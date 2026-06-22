تطرح مسألة النهضة والتخلف في الفكر الإسلامي المعاصر أسئلة وجودية لا تنفك تلح على وعي المفكرين والمصلحين: لماذا تأخرت الأمة؟ وأين يكمن مفتاح استئناف حياتها الحضارية؟ لطالما انشغل الخطاب الإسلامي المعاصر بـ “فقه النوازل”، و”فقه الواقع”، و”فقه الدول”، وغاب عنه أو غُيِّب عمداً أو سهواً “فقه الإنسان”.

هنا يأتي كتاب “فقه بناء الإنسان في القرآن” للدكتورة كفاح أبو هنود، ليشكل نقلة نوعية في طريقة تناولنا للقرآن الكريم. فالكتاب لا يقترب من النص القرآني بوصفه مصدراً للأحكام الفقهية الجزئية أو القصص التاريخي فحسب، بل يقترب منه بوصفه “منهجاً تكوينياً” (Formative Methodology)؛ مصنعاً إلهياً لصناعة الإنسان القادر على حمل الرسالة وتأسيس الحضارة.

كتاب “فقه بناء الإنسان في القرآن” يجيب عن سؤال جوهري: كيف تحولت كلمات قصيرة في سور مكية إلى طاقة هائلة غيرت مجرى التاريخ؟

أزمة الأمة.. أزمة “إنسان” أم أزمة “نصوص”؟

في هذا الزمن الذي تتسارع فيه وتيرة التغيرات، وتتلاطم أمواج التحديات الفكرية والاجتماعية، يبرز السؤال الجوهري حول كيفية بناء الإنسان القادر على مواجهة هذه التحديات، والمساهمة الفاعلة في بناء الحضارة.

لطالما كان القرآن الكريم، بصفته الوحي الإلهي الخاتم، المصدر الأعمق والأشمل لتوجيه البشرية نحو هذا البناء. كتاب “فقه بناء الإنسان في القرآن” للدكتورة كفاح أبو هنود، يقدم قراءة تأملية عميقة ومنهجية فريدة لكيفية صناعة الإنسان القرآني، الإنسان الذي لا يكتفي بالمعرفة النظرية، بل يتجسد فيه الوحي سلوكًا وعقلاً وروحًا، ليصبح بذلك حجر الزاوية في أي نهضة حضارية حقيقية .

الكتاب لا يقدم مجرد سرد تاريخي أو تفسير تقليدي للآيات، بل هو محاولة جادة لاستكشاف “فقه المدارسة”، أي كيفية التفاعل الحي مع النص القرآني ليتحول من مجرد كلمات مقروءة إلى طاقة تغيير فاعلة في الذات والمجتمع. إنه دعوة لإعادة الاعتبار للإنسان كمركز للعملية التنموية، وتأكيد على أن بناء الأمة يبدأ من بناء الفرد، وأن هذا البناء لا يتم إلا بمنهج قرآني أصيل يلامس العقل والوجدان والسلوك معًا.

في هذا العرض نتناول أبرز محاور الكتاب، منهجيته، وأهم الأفكار التي يقدمها، معتمدين على تحليل محتواه ومراجعاته النقدية، ومستعينين بمصادر موثوقة لإثراء الفهم.

عن المؤلفة: الدكتورة كفاح أبو هنود

الدكتورة كفاح أبو هنود هي كاتبة وأكاديمية أردنية من أصل فلسطيني، وأستاذة في كلية الشريعة بجامعة العلوم التطبيقية في الأردن . تتميز الدكتورة كفاح بأسلوبها الأدبي العميق والإنشائي الذي يجمع بين رصانة الفكر وجمال التعبير، مما يجعل كتاباتها رحلة ممتعة للقارئ. لها عدة مؤلفات بارزة منها “في صحبة الأسماء الحسنى”، “على خطى إبراهيم”، و”في صحبة الحبيب” . بالإضافة إلى إسهاماتها الكتابية، أسست الدكتورة كفاح مبادرات مجتمعية هادفة مثل مبادرة سراج التطوعية للقراءة الواعية، وبرنامج مشكاة لبناء القيم القرآنية، مما يعكس إيمانها العميق بأهمية بناء الإنسان وفق المنهج القرآني .

