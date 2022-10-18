مائة خصلة انفرد بها الرسول ﷺ عن بقية الأنبياء

أولا : ما أكرمه الله تعالى به لذاته فى الدنيا :
1- أخذ الله له العهد على جميع الأنبياء، صلّى الله عليه وسلم.
2- كان عند أهل الكتاب علم تام به صلّى الله عليه وسلم
3- كان نبيا وآدم منجدل فى طينته صلّى الله عليه وسلم.
4- هو أول المسلمين صلّى الله عليه وسلم.
5- هو خاتم النبيين صلّى الله عليه وسلم.
6- هو نبي الإسلام صلّى الله عليه وسلم
7- هو أولى بالأنبياء من أممهم صلّى الله عليه وسلم
8- هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم صلّى الله عليه وسلم
9- كونه منة يمتن الله بها على عباده صلّى الله عليه وسلم.
10- كونه خيرة الخلق، وسيد ولد آدم صلّى الله عليه وسلم
11- طاعته ومبايعته هى عين طاعة الله ومبايعته صلّى الله عليه وسلم
12- الإيمان به مقرون بالإيمان بالله تعالى صلّى الله عليه وسلم
13- هو رحمة للعالمين صلّى الله عليه وسلم
14- هو أمنة لأمته صلّى الله عليه وسلم
15- عموم رسالته صلّى الله عليه وسلم.
16 – تكفل المولى بحفظه وعصمته صلّى الله عليه وسلم
17- التكفل بحفظ دينه صلّى الله عليه وسلم
18- القسم بحياته صلّى الله عليه وسلم
19- القسم ببلده صلّى الله عليه وسلم
20- القسم له صلّى الله عليه وسلم
21- لم يناده باسمه صلّى الله عليه وسلم
22- ذكر فى أول من ذكر من الأنبياء صلّى الله عليه وسلم
23- النهى عن مناداته باسمه صلّى الله عليه وسلم
24- لا يرفع صوت فوق صوته صلّى الله عليه وسلم
25- تقديم الصدقة بين يدى مناجاتهم له صلّى الله عليه وسلم (ثم نسخ ذلك)
26- جعله الله نورا صلّى الله عليه وسلم
27- فرض بعض شرعه فى السماء صلّى الله عليه وسلم. (الصلاة)
28- تولى الإجابة عنه صلّى الله عليه وسلم
29- استمرار الصلاة عليه صلّى الله عليه وسلم.
30- الإسراء والمعراج به صلّى الله عليه وسلم.
31- معجزاته صلّى الله عليه وسلم
32- غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلّى الله عليه وسلم
33- تأخير دعوته المستجابة فعلا ليوم القيامة صلّى الله عليه وسلم.
34- أعطى جوامع الكلم صلّى الله عليه وسلم
35- أعطى مفاتيح خزائن الأرض صلّى الله عليه وسلم.
36- إسلام قرينه من الجن صلّى الله عليه وسلم.
37- نصره بالرعب مسيرة شهر صلّى الله عليه وسلم
38- شهادة الله وملائكته له صلّى الله عليه وسلم.
39- إمامته بالأنبياء فى بيت المقدس صلّى الله عليه وسلم
40- قرنه خير قرون بنى آدم صلّى الله عليه وسلم
41- ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة صلّى الله عليه وسلم
42- أعطى انشقاق القمر صلّى الله عليه وسلم
43- يرى من وراء ظهره صلّى الله عليه وسلم
44- رؤيته فى المنام حق صلّى الله عليه وسلم
45- عرض الأنبياء مع أممهم عليه صلّى الله عليه وسلم
46- جعل خاتم النبوة بين كتفيه صلّى الله عليه وسلم
47- اطلاعه على المغيبات صلّى الله عليه وسلم
ثانيا : ما أكرمه الله تعالى به في الآخرة
48- وصفه بالشهادة صلّى الله عليه وسلم
49- ما أعطى من الشفاعات صلّى الله عليه وسلم
50 – هو أول من يبعث صلّى الله عليه وسلم
51- هو إمام الأنبياء وخطيبهم صلّى الله عليه وسلم.
52- كل الأنبياء تحت لوائه صلّى الله عليه وسلم
53- هو أول من يجوز على الصراط صلّى الله عليه وسلم
54- هو أول من يقرع باب الجنة صلّى الله عليه وسلم.
55 – هو أول من يدخل الجنة صلّى الله عليه وسلم
56- إعطاؤه الوسيلة والفضيلة صلّى الله عليه وسلم. (الوسيلة: أعلى منزلة فى الجنة)
57- إعطاؤه المقام المحمود صلّى الله عليه وسلم. (وهى الشفاعة العظمى)
58- إعطاؤه الكوثر صلّى الله عليه وسلم. (وهو نهر فى الجنة)
59- إعطاؤه لواء الحمد صلّى الله عليه وسلم.
60- يكون له كرسي عن يمين العرش صلّى الله عليه وسلم
61- هو أكثر الأنبياء تبعا صلّى الله عليه وسلم
62- هو سيد الأولين والآخرين يوم القيامة صلّى الله عليه وسلم
63- هو أول شافع ومشفع صلّى الله عليه وسلم.
64- هو مبشر الناس يوم يفزع إليه الأنبياء صلّى الله عليه وسلم.
65- ما يوحى إليه فى سجوده تحت العرش مما لم يفتح على غيره من قبل ومن بعد صلّى الله عليه وسلم
66- منبره على حوضه صلّى الله عليه وسلم.[ما أكرمه الله به فى أمته فى الدنيا]
67- جعلت خير الأمم.
68- سماهم الله تعالى المسلمين، وخصهم بالإسلام.
69- أكمل الله لها الدين، وأتم عليها النعمة.
70- ما حطه الله لها عنها من الإصر والأغلال.
71- صلاة المسيح خلف إمام المسلمين.
72- أحلت لها الغنائم.
73- جعلت صفوفها كصفوف الملائكة
74- التيمم والصلاة على الأرض.
75- خصهم بيوم الجمعة
76- خصهم بساعة الإجابة يوم الجمعة
77- خصهم بليلة القدر
78- هذه الأمة هى شهداء الله فى الأرض.
79- مثلها فى الكتب السابقة (ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل)
80- لن تهلك بجوع، ولا يسلط عليها عدو من غيرها فيستأصلها
81- خصت بصلاة العشاء.
82- تؤمن بجميع الأنبياء
83- حفظها من التنقص فى حق ربها عز وجل
84- لا تزال طائفة منها على الحق منصورة.
ما أكرمه الله تعالى به فى أمته فى الآخرة
85- هي شاهدة للأنبياء على أممهم
86- هي أول من يجتاز الصراط.
87- هي أول من يدخل الجنة، وهى محرمة على الناس حتى تدخلها
88- انفرادها بدخول الباب الأيمن من الجنة
89- سيفديها بغيرها من الأمم
90- تأتي غرا محجلين من آثار الوضوء
91- هي أكثر أهل الجنة.
92 – سيرضى الله نبيه صلّى الله عليه وسلم فيها
93- زيادة الثواب مع قلة العمل.
94- كلها تدخل الجنة إلا من أبى بمعصيته لله ورسوله للحديث الذى رواه البخارى
.95- كثرة الشفاعات فى أمته.
96- تمنى الكفار لو كانوا مسلمين.
97- هم الآخرون فى الدنيا السابقون يوم القيامة
.98- دخول العدد الكثير منها الجنة بغير حساب
.99- لها علامة تعرف بها ربها عز وجل وهو الساق.
100- فيها سادات أهل الجنة.