: “أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي – صلى الله عليه وسلم – عن وجهه. فقال: في دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد وتلك أيام منى.

وقالت عائشة: رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – يسترني وأنا انظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر -رضي الله عنه- فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: دعهم، أمنًا بني (أرفدة). يعني من الأمن”

12 – من آداب العيد التهنئة في العيد ومبادلتها بين المسلمين، ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا، بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره.

والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور.

[1] متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[2] أحمد (335، 310، 4/ 309)، وأبو داود (1949)، والترمذي (889)، وابن ماجه (3015)، والنسائي (264، 5/ 256). وقال أبو داود: «هذا الحديث أصل من الأصول»

[3] لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (482).

[4] ورد في الآثار عن غير واحد من الصحابة والسلف منهم علي وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والنحر، ومنهم من حمل الصلاة على ركعتي العيد ومنهم من حملها على مطلق الصلاة. انظر: موسوعة التفسير المأثور (23/628).

[5] لطائف المعارف.

[6] أخرجه الإمام أحمد في المسند (2/194)، والنسائي في السنن الكبرى (2860) وإسناده صحيح

[7] أبو داود (1765) والنسائي في «الكبرى» (4083) من حديث عبد الله بن قرط، وإسناده صحيح.

[8] أخرجه ابن خزيمة في صحيحه.