الفكرة المركزية: القرآن كمنهج لبناء الإنسان

ينطلق كتاب “فقه بناء الإنسان في القرآن” من فكرة محورية مفادها أن القرآن الكريم ليس مجرد كتاب أحكام أو وعظ، بل هو مشروع صناعة إنسان . يرى الكتاب أن الخلل في الأمة اليوم ليس نقصًا في النصوص، بل في الإنسان المتلقي الذي لم يعد يتفاعل مع القرآن كمنهج حياة متكامل. ويسعى الكتاب إلى إضاءة كيفية صنع القرآن لإنسان الرسالة الأول، وكيف تحولت الكلمات الإلهية إلى طاقة تغيير هائلة أعادت تشكيل العقل والنفس والسلوك، حتى صار القرآن معاشًا يوميًا لا نصًا محفوظًا .

يركز الكتاب على أن البناء الحقيقي للإنسان يبدأ من الداخل، من إعادة ترتيب القيم، وتحرير الإرادة، وترسيخ المعنى قبل الفعل. إنه لا يتتبع التاريخ بقدر ما يعود إلى المنهج، مؤكدًا أن القرآن خاطب الإنسان الكامل، لا العقل وحده، وربط الإيمان بالعمل دون فصل، مما أنتج جيلًا قادرًا على حمل الرسالة وبناء حضارة راسخة .

كتاب “فقه بناء الإنسان في القرآن” ينطلق من تشخيص دقيق لواقع القراءة القرآنية المعاصرة، حيث يرى أن الاهتمام انصرف نحو “فقه المدارسة” الجدلي، وتراكم المعلومة، والجدل الكلامي، على حساب الهدف الأسمى للوحي وهو “بناء الإنسان”.

تطرح د. كفاح أبو هنود أطروحة مفادها أن القرآن لم ينزل ليُحفظ في الصدور فحسب، بل ليُحفر في الوجدان، وليُترجم إلى سلوك حضاري. الفكرة المركزية تتمحور حول أن الحضارة لا تُبنى بالأموال أو العتاد، بل تُبنى بـ “الإنسان”، وهذا الإنسان لا يُصنع بالصدفة، بل يخضع لـ “فقه” دقيق؛ فقه يعيد ترتيب القيم من الداخل، ويحرر الإرادة من أغلالها، ويرسخ المعنى قبل أن يطالب بالفعل.

آليات الوحي في تشكيل العقل والنفس

يتعمق الكتاب في تحليل آليات التأثير القرآني، وكيف أن الوحي كان خطابًا موجهًا للإنسان بكل أبعاده. يوضح الكتاب كيف خاطب القرآن الوجدان قبل السلوك، وكيف ربط الإيمان بالعمل دون فصل، مما أدى إلى بناء متدرج وشامل للإنسان. وتتوقف المؤلفة عند سور قصيرة وآيات محددة، تعتبرها “مفاتيح الصياغة الأولى”، وهي كلمات قليلة لكنها مشحونة بالمعنى، تكررت حتى تشربها الجيل الأول، فصار القرآن جزءًا من الذاكرة الحية والمعاش اليومي .

يعتمد الكتاب في تحليله على تفكيك الآليات التي استخدمها القرآن في بناء “الإنسان الأول” (الصحابة الكرام)، ويستخلص منها منهجاً يمكن تطبيقه. ومن أبرز هذه الآليات التي يسلط عليها الكتاب الضوء، ويؤكدها المؤلف في محاضراته المرئية:

البدء بالداخل (تحرير الإرادة)

لم يبدأ القرآن بتشريعات المعاملات المعقدة، بل بدأ بـ “العقيدة” التي تعيد ترتيب أولويات الإنسان وتحرر إرادته من الخوف والطمع. البناء الحقيقي يبدأ من إعادة ترتيب القيم.

الخطاب المتكامل (الوجدان قبل السلوك)

يخاطب القرآن الإنسان الكامل؛ فهو لا يفصل بين العقل والقلب، ولا بين الإيمان والعمل. الوحي يوجه الوجدان أولاً ليولد “الدافع الداخلي”، مما يجعل الالتزام بالسلوك القويم نتيجة طبيعية لحالة داخلية، وليس قمعاً خارجياً.

