كتاب “فاتتني صلاة” للكاتب إسلام جمال يهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية المحافظة على الصلاة وخاصة صلاة الفجر، ويذكر بمكانة الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، كما يركز على الأفكار والاعتقادات التي تؤثر على سلوك الإنسان وتصرفاته.

ونجح المؤلف إسلام جمال في طرح أفكاره بأسلوب بسيط وقريب للفهم باستخدامه لغة سهلة وبسيطة ضمن تسلسل منطقي وسلس لموضوعات الكتاب.

وينطلق إسلام جمال في الكتاب من محاولته للإجابة على سؤال : “لماذا يحافظ البعض على الصلاة بينما يتركها الكثير؟” ومن المقدمة يبحث عن السر الكامن وراء المحافظة عليها بعقد مقارنة بين رجل طاعن في السن لا يتخلف عن أداء الصلاة بالرغم من مرضه وكبر سنه، بينما في المقابل هناك من يضع الأعذار لنفسه لتكاسله عنها بأنه لا يملك الوقت مثلًا وغير ذلك من الأعذار التي يقنع بها نفسه.

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ثم ينتقل الكاتب إلى مناقشة صلاة الفجر بشكل خاص ويوضح كيف أن صلاة الفجر تحتل مكانة خاصة في الإسلام، وأنها تعتبر من أهم الصلوات كما يستشهد الكاتب بالعديد من الأحاديث النبوية التي تشدد على أهمية صلاة الفجر والأجر العظيم الذي ينتظر من يحافظ عليها.

في الجزء الأخير من الكتاب، يقدم الكاتب قصصا واقعية لأشخاص تمكنوا من تغيير حياتهم من خلال الحفاظ على صلاة الفجر.

ويمكن تلخيص مميزات الكتاب في النقاط التالية :

التقدير للصلاة: يعيد الكاتب التذكير بمكانة وأهمية الصلاة في الإسلام وكيفية المحافظة عليها.

التعامل مع العقبات: يتناول الكتاب العقبات التي قد تواجه بعض الناس في الحفاظ على الصلاة ويقدم بعض النصائح للتغلب عليها.

التأثير الإيجابي للصلاة: يشير الكتاب إلى الآثار الإيجابية التي تتركها الصلاة في قلوب المحافظين عليها، وكيف أنها تملأ الحياة بالسكينة والطمأنينة.

التعرف على الله: يشدد الكتاب على أهمية التعرف على الله بأسمائه وصفاته أن فهمها سيدفع باتجاه الحفاظ على الصلاة.

التحفيز عبر القصص: يقدم الكتاب العديد من القصص الواقعية عن أشخاص تمكنوا من تغيير حياتهم من خلال الحفاظ على الصلاة.

يعتبر كتاب “فاتتني صلاة” قراءة ملهمة لكل مسلم يرغب في تعزيز علاقته بالله ودليلًا عمليا لكل من يرغب في المحافظة على الصلاة، كذلك يقدم الكتاب بعض الإرشادات والنصائح ويسردها ضمن قصص واقعية من باب تحفيز القراء على تقدير الصلاة وفهم مدى أهميتها.