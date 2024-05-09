تعتبر الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وفرض الله على المسلم والمسلمة خمس صلوات في اليوم والليلة هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في هذه المادة نتعرف على كيفية صلاة الفجر.

وقت أداء صلاة الفجر

اتفق الفقهاء على أن أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق، ويسمى الفجر الثاني، وسمي صادقا؛ لأنه بين وجه الصبح ووضحه، وعلامته بياض ينتشر في الأفق عرضا من جهة الشرق أما آخر الوقت فهو بطلوع الشمس، ودليل ذلك ما رواه الترمذي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : ” إن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس” (1).

نتعرف في الفقرة التالية على كيفية صلاة الفجر في نقاط.

صفة وكيفية صلاة الفجر

من أراد الصلاة عليه التأكد من دخول وقت الصلاة ومراعاة أحكام الطهارة، فيتوضأ ثم يستقبل القبلة ثم يفعل ما يلي:

يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: “الله أكبر” ناظرا ببصره إلى محل سجوده. يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه. يسن أن يقرأ بعد التكبير دعاء الاستفتاح ويقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (أخرجه أبو داود والترمذي) وإن شاء قال بدلا من ذلك: ” «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» (متفق عليه). ثم بعد ذلك يقول: “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم” ثم يقرأ سورة الفاتحة. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم ويجهر الإمام بالقراءة في صلاة الفجر ومن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بطوال المفصل – وهي السور من ق إلى آخر المرسلات – ، وأحيانا يقرأ بأوساط المفصل – هي من النبأ إلى آخر الليل- وأحيانا يقرأ بأطول من ذلك ويطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، وأحيانا يقرأ بقصار المفصل كالضحى والزلزلة ونحوهما. ويسن أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان . ثم بعد ذلك يركع قائلا “الله أكبر” مساويا ظهره وواضعا يديه على ركبتيه ويقول: “سبحان ربي العظيم” وتكرارها ثلاث مرات أو أكثر. ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا “سمع الله لمن حمده ” إن كان إماما أو منفردا، ويقول بعد اعتداله قائما: «ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد» . أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع: “ربنا ولك الحمد” إلى آخر ما تقدم. ثم يسجد قائلا: “الله أكبر” مجافيا عضديه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه، ويكون السجود على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف، وبطون الكفين، والركبتين، وباطن أصابع الرجلين، ويقول: “سبحان ربي الأعلى” ثلاثا أو أكثر، ويكثر من الدعاء بما أحب. ثم يرفع رأسه قائلا: “الله أكبر” ويجلس على رجله اليسرى ناصبا اليمنى، ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول: «رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني واجبرني» . ثم يسجد السجدة الثانية قائلا: “الله أكبر” ويفعل كما فعل في السجدة الأولى، وبهذا تتم الركعة الأولى. ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية قائلا: “الله أكبر” . ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ماتيسر من القرآن، ثم يركع ثم يرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين كما فعل في الركعة الأولى تماما. بعد الرفع من السجدة الثانية يجلس مثل جلوسه بين السجدتين، ثم يقرأ التشهد وهو قوله: ” «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ” ثم يكمل التحيات بقوله: ” «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» . ويستعيذ من أربع فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال» ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. ثم يسلم عن يمينه قائلا: “السلام عليكم ورحمة الله” ثم عن يساره قائلا: “السلام عليكم ورحمة الله” .

وبعد معرفة صفة وكيفية صلاة الفجر هذه نقاط تساعد المسلم على القيام لأدائها.

كيف تستيقظ لصلاة الفجر؟

على المسلم أن يعلم عظمة وفضل صلاة الفجر عند الله عز وجل وهناك عدة خطوات يمكن للمسلم إذا اتبعها أن يزداد اعتياداً ومواظبة على صلاة الفجر مع الجماعة منها :