قوة “الكلمات القليلة” المشحونة بالمعنى

يقف الكتاب طويلاً عند ظاهرة “السور القصيرة” و”الآيات المكثفة” في المكي. كيف لكلمات قليلة أن تعيد تشكيل إنسان كامل؟ يوضح الكتاب أن هذه الكلمات لم تكن مجرد معلومات، بل كانت “شحنات طاقة” تتكرر حتى تتشربها الذاكرة الحية للجيل الأول، فتتحول إلى “لاشعور جمعي” وسلوك يومي معاش.

من الأمثلة التي يتناولها الكتاب في هذا السياق، الآيات المكية التي شكلت اللبنات الأولى في مسيرة الإسلام الخالدة. تبدأ المؤلفة بـ “اقرأ” كلبنة أولى، ثم “وعلم آدم” كلبنة ثانية، ثم “اقرأ باسم ربك” كلبنة ثالثة، ثم “علم الإنسان ما لم يعلم” كلبنة رابعة. وتستمر في تتبع هذه اللبنات القرآنية وصولاً إلى آيات مثل “يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر”، و”يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه” . هذه الآيات، على بساطتها الظاهرة، تحمل في طياتها منهجًا متكاملًا لبناء الفرد والمجتمع.

الأسلوب المميز والمفاهيم المحورية

يتميز منهج الكتاب بكونه تأمليًا تحليليًا يجمع بين عمق الفكرة وبساطة العرض. لا يثقل القارئ بالمصطلحات المعقدة، ولا يكتفي بالوعظ المباشر، بل يحاول تفكيك عملية البناء نفسها: كيف تبدأ، كيف تستمر، وكيف تنعكس على الواقع . هذا الأسلوب الأدبي الجذاب، الذي ينساب كالشلال، يأخذ القارئ في رحلة فكرية ممتعة، يشد فيها التعبير الأنيق والفكرة النبيلة .

من المفاهيم المحورية التي يبرزها الكتاب:

اليسر لا التشدد:

تستعرض المؤلفة آيات مثل قوله تعالى: ﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ﴾ (الأعلى: 8)، لتؤكد أن اليسر هو خيار الإرادة الإلهية لأمة محمد ﷺ، وأن الإسلام جاء ليرسم لوحة الحياة بكل الألوان البهية، لا ليفرض لونًا واحدًا من التشدد .

قداسة العمر:

يتوقف الكتاب عند قسم الله بـ ﴿وَالْعَصْرِ﴾، متسائلًا عما إذا كان هذا القسم يشير إلى عمر كل إنسان، وكيف أن العمر تجربة فردية فريدة، وأن النقصان يتحرك بحرية في ممرات العمر، مما يدعو إلى وعي عميق بقيمة الوقت وأهمية استثماره .

القرآن كأداء سلوكي لا مجرد أداء صوتي:

تؤكد المؤلفة أن الأمة اليوم تتقن الأداء الصوتي للقرآن (الترتيل) ولكنها تعجز عن الأداء السلوكي (التشكيل)، وأن الكتاب يسعى لإعادة القرآن إلى دوره كمنهج حياة يشكل العقل والنفس والسلوك .

السياق المعاصر.. لماذا نحتاج إلى هذا “الفقه” اليوم؟

في موازاة ما طرحه المفكر الجزائري الراحل مالك بن نبي في كتابه الخالد “شروط النهضة“، حيث أكد أن “الفكرة الدينية” و”العقل الخلقي” و”الفاعل الزمني” هي شروط النهضة، يأتي كتاب د. أبو هنود ليضع “الإصبع على الجرح”.

الكتاب موجّه بالأساس لكل من يدرك أن الخلل في الأمة ليس نقصاً في النصوص (فالقرآن بين أيدينا)، بل الخلل في “الإنسان المتلقي” للنص. إنه يخاطب:

المربين والدعاة : ليدركوا أن رسالتهم ليست مجرد “تلقين معلومات”، بل هي “صناعة نفوس”.

