banner
banner

لا أعبد ما تعبدون .. سورة الكافرون

إدريس أحمد
سورة الكافرون

من أحد مفاوضات كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الدعوة إلى الإسلام، ومنعه من تسفيه آلهتهم، ما سجله لنا القرآن الكريم في سورة الكافرون، فقد عرض صناديد قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة، وهم كذلك سيعبدون الله الخالق سبحانه سنة، فقالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيرا كنا قد شركناك فيه وأخذنا حظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما حكاه لنا المولى سبحانه: (قل ياأيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون)، إلى آخر سورة الكافرون.

ولما كان اليوم التالي غدا النبي إلى المسجد الحرام وفيه الملاء من قريش، فقام على رءوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة، فأيسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه. ففي هذه السورة  إعلان البراءة من الشرك وعمل المشركين، وهي آمرة بالإخلاص في العبادة.  

فما سبب نزول سورة الكافرون؟

ورد عن ابن عباس: أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة، ويزّوجوه ما أراد من النساء، ويطئوا عقبه، فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد، وكفّ عن شتم آلهتنا، فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل، فإنا نعرض عليك خصلة واحدة، فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: “ما هي؟ ” قالوا: تعبد آلهتنا سنة: اللات والعزي، ونعبد إلهك سنة، قال: “حتى أنْظُرَ ما يأْتي مِنْ عِنْدِ رَبّي”، فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) السورة، وأنزل الله: (قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ) … إلى قوله: (فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ)[1].
وذكر الطبري في رواية أخرى أسماء الرهط من قريش الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضوا عليه هذا الأمر، فقال:
لقي الوليد بن المُغيرة والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، وأميَّة بن خلف، رسول الله، فقالوا: يا محمد، هلمّ فلنعبد ما تعبد، وتعبدْ ما نعبد، ونُشركك في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا، كنا قد شَرِكناك فيه، وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يديك، كنت قد شَرِكتنا في أمرنا، وأخذت منه بحظك، فأنزل الله: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) حتى انقضت السورة.

وآيات سورة الكافرون اشتملت على معان واضحة تمثل أصول إيمان المسلم ومبادئه في جميع علاقاته والتزاماته، وضرورة التمكسك بأصول الدين والاستمرار عليه مهما حدث في هذا الكون، فلا يغتر بالمفاوضات والتنازلات والمواثيق التي تخالف مبادئ الإسلام وأصول الإيمان. كما اشتملت على تأييس كفار مكة من أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على طلبهم الخطير، إذ لا يجتمع إيمان وكفر في جوف مؤمن.

وجاء الخطاب في بداية السورة بأمر إلهي (قل) والمراد منه تبليغ المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكافرين. يقول ابن عاشور: (قل) للاهتمام بما بعد القول بأنه كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوجه خاص منصوص فيه. فالنبي مأمور بتبليغ وإسماع القوم الذين عاندوه بالكفر وعرضوا عليه عبادة آلهتهم استمالة منهم ومكرا.

والنداء موجه إلى هؤلاء الأربعة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، كما في خبر سبب النزول وذلك الذي يقتضيه قوله: ولا أنتم عابدون.

وخوطبوا بالوصف (الكافرون) تحقيرا لهم وتأييدا لوجه التبرؤ منهم وإيذانا بأنه لا يخشاهم إذا ناداهم بما يكرهون مما يثير غضبهم لأن الله كفاه إياهم وعصمه من أذاهم. قال القرطبي: قال أبو بكر بن الأنباري: إن المعنى: قل للذين كفروا يا أيها الكافرون أن يعتمدهم في ناديهم فيقول لهم: يا أيها الكافرون، وهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر[2].

وأما قوله (لا أعبد ما تعبدون) فهي النفي المطلق والتأييس للكفار من أن يطمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيقبل عرضهم بالتنازل مقابل المال والجاه والمنصب والمتاع، فالأية تفيد أنه لا يعبد آلهة قريش بأية حال.

