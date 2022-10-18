مائة خصلة انفرد بها الرسول ﷺ عن بقية الأنبياء

أولا : ما أكرمه الله تعالى به لذاته فى الدنيا :

1- أخذ الله له العهد على جميع الأنبياء، صلّى الله عليه وسلم.

2- كان عند أهل الكتاب علم تام به صلّى الله عليه وسلم

3- كان نبيا وآدم منجدل فى طينته صلّى الله عليه وسلم.

4- هو أول المسلمين صلّى الله عليه وسلم.

5- هو خاتم النبيين صلّى الله عليه وسلم.

6- هو نبي الإسلام صلّى الله عليه وسلم

7- هو أولى بالأنبياء من أممهم صلّى الله عليه وسلم

8- هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم صلّى الله عليه وسلم

9- كونه منة يمتن الله بها على عباده صلّى الله عليه وسلم.

10- كونه خيرة الخلق، وسيد ولد آدم صلّى الله عليه وسلم

11- طاعته ومبايعته هى عين طاعة الله ومبايعته صلّى الله عليه وسلم

12- الإيمان به مقرون بالإيمان بالله تعالى صلّى الله عليه وسلم

13- هو رحمة للعالمين صلّى الله عليه وسلم

14- هو أمنة لأمته صلّى الله عليه وسلم

15- عموم رسالته صلّى الله عليه وسلم.

16 – تكفل المولى بحفظه وعصمته صلّى الله عليه وسلم

17- التكفل بحفظ دينه صلّى الله عليه وسلم

18- القسم بحياته صلّى الله عليه وسلم

19- القسم ببلده صلّى الله عليه وسلم

20- القسم له صلّى الله عليه وسلم

21- لم يناده باسمه صلّى الله عليه وسلم

22- ذكر فى أول من ذكر من الأنبياء صلّى الله عليه وسلم

23- النهى عن مناداته باسمه صلّى الله عليه وسلم

24- لا يرفع صوت فوق صوته صلّى الله عليه وسلم

25- تقديم الصدقة بين يدى مناجاتهم له صلّى الله عليه وسلم (ثم نسخ ذلك)

26- جعله الله نورا صلّى الله عليه وسلم

27- فرض بعض شرعه فى السماء صلّى الله عليه وسلم. (الصلاة)

28- تولى الإجابة عنه صلّى الله عليه وسلم

29- استمرار الصلاة عليه صلّى الله عليه وسلم.

30- الإسراء والمعراج به صلّى الله عليه وسلم.

31- معجزاته صلّى الله عليه وسلم

32- غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلّى الله عليه وسلم

33- تأخير دعوته المستجابة فعلا ليوم القيامة صلّى الله عليه وسلم.

34- أعطى جوامع الكلم صلّى الله عليه وسلم

35- أعطى مفاتيح خزائن الأرض صلّى الله عليه وسلم.

36- إسلام قرينه من الجن صلّى الله عليه وسلم.

37- نصره بالرعب مسيرة شهر صلّى الله عليه وسلم

38- شهادة الله وملائكته له صلّى الله عليه وسلم.

39- إمامته بالأنبياء فى بيت المقدس صلّى الله عليه وسلم

40- قرنه خير قرون بنى آدم صلّى الله عليه وسلم

41- ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة صلّى الله عليه وسلم

42- أعطى انشقاق القمر صلّى الله عليه وسلم

43- يرى من وراء ظهره صلّى الله عليه وسلم

44- رؤيته فى المنام حق صلّى الله عليه وسلم

45- عرض الأنبياء مع أممهم عليه صلّى الله عليه وسلم

46- جعل خاتم النبوة بين كتفيه صلّى الله عليه وسلم

47- اطلاعه على المغيبات صلّى الله عليه وسلم

ثانيا : ما أكرمه الله تعالى به في الآخرة

48- وصفه بالشهادة صلّى الله عليه وسلم

49- ما أعطى من الشفاعات صلّى الله عليه وسلم

50 – هو أول من يبعث صلّى الله عليه وسلم

51- هو إمام الأنبياء وخطيبهم صلّى الله عليه وسلم.

52- كل الأنبياء تحت لوائه صلّى الله عليه وسلم

53- هو أول من يجوز على الصراط صلّى الله عليه وسلم

54- هو أول من يقرع باب الجنة صلّى الله عليه وسلم.

55 – هو أول من يدخل الجنة صلّى الله عليه وسلم

56- إعطاؤه الوسيلة والفضيلة صلّى الله عليه وسلم. (الوسيلة: أعلى منزلة فى الجنة)

57- إعطاؤه المقام المحمود صلّى الله عليه وسلم. (وهى الشفاعة العظمى)

58- إعطاؤه الكوثر صلّى الله عليه وسلم. (وهو نهر فى الجنة)

59- إعطاؤه لواء الحمد صلّى الله عليه وسلم.

60- يكون له كرسي عن يمين العرش صلّى الله عليه وسلم

61- هو أكثر الأنبياء تبعا صلّى الله عليه وسلم

62- هو سيد الأولين والآخرين يوم القيامة صلّى الله عليه وسلم

63- هو أول شافع ومشفع صلّى الله عليه وسلم.

64- هو مبشر الناس يوم يفزع إليه الأنبياء صلّى الله عليه وسلم.

65- ما يوحى إليه فى سجوده تحت العرش مما لم يفتح على غيره من قبل ومن بعد صلّى الله عليه وسلم

66- منبره على حوضه صلّى الله عليه وسلم.[ما أكرمه الله به فى أمته فى الدنيا]

67- جعلت خير الأمم.

68- سماهم الله تعالى المسلمين، وخصهم بالإسلام.

69- أكمل الله لها الدين، وأتم عليها النعمة.

70- ما حطه الله لها عنها من الإصر والأغلال.

71- صلاة المسيح خلف إمام المسلمين.

72- أحلت لها الغنائم.

73- جعلت صفوفها كصفوف الملائكة

74- التيمم والصلاة على الأرض.

75- خصهم بيوم الجمعة

76- خصهم بساعة الإجابة يوم الجمعة

77- خصهم بليلة القدر

78- هذه الأمة هى شهداء الله فى الأرض.

79- مثلها فى الكتب السابقة (ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل)

80- لن تهلك بجوع، ولا يسلط عليها عدو من غيرها فيستأصلها

81- خصت بصلاة العشاء.

82- تؤمن بجميع الأنبياء

83- حفظها من التنقص فى حق ربها عز وجل

84- لا تزال طائفة منها على الحق منصورة.

ما أكرمه الله تعالى به فى أمته فى الآخرة

85- هي شاهدة للأنبياء على أممهم

86- هي أول من يجتاز الصراط.

87- هي أول من يدخل الجنة، وهى محرمة على الناس حتى تدخلها

88- انفرادها بدخول الباب الأيمن من الجنة

89- سيفديها بغيرها من الأمم

90- تأتي غرا محجلين من آثار الوضوء

91- هي أكثر أهل الجنة.

92 – سيرضى الله نبيه صلّى الله عليه وسلم فيها

93- زيادة الثواب مع قلة العمل.

94- كلها تدخل الجنة إلا من أبى بمعصيته لله ورسوله للحديث الذى رواه البخارى

.95- كثرة الشفاعات فى أمته.

96- تمنى الكفار لو كانوا مسلمين.

97- هم الآخرون فى الدنيا السابقون يوم القيامة

.98- دخول العدد الكثير منها الجنة بغير حساب

.99- لها علامة تعرف بها ربها عز وجل وهو الساق.

100- فيها سادات أهل الجنة.