ليدركوا أن رسالتهم ليست مجرد “تلقين معلومات”، بل هي “صناعة نفوس”. طلبة العلم والباحثين : للانتقال من مرحلة “الجدل العقيم” إلى مرحلة “التأثير الحضاري”.

للانتقال من مرحلة “الجدل العقيم” إلى مرحلة “التأثير الحضاري”. كل باحث عن مشروع نهضة: ليوقن أن الإصلاح السياسي أو الاقتصادي (فقه بناء الدول) لن يكتب له النجاح ما لم يسبقه أو يواكبه “فقه بناء الإنسان”.

ملامح المنهج التأملي في الكتاب

يتميز الكتاب بأنه لا يسلك المسار الأكاديمي الجاف، ولا المسار الوعظي التقليدي، بل يجمع بين:

العمق التأصيلي : بالرجوع إلى كيفية نزول الوحي وسياقه التربوي.

بالرجوع إلى كيفية نزول الوحي وسياقه التربوي. البساطة في العرض : لتفكيك عملية “البناء” خطوة بخطوة.

لتفكيك عملية “البناء” خطوة بخطوة. الاستحضار الواقعي: حيث يستخرج المؤلف “اقتباسات” ومقاطع ذات كثافة دلالية، لا كزينة بلاغية، بل لتأكيد أن “نموذج الإنسان القرآني” ليس أثراً تاريخياً منقرضاً، بل هو نموذج قابل للتكرار في كل عصر، متى ما فُهم المنهج وأُحسن تطبيقه.

لمن كُتب هذا الكتاب؟

كتاب “فقه بناء الإنسان في القرآن” موجه لكل من يشعر أن الخلل في الأمة ليس نقصًا في النصوص بل في الإنسان المتلقي . يخاطب الكتاب الدعاة والمربين وطلبة العلم، وكل باحث عن مشروع نهضة يبدأ من الداخل. إنه كتاب يريد إعادة الاعتبار للإنسان بوصفه نقطة البداية والنهاية في أي مشروع إصلاحي أو حضاري .

كما أن الكتاب يمثل إضافة قيمة للمكتبة الإسلامية المعاصرة، ويقدم رؤية متماسكة تعيد قراءة القرآن بوصفه مشروع صناعة إنسان، ويذكر بأن الكلمات التي غيرت التاريخ ما زالت قادرة على التغيير إذا أعيدت إلى موضعها الصحيح .

دعوة لتجديد العلاقة مع الوحي

في الختام، يقدم كتاب “فقه بناء الإنسان في القرآن” للدكتورة كفاح أبو هنود دعوة ملحة لتجديد العلاقة مع الوحي القرآني، ليس ككتاب مقدس يُتلى فحسب، بل كمنهج حياة متكامل يبني الإنسان من الداخل، ويشكل عقله ونفسه وسلوكه. إنه يبرز أن قوة القرآن لا تكمن فقط في أحكامه، بل في قدرته الفائقة على صياغة الشخصية الإنسانية القادرة على حمل رسالة الحضارة. من خلال أسلوبها التأملي والتحليلي، تفتح المؤلفة آفاقًا جديدة لفهم كيفية تحويل الكلمات الإلهية إلى طاقة بناء وتغيير، مما يجعل هذا الكتاب مرجعًا أساسيًا لكل من يسعى إلى فهم أعمق لدور القرآن في بناء الإنسان والأمة.

في المحصلة، يقدم كتاب “فقه بناء الإنسان في القرآن“ رؤية متماسكة وعميقة، تعيد الاعتبار للقرآن بوصفه “مشروع صناعة إنسان”. إنه تذكير بليغ بأن الكلمات التي غيرت التاريخ قبل أربعة عشر قرناً، ما زالت تحمل نفس الشحنة، ونفس القدرة على التغيير، إذا أُعيدت إلى موضعها الصحيح من التطبيق والتدبر والتأثير في السلوك.

إن قراءة هذا الكتاب، والاستماع إلى شروحاته المرئية، أمر ضروري لكل من يؤمن أن نهضة الأمة تبدأ من “الخلية الأولى”، من “الإنسان”، ومن “القلب” الذي يعي عن ربه.