قال ابن كثير: تبرأ النبي عن دينهم بالكلية، فقال (لا أعبد ما تعبدون) يعني من الأصنام والأنداد (ولا أنتم عابدون ما أعبد) وهو الله وحده لا شريك له، فما هاهنا بمعنى من، ثم قال: (ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه.

فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله[3].

[1]  «تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث» (24/ 662)
[2]  التحرير والتنوير (30/581).
[3]  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (8/479).
# القرآن الكريم # تدبر القرآن # سورة الكافرون
إدريس أحمد

إدريس أحمد

لديه 150 مقالة

السنة الفعلية من حيث التطبيق
الالتزام الديني بين الواجبات العينية والكفائية
هدي الرسول ﷺ في العيدين
الأولويات في التدين
تمثيل الأنبياء في ميزان المصالح الشرعية
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة غائبة
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
صورة ترمز لشهر رمضان
رمضان شهر الاجتهاد في الطاعات وتجديد العهد مع الله تعالى

أعظم ما في رمضان أنه شهر الطاعات تقترن العبادات فيه بالأعمال، وهما يجتمعان في القيمة الروحية والتعبدية والممارسة الإيمانية

صورة من بداية سورة يوسف
فذلكن الذي لمتنني فيه

عدلت امرأة العزيز عن اسم الإشارة القريب إلى الإشارة بالبعد (ذلك) في قولها: (فذلكن الذي لمتنني فيه) ولم تقل: (فهذا الذي لمتنني فيه)

سورة هود
إني أخاف عليكم

قول ورد في القرآن الكريم ثمان مرات في مشاهد من قصص النبيين عليهم الصلاة وأزكى التسليم. فقد وجه هذا القول شيخ المرسلين نوح عليه السلام لقومه ناصحاً لهم ومشفقاً عليهم: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [الأعراف:59]، {أَنْ لَا تَعْبُدُوا

صورة دعوة في شهر رمضان
بين صيامنا وصيام الأمم السابقة!

دلالة التشبيه بين صيامنا نحن المسلمين وصيام الأمم السابقة في قوله (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)، وفوائد هذا التشبيه.

ما طبيعة العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية ؟
ما طبيعة العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية ؟

حديث د.محمد عياش الكبيسي أستاذ العقيدة والدعوة بكلية الشريعة بجامعة قطر، عن طبيعة العلاقة بين القرآن والسنة

البلاغة الفطرية

جيل البلاغة الفطرية الذي تنزل عليهم القرآن؛ وقفوا أمام محراب القرآن مندهشين مذعنين؛ فكانت البلاغة دليل الحجة والبرهان على الإيمان والإذعان

الأكثر قراءة
1
لماذا نقول “رمضان كريم”؟
2
المدارس الرمضانية
3
التقوى ثمرة صيام رمضان
4
الصيام والقدرة على الفعل الأخلاقي
5
كتاب قيام رمضان للإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي
6
تصحيح المسار في رمضان
7
آثار التقوى وبشائرها في القرآن
8
بين صيامنا وصيام الأمم السابقة!
9
ترويض النفوس عن الشر
10
مَن المستفيد الأول من فعل الخير؟
اخترنا لكم
كيف نختم القرآن معرفيا ؟
كيف نختم القرآن معرفيا ؟
من منازل إياك نعبد وإياك نستعين .. منزلة المروءة
من منازل إياك نعبد وإياك نستعين .. منزلة المروءة
اعتكاف المرأة في المساجد.. موضة أم سنة ؟!
اعتكاف المرأة في المساجد.. موضة أم سنة ؟!
معاجم القرآن ودورها في تعزيز التدبر
معاجم القرآن ودورها في تعزيز التدبر
بلاغة الحرف في القرآن
بلاغة الحرف في القرآن
شروط التوبة الصحيحة
شروط التوبة الصحيحة
التربية والصوم..وقفات ومعالم
التربية والصوم..وقفات ومعالم
مقاليد الهداية: قناديل تربوية في درب الاستقامة
مقاليد الهداية: قناديل تربوية في درب الاستقامة
متى يكون قلب المؤمن دليله ؟
متى يكون قلب المؤمن دليله ؟
مفاهيم وآداب الأكل في الإسلام
مفاهيم وآداب الأكل في الإسلام